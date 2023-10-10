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    10 октября 2023, 19:30

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия взялась за уничтожение одного из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести?

    За последние сутки российские военные уничтожили в Авдеевке как минимум два укрепрайона противника, ВСУ несут потери убитыми и ранеными. Также уничтожено до 20 единиц вражеской техники. Как заявил во вторник советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, в данный момент под Авдеевкой продолжаются артиллерийские удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В ходе наступления, которое происходит несколько последних дней, активно задействована российская штурмовая авиация. В конце прошлой недели был уничтожен в том числе узел связи и пункт временной дислокации ВСУ.

    По данным военкоров, по позициям ВСУ в Авдеевке нанесен мощнейший удар за все время проведения спецоперации (СВО), работает реактивная и ствольная артиллерия. Город затянут черным дымом от сильных пожаров. Возгорание произошло и на территории недействующего Авдеевского коксохимического завода.

    Не исключено, что ВСУ были застигнуты врасплох при попытке провести ротацию личного состава. Как пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, утром во вторник наносились удары по командным пунктам, складам с горючим и боепитанием. «То есть это не рядовая ответка. А прям, как говорится, ад и Израиль», – считает Коц.

    По данным ряда пабликов, с утра российские бойцы прорвали оборону противника на северном фланге у села Бердичи. Как сообщает Telegram-канал десантников «Архангел спецназа», у Авдеевки была мощнейшая за всю СВО артиллерийская подготовка, авиация бомбила ФАБами, летели «Грады» и «Смерчи», гремели минометы и ПТУРы.

    По данным 105-го стрелкового полка народной милиции ДНР, российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского участка фронта – и ситуация идет к созданию Авдеевского котла. Украинскую армию удалось отодвинуть на сотни метров, у некоторых подразделений ВСУ закончились боекомплекты.

    Авдеевка – северный пригород Донецка, за последние восемь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР. В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском участке фронта и расширении серой зоны в городе.

    «ВСУ готовили свои опорные пункты под Авдеевкой многие годы. Они заливали свои позиции бетоном – и теперь это мощный оборонительный узел. Авдеевский коксохимический завод тоже готовился к обороне», – отмечает Анатолий Матвийчук, полковник в отставке, бывший офицер спецназа.

    Эксперт сделал акцент на том, что именно Авдеевка была одним из тех центров, откуда ВСУ регулярно бьют по Донецку, и учитывая географические особенности района, застройку и другие нюансы, российская группировка войска «никак не могла подступиться к городу». Однако сейчас, похоже, ситуация меняется и инициатива на этом участке фронта переходит к ВС РФ. Цель – отбросить войска противника подальше от Донецка.

    Впрочем, версий о том, почему именно сейчас решено активизировать бои вокруг Авдеевки, несколько. «Ранее появлялась информация о том, что на Авдеевском коксохимическом заводе есть отравляющие вещества. В случае удара по нему все могло быть заражено, и это сдерживало наши войска. Но после проведения разведки, мы убедились, что не так страшен черт, как его малюют», – добавляет Алексей Леонков, военный эксперт.

    Кроме того, благодаря тщательной разведке были уточнены данные о состоянии оборонительных сооружений и огневых возможностях ВСУ. «Цель нынешней операции – полностью закрыть снабжение Авдеевки. Поэтому у тех военных противника, кто останется в городе, будет шанс либо покинуть его как можно быстрее, либо потом уповать на милость судьбы – сдаться или погибнуть», – предупреждает спикер. Матвийчук говорит, что

    российская армия не штурмует, а «просто уничтожает объекты противника в городе, сравнивает их с землей, охватывает ВСУ на флангах, тем самым создавая условия окружения, котла».

    Он также развеял опасения некоторых наблюдателей о том, что из-за обилия подземных сооружений и ходов Авдеевка может быть укреплена как «Азовсталь» в Мариуполе. «Если противник не глуп, то он должен понять, что происходит у него флангах. И тут есть два варианта: он сдастся в плен или уйдет с поля боя. Тем самым мы освободим этот населенный пункт. Мы брали подземные сооружения в Мариуполе, Артемовске, Соледаре. Сооружения под Авдеевкой им даже в подметки не годятся, они не создают такой мощной защиты, как хотелось бы ВСУ», – уверен собеседник.

    Эксперты сходятся в одном: главная цель операции под Авдеевкой – сделать более безопасным проживание людей в Донецке. «Мы отдаляем артиллерию противника от Донецка. Выравнивание фронта позволяет нам перебрасывать силы для дальнейшего давления на противника в направлении Краматорска и Славянска», – отметил полковник в отставке.

    Леонков согласен, что после освобождения Авдеевки обстрелы Донецка «не будут такими интенсивными или прекратятся вообще». «Авдеевка – это один из ключевых узлов обороны Украины. Вряд ли они смогут создать нечто подобное в будущем. С самого начала СВО именно Авдеевка была крепким, бетонным орешком. Но если населенный пункт будет освобожден, то это повлияет на оборонные способности противника на данном участке фронта», – уверен эксперт.

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