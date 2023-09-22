За провал летнего наступления ВСУ пойдут в атаку зимой

Зимнее контрнаступление несет колоссальные риски для личного состава ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

В ходе визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом страны Джо Байденом и пообещал ему, что ВСУ не прекратят контрнаступление предстоящей зимой. Об этом сообщает издание The New York Times. При этом глава Штатов подчеркнул, что они останутся с Украиной до тех пор, пока «тяжелая война с Россией» не завершится.

Кроме того, Байден заявил, что уже на следующей неделе США начнут поставки Киеву танков Abrams. Он также надеется, что демократы и республиканцы выразят единый порыв в готовности продолжения поддержки ВСУ. «Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса», – уточнил президент страны. В пакет поставок также вошли снаряды, артиллерия, противотанковые вооружения и вторая батарея ПВО Hawk.

Во время посещения Вашингтона Зеленский успел встретиться и с американскими сенаторами. Ссылаясь на слова представителя Нью-Йорка, демократа Чака Шумера, газета пишет, что Зеленский подчеркивал невозможность ВСУ противостоять ВС РФ без поддержки со стороны западных стран.

Тем не менее в рамках публичных высказываний Зеленский продолжал демонстрировать готовность воевать до последнего. Так, он заявил, что наступление не должно останавливаться, поскольку Россия «потеряла людей и профессиональную армию». Он подчеркнул, что «будет трудно», но у ВСУ уже есть «опыт прошлого года».

При этом Зеленский подчеркнул, что планируется «деоккупация» Артемовска и двух других городов, название которых он отказался раскрыть. Тем не менее, по его словам, у военных уже есть «всеобъемлющие планы», способные привести украинскую армию к успеху.

Эти заявления в своем Telegram-канале прокомментировал военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, столь амбициозные планы вызваны потребностью прикрыть провал оперативно-стратегических целей летнего наступления, которые предусматривали захват Токмака, Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

«В первую очередь продолжение наступления, вернее, организация нового в рамках прежней оперативной группировки, направлено на то, чтобы попытаться добиться желаемых США оперативных результатов, которые покажут, что помощь была не зря», – подчеркивает он.

«На фоне продолжения боев за Артемовск с угрозами занять город когда-нибудь, с последующими атаками на Соледар, противник может либо осуществить попытку прорваться к Токмаку, либо же попробовать организовать наступление в направлении Сватово – Кременная», – говорит Рожин.

«С учетом существенного исчерпания оперативных резервов, а также приближения распутицы сделать все это будет проблематично и при грамотных действиях российского командования вряд ли имеет шансы на успех», – отмечает эксперт.

«Однако вся эта болтовня про новое наступление должна отвлечь внимание от летней катастрофы ВСУ. Так что процентами потенциального успеха там вряд ли были сильно озабочены», – акцентирует Рожин.

Украина не первый раз пытается заверить западные страны в успехах планируемых атак. Еще весной заявлялось, что армия практически полностью укомплектована для начала более плотных столкновений с Россией. Тогда замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига открыто говорил о возможности ВСУ в рамках летнего контрнаступления взять Крым.

Подтверждал эти слова и Михаил Подоляк, который считал, что после захвата полуострова Украина «снесет» построенный РФ мост и будет искоренять там все, что связано с Москвой. Из бригад формировалась «Гвардия наступления», целью которой была «деоккупация» республики и Донбасса.

В экспертном сообществе мнения по поводу возможности ВСУ проведения контрнаступления зимой разделились. Одни считают, что Украина практически израсходовала свой военный потенциал и еще одна массовая атака обернется трагедией для офиса Зеленского. Другие настаивают на том, что противник до сих пор обладает необходимой мощью. Тем не менее все эксперты сходятся в том, что ВС РФ следует тщательно готовиться к возможным действиям Украины зимой.

«На сегодняшний день Украина не располагает ресурсами, необходимыми для начала еще одной волны контрнаступления. Тем не менее Зеленский, будучи подконтрольным западным странам, вынужден подчиняться США, которые хотят с помощью зимней атаки ВСУ проверить собственные наработки ведения конфликта в чрезвычайных условиях», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для Вашингтона этот вопрос имеет принципиальную важность. Продвижение Украины в декабре или январе позволит опытным путем установить особенности поведения техники НАТО при низких температурах. Таким образом, Штаты в первую очередь рассматривают намечающуюся операцию в испытательном ключе», – считает собеседник.

«На реальные успехи ВСУ никто не надеется. Наступление будет проводиться сразу по нескольким направлениям: Артемовск, Токмак, Мариуполь и Времевский участок. Могут попробовать пройти и по Каховскому водохранилищу. Когда здесь замерзнет грунт, проведение атаки станет довольно удобным», – отмечает эксперт.

«Отмечу, что подобные действия понесут за собой колоссальные риски для личного состава ВСУ. Снег аннулирует возможность скрыться от глаз наших военных. Поэтому Украина, скорее всего, будет пытаться перенести основные действия в район городской застройки, где в качестве надежной защиты можно использовать здания», – подчеркивает собеседник.

«При этом они попытаются успеть до заморозков, ведь в противном случае условия для атаки значительно ухудшатся. России стоит всерьез озаботиться планами ВСУ зимой снова пойти в наступление. Необходимо нарастить количество артиллерии, чаще наносить удары с помощью авиации. Нельзя забывать и про поражение тыловых объектов: склады и линии коммуникаций должны регулярно уничтожаться», – считает Кнутов.

«ВСУ предпримут зимой очередную попытку контрнаступления. Объясняется это тем, что Украина не самостоятельна в своих решениях. Ей не принадлежат оружие, боеприпасы, горючее и даже форма. Поэтому они сделают все, что им скажут сделать из-за рубежа», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

«США стремятся посадить Россию за стол переговоров в невыгодных для нас условиях. Политики в Вашингтоне нацелены продолжать воевать с Москвой руками Украины. Оборонный заказ США укомплектован полностью, да и другие страны НАТО также увеличивают свои запасы вооружения. Мир сейчас им невыгоден», – отмечает он.





«Более того, завершение конфликта не выгодно самому Зеленскому. Он понимает, что подобный исход будет означать для него смерть, поэтому и продолжает войну.

Сами украинцы могут не хотеть нового контрнаступления, но тотальный контроль со стороны властей не даст выразить народное недовольство», – подчеркивает собеседник.

«Необходимую технику для наступления зимой западные страны Украине поставят. Остается вопрос в солдатах. Я думаю, офис Зеленского сможет мобилизовать 400–500 тыс. человек, однако их профессиональные качества будут оставлять желать лучшего. Страну ждет тотальная мобилизация, будут призывать всех без разбора. Новых бойцов быстро обучат по двухнедельной программе и отправят в бой», – акцентирует эксперт.

«ВСУ сейчас будут пытаться двигаться в сторону Мелитополя, чтобы выйти к Азовскому морю. Так они смогут перерезать линию снабжения Крыма и наносить удары вглубь российской территории. Чтобы этого не произошло, нашей стране нужно сделать все, чтобы быстрее закончить войну, в частности, активнее применять тяжелое вооружение», – подчеркивает Артамонов.

По мнению Александра Бартоша, члена-корреспондента Академии военных наук, ресурсы для наступления зимой у ВСУ до сих пор сохраняются. «Сейчас ожидается отправка тяжелых танков из Великобритании и других стран Европы. Поэтому у противника будет потенциал для создания серьезной группировки на южном направлении», – пояснил собеседник.

«Конечно, весенняя и осенняя распутица может влиять на мобильность частей, но в то же время, когда на Украине ударят морозы, почва будет достаточно прочной, чтобы выдерживать тяжесть танков. Также противник может использовать Каховское водохранилище для наступления, а морозы облегчат его передвижение по дну», – указал он.

«Другое дело, что наши вооруженные силы уже хорошо подготовились к отражению действий ВСУ.

Наши контрудары могут привести к окончательному поражению Киева.

Российское командование, конечно, учитывает погодные условия и сложности, вызванные рельефом конкретной местности», – добавил Бартош.

«Нам необходимо действовать на упреждение. Важно организовать тщательную разведку, определить места создания группировок, предназначенных для ударов. Мы должны принимать меры по их уничтожению еще до выдвижения на боевые позиции и развертывания», – пояснил эксперт.

«Отдельно отмечу: нужно обеспечить наших военнослужащих необходимыми комплектами зимнего оборудования, средствами для обогрева в окопах и в блиндажах с усиленными пайками питания. Необходимо провести целый комплекс работ по подготовке техники к действиям в условиях возможных морозов», – добавил он.

«Также необходимо проводить тренировки операторов БПЛА для ориентировки на местности, которая будет покрыта снегом. Возможно, стоит принять меры по строительству каких-то дополнительных средств укрепления. Я уверен, что наши войска не намерены отлеживаться на «зимних квартирах», а будут переходить в наступление», – детализировал эксперт.

«Кстати, Зеленский обещал Байдену захватить Артемовск и еще два неизвестных города. Думаю, ВСУ будут действовать на южном направлении и попытаются блокировать успех наших войск в направлении Харькова. Также ожидается усиление боев в Волчанске и Купянске. Конечно, приоритетным для них является перехват инициативы в районе Артемовска и закрепление хотя бы на окраине города», – уточнил Бартош.