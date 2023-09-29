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Киев начал выводить в тыл мехбригаду из Работино из-за отказа воевать
Минобороны: Киев выводит в тыл 47-ю мехбригаду из Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи
Украинское командование вынуждено вынести в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работино в Запорожской области из-за отказа бойцов выполнять боевые задачи на фоне потерь, заявили в Минобороны России.
Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России ведут активную оборону за Запорожском направлении, за неделю российские военные отразили восемь атак штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад противника в районах Вербового и Работина Запорожской области.
В Минобороны добавили, что во время боев ВСУ потеряли более 330 военных, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.
В ведомстве подчеркнули, что украинским командованием сейчас осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь.
Ранее в Минобороны заявили, что российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра.