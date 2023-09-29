Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ

Подготовленная и вооруженная НАТО 47-я бригада ВСУ «Магура» отказалась воевать

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу в Минобороны России заявили о вынужденном выводе в тыл украинским командованием элитной 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура» из района Работино в Запорожской области. Причина в отказе бойцов выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь. Бригада оснащена в том числе американскими БМП Bradley и немецкими танками Leopard.

В ведомстве отметили, что ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении. За неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работино.

Как отмечал ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, общие потери украинских войск в боях в районе Работино составили приблизительно 10 тысяч человек, из них три тысячи – на конец августа –начало сентября. Российские войска контролируют господствующие высоты в районе Вербового, что позволяет артиллерии эффективно поражать противника в Работино.

Скопления живой силы и техники противника поражены у Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки. Потери ВСУ на запорожском направлении за последнюю неделю превысили 330 бойцов, украинская армия потеряла 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Соединение механизированных сухопутных войск ВСУ было сформировано в апреле 2022 года. Название «Магура» – это отсылка к одноименным горам в Карпатах. Бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии. Летом 2022 года батальон был расширен до 47-го штурмового полка, а с ноября 2022-го – до 47-й бригады.

Две недели назад эти элитные подразделения потребовали у военного руководства вывода с передовой для отдыха и пополнения на Ореховском направлении Запорожской линии фронта. Основная причина высоких потерь связана с отсутствием поддержки с воздуха и нехваткой инженерной техники для разминирования. Как отмечал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, эта бригада почти полностью была уничтожена в результате ударов российских систем ТОС «Солнцепек». По его прогнозу, Украина больше не в состоянии поддерживать высокую интенсивность боевых действий из-за большого числа погибших в составе ВСУ.

«47-я механизированная бригада ВСУ «Магура» должна была стать «гвардией прорыва» и нестись на всех парусах, перерезая сухопутный коридор в Крым и обстреливая полуостров. Но получилось иначе», – отмечает Владимир Рогов, лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

Начавшийся вывод в тыл 47-й бригады ВСУ из района села Работино в Запорожской области «подтверждает факт того, что моральный дух боевиков ВСУ на нуле». «В бригаде прекрасно понимают, что победить у них не получится, и в лучшем случае они будут «трехсотыми», а скорее всего останутся лежать в Запорожской земле», – добавил собеседник.

По его словам, невозможность прорвать российскую оборону начала сказываться на психологическом состоянии бойцов, произошел эмоциональный перелом. «Боевикам рассказывали, что сейчас будет «легкая прогулка», «русские побегут». И произошло искреннее удивление, мир перевернулся, когда вдруг боевики ВСУ встретили не просто наш отпор, а активную оборону – постоянные контратаки. Для противника это оказалось неприятной неожиданностью, с которой он не смог свыкнуться», – считает лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

То, что с момента централизованного запуска по всей линии фронта специальной частоты для желающих сложить оружие и сдаться в плен этой возможностью воспользовались свыше 10 тыс. военнослужащих ВСУ, говорит о том, «что настроение у ВСУшников, мягко говоря, невеселое».

«Режиму Зеленского все тяжелее контролировать их сознание и отправлять на верную смерть

, как заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов, «пешком в атаку». Пешие атаки, как мы видим, приводят только к одному – к массовой отправке к Бандере», – подчеркнул Рогов.

Кроме того, элитные резервные подразделения украинских штурмовых групп и бригад из 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ «просто бегут с поля боя, и их вынуждены официально выводить в тыл в связи с отказом выполнять боевые задачи». «Настрой наших ребят куда крепче, они понимают, за что сражаются, кого защищают и освобождают. У боевиков ВСУ в головах разброс и шатания в связи с тем, что колоссальные понесенные потери увеличиваются с каждым днем», – считает Рогов.

В свою очередь военный эксперт Михаил Онуфриенко убежден, что говорить о психологическом переломе в головах солдат ВСУ преждевременно. «Психологический перелом наступит только тогда, когда мы перейдем в наступление и начнем освобождать территории и города в значительном количестве. Освобождение Артемовска и Соледара произошло достаточно давно, но к психологическому перелому не привело, хотя потери противника были колоссальные», – указал эксперт.

Аналитик подчеркивает, что объективно – ВС РФ находятся в обороне, а противник наступает, «причем он находится в информационном куполе и рассказывает об освобождении того или иного села». «Но никто не говорит, что мы в этом году освободили в два раза больше территории, чем занял противник», – указал Онуфриенко.

По его оценке, огромные потери ни к чему не привели и «мотивация бойцов в таких условиях неизбежно стремится к нулю». «В целом это решение по 47-й бригаде вызвано совокупностью факторов. Кто-то отказывается идти в бессмысленные «мясные» штурмы. Это же все-таки элита... Плюс – колоссальные потери, которые они понесли. То есть в любом случае 47-ю бригаду надо выводить для доукомплектования, и, конечно, разбираться с теми, кто отказывался идти в атаку», – пояснил эксперт.

Собеседник напомнил, что бригада «Магура» предназначалась для участия во втором этапе украинского контрнаступления после прорыва линии обороны. «Бригада должна была выйти в прорыв и развивать наступление. Но в силу того, что за лето ничего достичь не удалось, ее бросили на прорыв линии обороны, но и с этой задачей она не справилась», – добавляет военный эксперт.

Тем не менее ВСУ продолжат проводить штурмы российских позиций до тех пор, пока не начнется распутица.

«Еще до начала контрнаступления мы говорили о бессмысленности атаки на запорожском направлении. Оно бесперспективно при имеющихся соотношениях сил и средств

, прорвать несколько линий нашей обороны невозможно физически, почти четыре месяца атак подтвердили это», – считает Онуфриенко.

Но штурмы ВСУ продолжаются по чисто политическим причинам, «они не могут признать факт перехода к обороне», говорит эксперт. По его мнению, на Западе не смирятся с тем, что деньги потрачены впустую, а поэтому «продлевать наступление они будут до бесконечности, до тех пор, пока позволяет погода, потому что резерв пушечного мяса у них достаточно велик».