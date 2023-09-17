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    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Подмосковье
    Нанесены ракетные удары по танковому заводу ВСУ в Харькове
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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

    9 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев
    17 сентября 2023, 14:07

    ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили пункт управления беспилотниками на Херсонском направлении, сообщило Министерство обороны России.

    Пунт управления дронами ликвидирован у поселка Днепровское в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там уничтожено до 20 украинских бойцов и боевая бронированная машина.

    На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ у поселков Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область). Ликвидировано до 50 украинских военных.

    При контрбатарейной борьбе поражены две американские самоходные гаубицы М109 Paladin, польская САУ Krab и американская артиллерийская система М777. У Песчаного и Петропавловки (Харьковская область) уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    У Серебрянки (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

    ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и снаряд РСЗО HIMARS.

    Средствами РЭБ уничтожены и подавлены 28 украинских беспилотников у поселков Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область) и у Раденска (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотников, 437 ЗРК, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 машина РСЗО, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов.

    16 сентября 2023, 14:37
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом
    ВКС России уничтожили украинские самолеты на аэродроме под Кривым Рогом

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому под Кривым Рогом в Днепропетровской области, уничтожены пять украинских самолетов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, Воздушно-космическими силами России был нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области, уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

    Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО обнаружили БПЛА и уничтожили его над территорией Белгородской области.

    Коментарии (79)
    16 сентября 2023, 17:10
    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море

    Экс-советник Кучмы Соскин: Черное море закрыто для Украины из-за «огненного мешка»

    На Украине заявили о попадании в «огненный мешок» в Черном море
    @ Aleksander Lyskin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия там кораблей российского флота, Киев попал в «огненный мешок», заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, Россия блокирует почти все перевозки в Черном море, Украина практически потеряла возможность экспорта товаров морским путем. Соскин отметил, что Киеву приходится искать альтернативные пути для отправки продукции за рубеж, особенно после того, как восточноевропейские страны ввели запрет на экспорт украинского зерна, передает РИА «Новости».

    Соскин заявил, что Украина оказалась в тяжелейшем положении, в так называемом огненном мешке.

    Ранее Еврокомиссия приняла решение не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна. После этого Венгрия запретила ввоз 24 видов сельхозпродукции в страну с Украины. Также запретили ввоз украинского зерна Словакия и Польша.

    Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить соседним европейским странам за несоблюдение решения Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинского зерна.

    Коментарии (15)
    16 сентября 2023, 17:21
    В США заявили о прекращении существования Украины как государства

    Американский журналист Никсон: Украины как государства больше нет

    В США заявили о прекращении существования Украины как государства
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина как государство прекратила свое существование, став «перчаткой» США при разрушении Европы, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.

    По мнению американца, США просто используют Украину, как грабитель перчатку, чтобы не оставлять следов своих рук на месте преступления. С помощью Украины США разрушили Европу и скрывают свою причастность к этому. Никсон считает, что игра окончена, «государства Украина» больше нет, пишет «Царьград».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (27)
    16 сентября 2023, 17:38
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    В Крыму ответили цитатой Молотова на заявления Киева об ударах ракетами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что противнику не удастся запугать крымчан и процитировал слова советского народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова.

    «Крымский народ никогда не свернет со своего пути жить в составе России. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», – передает РИА «Новости» слова Шонуса с цитатой Молотова.

    По его словам, Россия вовремя начала спецоперацию, не допустив агрессии на своей территории.

    Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал, что Киев ударил по Крыму западными ракетами.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2023, 23:31
    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ

    Экс-агент ЦРУ Макговерн: В Вашингтоне допускают возможность ввода войск НАТО на Украину из-за серьезного поражения ВСУ

    В США допустили возможность ввода войск НАТО на Украину из-за поражения ВСУ
    @ Krystian Dobuszynski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В Вашингтоне допускают, что НАТО может ввести войска на Украину из-за серьезного поражения ВСУ, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Макговерн констатировал, что Украина терпит серьезное поражение. По его словам, вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести на Украину войска до полного разгрома Киева. По мнению эксперта, в Вашингтоне допускают такой вариант развития событий. Как считает экс-агент ЦРУ, еще одним способом «компенсировать» провал ВСУ является передача Киеву ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, передает РИА «Новости».

    Напомним, в июле посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что Киев из-за провалов на поле боя будет пытаться создать предлог для ввода войск НАТО на Украину. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также предупреждал о попытках Киева найти повод для ввода на Украине контингента НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Европе заговорили о поражении Украины.

