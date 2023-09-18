ВСУ под Клещеевкой подвели электронные карты

Минобороны РФ заявило об отражении атак противника у села Клещеевка

Tекст: Евгений Крутиков

Сейчас по факту и Клещевка, и Андреевка – это села Шредингера. Ни Андреевки, ни Клещеевки физически уже не существует.

Когда-то в Андреевке были две крошечные улочки с типичными саманными домиками. Клещеевка чуть больше – одна длинная улица и одна коротенькая. На данный момент это лунный пейзаж. Камня на камне не осталось до такой степени, что там невозможно даже на время закрепиться штурмовым группам. Стратегического значения данные села не имели никогда и не имеют тактического значения даже для общей ситуации на флангах под Артемовском.

Помимо всего прочего, это транспортный тупик. Для снабжения города и флангов они не важны, но и снабжать их оборону крайне сложно, как и ротировать штурмовые группы.

Вокруг бывшие колхозные поля. Приемлемой линией обороны считается полотно железной дороги Горловка – Артемовск, проходящее в паре километров восточнее.

На данный момент российские части контролируют северную (с разрушенной ж/д станцией) и восточную части Клещеевки, все остальные остатки села в так называемой серой зоне. Авдеевка – целиком «серая зона». Украинская сторона посчитала пропагандистски нужным сфотографироваться со своим флагом на фоне развалин. Ну и в прямом смысле слова «флаг и в руки», поскольку это привело только к конфузу Зеленского.

Почему вообще эти два крошечных колхозных села вот уже много недель упоминаются в сводках? Это ведь просто по сути координаты на картах, и названия сел употребляются в основном для простоты понимания того, где именно проходит линия соприкосновения войск.

Дело в случайности. Российские части, в частности десантники, продвигаясь на запад в ходе операции по освобождению Артемовска, на этом участке остановились на рубеже Клещевка – Андреевка – Курдюмовка. И дальше не пошли.

От Артемовска требовалось наступление на запад на Часов Яр, но в силу объективных обстоятельств (необходимость ротации штурмовых частей, снарядный голод и требование перепланирования нового наступления) фронт остановился на том уровне, до которого просто ногами дошли. Линия фронта на данном участке случайно оказалась почти прямой, что показалось привлекательным для формирования устойчивой обороны.

Таким образом, несчастные Клещеевка и Андреевка стали первой линией соприкосновения и поэтому постоянно фигурируют в новостях. Особенно со стороны ВСУ и киевского режима. При этом, кстати, пропаганда противника практически игнорирует события у Купянска, которые потенциально могут быть куда более значимыми.

Более того, район южнее Артемовска мало пригоден и для проведения каких-либо наступательных операций российских войск. Там на запад все то же чистое поле без каких-либо дорог, из-за чего снабжение штурмовых групп затруднено. Наступление российских сил на этом участке возможно только в ходе гипотетического общего движения на запад от Артемовска как сохранение конфигурации линии фронта.

Гипертрофированное внимание киевской пропаганды к этим селам связано с поддержанием внешнего имиджа «контрнаступа».

Вот, что-то там «освободили». Наиболее продвинутые пропагандисты понимают некоторую условность говоримого, потому встраивают все это в более сложную цепочку – «у русских постепенно начинает сыпаться». Конкретика тут не важна, важно поддержание информационного фона.

Стоить учесть, что по сторонам от Клещеевки расположены несколько высот, которые можно счесть в некоторой степени тактически важными. Собственно, вокруг них и вертятся все попытки украинского наступления. В данный момент ВСУ принадлежит одна высота западнее Клещеевки, а российским войскам все остальные – восточнее, южнее и севернее. За ними – полотно железной дороги с насыпью. И если считать эту позицию важной для обороны Артемовска, то никакой «перемоги» не случилось.

Ситуация с Клещеевкой и Андреевкой в контексте украинского «контрнаступа» показательна именно этим. Путем гигантских потерь в технике и живой силе в распоряжении ВСУ появилась «серая зона» из сел, превращенных в пыль. А они, в свою очередь, превратились в огненный мешок для ВСУ, которые по несколько раз в неделю пытаются ротировать там несущие потери передовые части.

И здесь стоит учесть еще одну особенность – отличие открытых электронных карт (Яндекса или Гугла) от старых, бумажных. На данных электронных картах не отображаются овраги и высоты. Это, помимо прочего, ответ на вопрос, почему российские офицеры привычно пользуются «архаичными» бумажными картами и их компьютерной проекцией.

Но дело в том, что активное участие в планировании «контрнаступа» принимали англичане. И делали они это, изучая те самые электронные карты местности на огромных экранах (есть соответствующие фото- и видеоподтверждения). Звучит как анекдот, но это чистая правда.

Судя по всему, именно англичане и не заметили в итоге овраг у соседнего Вербового и высоты у Клещеевки и Работино. Этих оврагов и высот просто нет на их электронных картах. И именно на высотах у Работино стоит российская артиллерия, что нивелирует некоторое преимущество имеющихся у ВСУ американских гаубиц М777 в дальности стрельбы.





Появление же самих «серых зон» на месте разрушенных сел связано не с тактическими успехами украинского наступления, а с физической численностью бросаемых туда украинских частей. В таких условиях ВСУ могут бесконечно бросать в этот узкий участок части из стратегического резерва – никакого прорыва российской обороны не произойдет.

Более того, за последние сутки российские части несколько раз переходили в контратаки у Работино с заходом во фланг ВСУ и успешно отбрасывали новые штурмовые группы противника в «серую зону». Эти попытки ВСУ через некоторое время прекратятся сами собой – просто по причине исчерпания у ВСУ требуемых для «контрнаступа» ресурсов.