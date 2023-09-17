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Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.
Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.
Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180-ти бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».
В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.
В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и четыре автомобиля, а также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.
В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинское бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.
Уточняется, что российская армия поразила до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.
В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170-ти военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.