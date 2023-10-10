Гагин: ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, произошло продвижение в Авдеевке, ликвидированы порядка ста военнослужащих ВСУ, противник потерял до 20 единиц техники. Только за последние сутки уничтожены два укрепрайона противника, передает РИА «Новости».

Гагин добавил, что в данный момент продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.

Ранее в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении.