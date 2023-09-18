Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимы ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.0 комментариев
Элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой в Запорожской области
Глава запорожского движения «Мы – вместе с Россией» Рогов: Элитные войска Киева потребовали вывести их с передовой
Элитные подразделения ВСУ потребовали у военного руководства вывода с передовой для отдыха и пополнения на Ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, элитные украинские военные подразделения доведены до отчаяния и находятся в состоянии, близком к панике. Так, боевики элитной 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура» обратились с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха, передает РИА «Новости».
Также Рогов отметил, что перед подразделением ставилась цель дойти до Крыма и «парадом победы», однако боевики ВСУ не прошли первую линию обороны ВС России и гибнут под селом Работино.
Накануне сообщалось, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.