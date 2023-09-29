Рогов: Дух украинских солдат сломлен, корпуса ВСУ бегут с поля боя

Владимир Рогов: Вывод 47-й бригады ВСУ из района села Работино говорит о том, что моральный дух ВСУ на нуле

Tекст: Андрей Резчиков

«47-я механизированная бригада ВСУ «Магура» должна была стать «гвардией прорыва» и нестись на всех парусах, перерезая сухопутный коридор в Крым и обстреливая полуостров. Но получилось иначе», – отмечает Владимир Рогов, лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

Начавшийся вывод в тыл 47-й бригады ВСУ из района села Работино в Запорожской области «подтверждает факт того, что моральный дух боевиков ВСУ на нуле». «В бригаде прекрасно понимают, что победить у них не получится, и в лучшем случае они будут «трехсотыми», а скорее всего останутся лежать в Запорожской земле», – добавил собеседник.

По его словам, вывод начался всего спустя две недели после того, как боевики этой бригады записали обращение с требованием убрать их с линии боевого соприкосновения. Происходящее начало сказываться на их психологическом состоянии, произошел эмоциональный перелом. «Боевикам рассказывали, что сейчас будет «легкая прогулка», «русские побегут». И произошло искреннее удивление, мир перевернулся, когда вдруг боевики ВСУ встретили не просто наш отпор, а активную оборону – постоянные контратаки. Для противника это оказалось неприятной неожиданностью, с которой он не смог свыкнуться», – считает лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией».

Рогов напомнил, что с момента централизованного запуска по всей линии фронта специальной частоты для желающих сложить оружие и сдаться в плен этой возможностью воспользовались свыше 10 тыс. военнослужащих ВСУ. «Это массовое явление с учетом того, что с момента запуска гуманитарной частоты прошло более двух месяцев. Это говорит о том, что настроение у ВСУшников, мягко говоря, невеселое, режиму Зеленского все тяжелее контролировать их сознание и отправлять на верную смерть, как заявлял глава ГУР Украины Кирилл Буданов, «пешком в атаку». Пешие атаки, как мы видим, приводят только к одному – к массовой отправке к Бандере», – подчеркнул Рогов.

Кроме того, элитные резервные подразделения украинских штурмовых групп и бригад из 9-го и 10-го армейских корпусов ВСУ «просто бегут с поля боя, и их вынуждены официально выводить в тыл в связи с отказом выполнять боевые задачи». «Настрой наших ребят куда крепче, они понимают, за что сражаются, кого защищают и освобождают. У боевиков ВСУ в головах разброс и шатания в связи с тем, что колоссальные понесенные потери увеличиваются с каждым днем», – считает Рогов.

В пятницу в Минобороны России заявили, что украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь.

В ведомстве отметили, что ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении. За неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работино.

Соединение механизированных сухопутных войск ВСУ было сформировано в апреле 2022 года. Название «Магура» связано с несколькими одноименными горами в Карпатах. Бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии. Летом 2022 года батальон был расширен до 47-го штурмового полка, а с ноября 2022-го – до 47-й бригады.