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    16 сентября 2023, 18:37
    В Германии назвали сроки окончания контрнаступления ВСУ

    Немецкий военный эксперт Гади: ВСУ исчерпали свои резервы

    Tекст: Вера Басилая

    Кульминация украинского наступления наступит до середины октября, ВС Украины уже почти исчерпали все резервы, заявил в эфире немецкого телеканала ZDF военный эксперт Франц Штефан Гади.

    По его словам, решающим фактором для кульминации наступления ВСУ  будет не погода, а истощение кадровых и оружейных резервов, кроме того, у Киева нет превосходства в воздухе, пишет «Российская газета».

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    16 сентября 2023, 16:24
    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    InfoBRICS: ВС России наносят поражение ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

    На Западе оценили успешный метод ВС России против ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против украинских войск и достигают успехов на поле боя, заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

    Журналист приводит мнение западных аналитиков, что одной из главных причин провала Украины является применение методов РЭБ российских военных, передает «Газета.Ru».

    По его словам, российские военные при помощи РЭБ подавляют дроны, а также наносят точные удары по позициям украинских военных.

    Ранее ВС России начали применять FPV-дрон «Упырь» на Донецком направлении.

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    16 сентября 2023, 21:51
    В НАТО назвали причину медленного контрнаступления ВСУ

    Глава комитета НАТО Бауэр: Контрнаступление Украины тормозит слодная ситуация на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Медленное продвижение Украины в контрнаступлении связано не с нехваткой боеприпасов, а с опасной ситуацией на поле боя, включая минные поля, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

    По его словам, прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением контрнаступления на Украине. Бауэр считает, что на поле боя слишком опасно из-за большого количества мин, передает РИА «Новости».

    Бауэр также указал на растущие цены, медленные поставки вооружения и низкую производственную мощность в странах союзницах НАТО. По его словам, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

    Ранее премьер-министр Румынии Чолаку призвал задуматься о шагах на случай поражения Украины.

    Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

    Коментарии (9)
    17 сентября 2023, 01:59
    Появились сообщения о ракетном ударе по танковому заводу ВСУ в Харькове

    Украинские подпольщики сообщили о ракетных ударах по бронетанковому заводу и железнодорожному узлу в Харькове

    Tекст: Антон Никитин

    По ремонтной зоне бронетанкового завода и сортировочному железнодорожному узлу в Харькове нанесены ракетные удары, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные харьковских соратников.

    По словам подпольщика, в субботу в первой половине дня военная инфраструктура города Харьков подверглась ракетной атаке. Он уточнил, что был атакован сортировочный узел железной дороги, а также зафиксированы «прилеты» по ремонтной зоне бронетанкового завода. Лебедев сообщил, что после взрывов харьковчане слышали вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций. Координатор николаевского подполья уточнил, что участники харьковского сопротивления киевскому режиму занимались «фиксацией передвижения украинской техники и результатов «прилетов», передает РИА «Новости».

    Харьковский бронетанковый завод – бывший 115-й танкоремонтный завод Минобороны СССР – после выхода Украины из состава Советского Союза занимался сначала производством, а затем в основном ремонтом танков советского образца, включая последние советские разработки Т-80 и модернизированные Т-80БВ.

    Тем временем украинское издание «Общественное. Новости» сообщает о серии взрывов в Харькове и области. По данным официального ресурса оповещения граждан, воздушная тревога объявлена в Харьковской, а также в Днепропетровской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 сентября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил возможность окружения Харькова российскими войсками в ходе наступления. В конце августа бывший американский военный разведчик Скотт Риттер предсказал сдачу Харькова украинскими войсками без боя и спешное отступление на другой берег Днепра.

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    16 сентября 2023, 21:12
    Экс-советник Рейгана призвал назвать имена украинцев за границей и отправить их на фронт

    Бывший советник Рейгана Люттвак призвал вернуть на Украину сбежавших за границу мужчин и отправить их на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    Политический консультант Госдепартамента и Пентагона, бывший советник президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы уехавших украинцев и отправить их на фронт.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Люттвак написал, что не против отправлять миллиарды долларов Украине, но против того, чтобы украинцы призывного возраста оставались за границей со своими паспортами. Он призвал обнародовать имена «уклонистов» в их родных городах и последний адрес.

    Между тем, блогеры бурно отреагировали на «кровожадные призывы» советника Рейгана депортировать украинских мигрантов обратно на Родину.

    Некоторые пользователи X (бывший Twitter, заблокирован в России) предложили военному теоретику самому идти на фронт.

    Были и такие, кто  язвительно спросил: будут ли предлагаемые Люттваком меры по порицанию уклонистов распространяться на жителей Украины, репатриировавшихся в Израиль?

    Реакция украинских пользователей оказалась еще менее содержательной и сдержанной на эмоции.

