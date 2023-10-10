Идея ученых из РГСУ создать тестовую систему социального рейтинга вызвала много резких откликов – и это понятно. «Социальный рейтинг» создает инструменты неконтролируемой и совершенно непрозрачной власти над людьми, которая окажется непонятно в чьих руках.6 комментариев
ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона
Гагин: ВС России за сутки продвинулись в Авдеевке, уничтожены два укрепрайона
Российские военные за последние сутки продвинулись в Авдеевке, были уничтожены как минимум два укрепрайона противника, потери Киева составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, произошло продвижение в Авдеевке, ликвидированы порядка ста военнослужащих ВСУ, противник потерял до 20 единиц техники. Только за последние сутки уничтожены два укрепрайона противника, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что в данный момент продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в Авдеевке.
Ранее в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю украинская сторона потеряла более 1745 человек на Донецком направлении.