За минувшую неделю на этом направлении подразделения Южной группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате противник потерял более 1,7 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, а также 12 орудий полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области.

В результате значительных потерь личного состава украинское командование вынужденно начало вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район. Для удержания позиций на этом участке задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

В ходе боев потери противника составили более 740 военнослужащих, 20 танков и бронемашин. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражены 38 орудий полевой артиллерии ВСУ, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения за последнюю неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники.

Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие жалуются на чрезвычайно низкое морально-психологическое состояние личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ из-за значительных потерь личного состава.

За прошедший период противник на этом направлении потерял более 1,1 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделения Западной группировки улучшили тактическое положение в зонах ответственности. Отражены пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Ликвидированы порядка 400 военнослужащих, пять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка РСЗО. Уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предприняли безуспешные попытки восстановить утраченные позиции возле Торского ДНР и Серебрянского лесничества.

В результате действий подразделений группировки «Центр», ударов авиации успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 бронемашин и десять орудий, перечислили в Минобороны.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника на острова и левый берег Днепра. На этом направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, две бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии.

Истребительной авиацией ВКС России 13 сентября в районе Красного Лимана ДНР был сбит украинский Ми-8.

В акватории Черного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за неделю обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа и три быстроходных катера с десантными группами сил спец операций ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 270 украинских беспилотников, подытожили в оборонном ведомстве.