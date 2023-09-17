ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Пунт управления дронами ликвидирован у поселка Днепровское в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Также там уничтожено до 20 украинских бойцов и боевая бронированная машина.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила живую силу и технику 32-й, 115-й механизированных, 25-й и 95-й воздушно-десантных бригад ВСУ у поселков Болдыревка, Синьковка, Ивановка и Берестовое (Харьковская область). Ликвидировано до 50 украинских военных.

При контрбатарейной борьбе поражены две американские самоходные гаубицы М109 Paladin, польская САУ Krab и американская артиллерийская система М777. У Песчаного и Петропавловки (Харьковская область) уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

У Серебрянки (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

ПВО перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и снаряд РСЗО HIMARS.

Средствами РЭБ уничтожены и подавлены 28 украинских беспилотников у поселков Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область) и у Раденска (Херсонская область).

С начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотников, 437 ЗРК, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 машина РСЗО, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов.