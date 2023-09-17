  • Над Воронежской областью перехватили украинский беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бразилия захотела уравнять свои права с США
    Умер поэт-песенник Николай Добронравов
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Подмосковье
    Нанесены ракетные удары по танковому заводу ВСУ в Харькове
    Пашинян опроверг смену внешнеполитического вектора Армении
    Киев удивила жесткая риторика Варшавы по экспорту украинского зерна
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    8 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 14:12

    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода

    Российские военные поразили цеха Харьковского бронетанкового завода
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия поразила производственные цеха Харьковского бронетанкового завода вблизи Харькова, заявили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, ВС России уничтожили ракетным ударом производственные цеха Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков, на заводе осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

    Отмечается, что на Донецком направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Химика и Марьинки ДНР.

    Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 180-ти бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град».

    В пресс-службе отметили, что на Запорожском направлении российские войска отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    В сообщении говорится, что в ходе боевых действий потери Украины составили до 140 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и четыре автомобиля, а также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и гаубица М119 производства США, а также одно орудие Д-30.

    В ведомстве добавили, что в районе Новоданиловки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

    Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной украинское бригады в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Уточняется, что российская армия поразила до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    В пресс-службе заявили, что на Южно-Донецком направлении Россия отразила три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    В заявлении говорится, что потери ВСУ составили до 170-ти военных, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении.

    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (79)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

    Коментарии (50)
    16 сентября 2023, 16:03
    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Японский доброволец Канэко рассказал, как приехал воевать в зону СВО «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки»

    Японский доброволец назвал мотив вступления в ряды ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Японский доброволец Канэко рассказал, что принял решение присоединиться к российским военным в зоне спецоперации и приехал на Донбасс бороться «за правду, за отца, за Хиросиму и Нагасаки».

    Как отмечает «Царьград» в Telegram-канале, около месяца назад в интернациональную бригаду ВС России «Пятнашка» приехал доброволец из Японии по имени Канэко.

    При этом отмечается, что японец не интересуется политикой, а решение приехать воевать на российской стороне принял потому что «так надо».

    Канэко отметил, что в целом японцы не относятся враждебно к России, однако они полностью доверяют всему, что о России рассказывают западные СМИ.

    Японец рассказал, что приехал в зону спецоперации бороться за правду, за Хиросиму и Нагасаки, а также за отца, который погиб во время Второй мировой войны.

    При этом Канэко гневно отмечает, что его, «борца против американо-украинской чумы, хотят посадить в тюрьму жалкие люди».

    Отмечается, что японец быстро учится понимать русский язык, а боевые товарищи относятся к нему дружелюбно.

    Коментарии (14)
    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

    Коментарии (4)
    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 17:40
    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов

    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных снарядов и информации разведслужб своих союзников, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

    Полковник назвал положение дел на поле боя «новой фазой». По его словам, кроме ударов дальнобойными снарядами ВСУ больше нечего противопоставить ВС России, и это «очень опасно», пишет «Вечерняя Москва».

    Макгрегор предположил, что Киев перешел к ударам ракетами большой дальности из-за больших потерь на земле, ВСУ просто не могут вести боевые действия на поле боля.

    По словам полковника, поддержка дальнобойными снарядами ВСУ делает западных партнеров участниками конфликта, что приведет к риску эскалации, и у Москвы не останется выбора, кроме как нанести поражение Украине.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки ракет ATACMS Украине. Он заявил, что это продолжит безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2023, 15:48
    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России

    Сенатор Бондарев назвал блефом заявления о готовности Украины объявить войну России

    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Угроза президента Украины Владимира Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа, а также попыткой удержаться у власти, заявил глава оборонного комитета Совфеда России Виктор Бондарев.

    Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля США, потому что коллективный Запад готовится к переговорам с Россией, потому что победа Украины – это «из мира фантастики».

    Сенатор считает, что НАТО вряд ли вступится за Украину из-за риска начала ядерной войны, а Зеленскому необходимо продолжение конфликта для отмены выборов президента, национализации активов и удержания у власти.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев может объявить войну России уже этой осенью.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2023, 04:59
    В Японии заявили об угрозе исчезновения населения Украины

    Политолог Сато: Киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы под угрозой исчезновения

    Tекст: Антон Никитин

    Киевский режим скрывает данные о численности населения Украины, украинцы находятся «под угрозой исчезновения», выразил мнение бывший главный аналитик МИД Японии, приглашенный профессор Университета Досися Масару Сато.

    Политолог отметил в беседе с Nihon Keizai, что после обретения независимости перепись населения проводилась на Украине только один раз – в 2001 году. «Что произошло с тех пор, неизвестно», – заявил профессор. По его словам, сейчас эти данные являются государственной тайной и точной информации ни у никого нет: если в 1991 году на Украине проживали 55 млн человек, то перепись 2001 года показала только 47 млн. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 млн человек, передает РИА «Новости».

    Профессор указал, что именно поэтому на Украине осталось не так много мужчин призывного возраста. Он назвал ужасными попытки украинцев избежать отправки на фронт за взятку.

    Кроме того, напомнил он, коэффициент эффективности воспроизводства населения на Украине снизился до 0,7. «Таким образом, украинцы как народ находятся под угрозой исчезновения», – добавил политолог, назвав ситуацию очень сложной.

    В конце августа заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на подконтрольных киевскому режиму территориях осталось менее 20 млн человек.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 19:36
    После атаки дрона ВСУ повреждена водонапорная башня в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Губернатор написал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село, пострадавших нет, получила повреждение водонапорная башня, которую восстановят в ближайшее время.

    Ранее при обстреле ВСУ села в Курской области погиб человек.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2023, 03:59
    У побережья Крыма сбиты еще четыре украинских беспилотника

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила над северо-западным и восточным побережьями Крыма четыре украинских беспилотника

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурные средства ПВО уничтожили над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым четыре украинских беспилотника самолетного типа, предотвратив террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, в период с 1.45 до 2.20 дежурными средствами ПВО пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. В Минобороны уточнили, что над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Напомним, в воскресенье ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника у западного побережья Крыма, а чуть позже уничтожила дрон ВСУ над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (2)
    Главное
    У побережья Крыма сбили шесть украинских беспилотников
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ
    Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    США импортировали удобрения из России на рекордные 944 млн долларов
    Российские военные приняли участие в параде в честь Дня независимости Мексики
    Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина открыли в Петербурге
    В Москве завели уголовное дело за жестокое обращение с котенком

    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

    Перейти в раздел

    Бразилия захотела уравнять свои права с США

    В Бразилии подтвердили, что рассматривают возможность выхода страны из состава Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России. Это стало бы разрушительным ударом по той политической архитектуре, которая обслуживает интересы Запада, но действительно ли бразильцы решатся на такой шаг? К сожалению, не факт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как победить осенний стресс и вирусы

    Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности

    Перейти в раздел

    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............