    «Люди удивляются людоедству почтенного дедушки-историка Эдварда Люттвака, предлагающего не только высылать на фронт сбежавших в Европу украинских мужчин, но и развешивать по городам и селам дацзыбао со списками уклонистов. Стоит напомнить, что почтенный дедушка-историк немножко консультант Госдепа и Минобороны США, а еще бывший советник президента Рейгана. Руки-то помнят», – пишет Telegram-канале «Стекломой».

    Ранее посольство США в Польше разместило грант на поддержку в местных СМИ темы возвращения украинцев домой.

    До этого власти Польши начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.

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    16 сентября 2023, 14:51
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях
    ВС России нарушили снабжение группировок ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России с 9 до 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, местам хранения катеров и топлива ВСУ.

    Точные удары позволили лишь ВСУ материально-техническое обеспечения. Пострадали группировки войск ВСУ, действующие на Донецком и Запорожском направлениях.

    Были уничтожены поставки вооружений западного производства, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России заставили бежать группы ВСУ в районе Работино.

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    17 сентября 2023, 05:32
    Пытавшийся атаковать Москву беспилотник сбит в Раменском районе Подмосковья

    Мэр Москвы Собянин: Пытавшийся атаковать столицу беспилотник сбит в Раменском районе Московской области

    Tекст: Антон Никитин

    Силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Градоначальник сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО в Раменском районе Московской области в воскресенье ночью сбит еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву. Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Истринским районом Московской области.

    Коментарии (8)
    16 сентября 2023, 17:40
    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов

    Экс-советник Пентагона предупредил о последствиях новой тактики ВСУ
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные перешли на тактику нанесения дальнобойных ударов с применением западных снарядов и информации разведслужб своих союзников, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.

    Полковник назвал положение дел на поле боя «новой фазой». По его словам, кроме ударов дальнобойными снарядами ВСУ больше нечего противопоставить ВС России, и это «очень опасно», пишет «Вечерняя Москва».

    Макгрегор предположил, что Киев перешел к ударам ракетами большой дальности из-за больших потерь на земле, ВСУ просто не могут вести боевые действия на поле боля.

    По словам полковника, поддержка дальнобойными снарядами ВСУ делает западных партнеров участниками конфликта, что приведет к риску эскалации, и у Москвы не останется выбора, кроме как нанести поражение Украине.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможные поставки ракет ATACMS Украине. Он заявил, что это продолжит безоглядную линию США на эскалацию, абсурдную линию на поддержку киевского режима, но не изменит ситуацию на поле боя.

    Коментарии (5)
    16 сентября 2023, 15:48
    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России

    Сенатор Бондарев назвал блефом заявления о готовности Украины объявить войну России

    В Совфеде назвали провокацией заявления о готовности Киева объявить войну России
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Угроза президента Украины Владимира Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа, а также попыткой удержаться у власти, заявил глава оборонного комитета Совфеда России Виктор Бондарев.

    Бондарев в своем Telegram-канале написал, что Зеленский постепенно, но планомерно выходит из-под контроля США, потому что коллективный Запад готовится к переговорам с Россией, потому что победа Украины – это «из мира фантастики».

    Сенатор считает, что НАТО вряд ли вступится за Украину из-за риска начала ядерной войны, а Зеленскому необходимо продолжение конфликта для отмены выборов президента, национализации активов и удержания у власти.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что Киев может объявить войну России уже этой осенью.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Украина собирает против России свои последние силы.

    Коментарии (7)
    17 сентября 2023, 07:43
    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским

    Дипломат Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН высокого уровня по Украине очередным «шоу» с Владимиром Зеленским

    Небензя назвал предстоящее заседание СБ ООН по Украине очередным шоу с Зеленским
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    «Выхлоп» от заседания СБ ООН высокого уровня по Украине будет нулевой – это будет очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

    Высокопоставленный российский дипломат заявил в интервью РИА «Новости», что Москва реалистично оценивает «выхлоп» от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису, как нулевой. Небензя выразил уверенность, что это будет очередное «шоу», главная роль в котором отводится украинскому президенту.

    Как отметил постпред России при всемирной организации, для Зеленского роль комика на сцене, конечно, привычна, но России, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями Запада высокая трибуна этой организации используется для самопиара, «если не сказать – лицедейства».

    Российский дипломат подчеркнул, что западные делегации, ослепленные стремлением наказать и «подавить» Россию, видят в СБ ООН сейчас исключительно площадку для своих «пиар-кампаний», их совершенно не заботит ни сложившаяся практика его работы, ни содержательная сторона дискуссий, ни авторитет этого органа.

    Ранее Небензя сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. Заседание СБ ООН по Украине намечено на 20 сентября.

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