Запад разочарован в украинском «контрнаступлении»

Западные СМИ подвели печальные для Украины итоги военных действий летом

Tекст: Антон Тройницкий

К началу осени на Западе начали подводить итоги украинского контрнаступления, на которое в начале года возлагались самые серьезные надежды. Настолько серьезные, что спонсоры военных действий не поленились раскошелиться на десятки миллиардов долларов, рассчитывая нанести России «стратегическое поражение».

Для людей этого склада все происходящее – лишь бизнес-проект в ряду других бизнес-проектов, и неудивительно, что наилучшим образом итоги его подвел самый знаменитый бизнесмен нашего времени – Илон Маск. «Столько смертей и так мало достижений», – написал в своей соцсети Маск. Да, тот самый Маск, благодаря терминалам Starlink которого украинская армия обеспечена спутниковой связью, так что в симпатии к России его никак подозревать нельзя.

И в самом деле: время идет, а время, как всем известно, деньги. Деньги, причем немалые, тратятся, а весомого результата, который мог бы оправдать уже сделанные вложения – нет. Причем Илону Маску, так сказать, легко говорить то, что он считает нужным – он лицо частное и имеет право распоряжаться своими капиталами, как ему заблагорассудится. А что делать политикам, когда налогоплательщики начнут с них спрашивать? О том, что потрачены не только налоги, но и нечто куда более важное – жизни рядовых украинцев, на Западе даже не вспоминают.

Словно услышав скептицизм Маска, украинское командование поспешило отчитаться о взятии двух населенных пунктов – Андреевки и Клещеевки. И пообещало развить успех. Отчет этот, разумеется, оказался недостоверным. Но куда еще более важно то, что уже идет осень с ее дождями и знаменитой распутицей – слово, которое выучили все западные СМИ. И вообще, зима близко.

Действия сухопутных войск в этих условиях сильно затруднены, и западным военным экспертам из истории прекрасно известно, что прорывов в таких погодных условиях ждать не стоит. Значит, затягивание конфликта, топтание на месте, и опять же – за счет коллективного Запада, который уже вложил в поддержку Украины столько, что не может отступить. Или все же может?

Крупнейшие СМИ «больше не пишут» о конфликте на Украине, заявляет экс-президент США Дональд Трамп. По его мнению, это прямой признак того, что киевский режим проигрывает на поле боя.

Но те западные СМИ, которые все же пишут, оценивают перспективы украинского «контрнаступа» без оптимизма. Главным врагом украинской армии становится погода, считают авторы материала в Wall Street Journal, и именно она может свести на нет шансы прорвать оборонительные российские рубежи. Ожидается, что в октябре фронт встанет окончательно, и до весны никаких наступательных действий уже не будет.

Financial Times заканчивает материал о конфликте на Украине вполне типичными для этого издания словами «войны выигрывает экономика». Подразумевается, что если продолжать накачивать экономику – и в первую очередь армию – Украины деньгами и оружием, то можно добиться своего. Однако даже Financial Times вынуждена признать, что «некоторые политики в западных столицах жалеют, что Киев не сумел воспользоваться возможностью, которую ему обеспечили поставки западного оружия и, вероятно, максимальная политическая поддержка… Скромные результаты контрнаступления обнажили противоречия между Киевом и некоторыми западными официальными лицами в том, что касается стратегии». Некоторые американские официальные лица в частном порядке сообщили СМИ, что украинцы за время обучения не смогли овладеть современными операциями, в которых одновременно задействованы несколько родов войск.

«Хотя украинцы утверждают, что сумели добиться некоторого прогресса, – пишет Washington Post, – критики замечают, что поставки западного вооружения и месяцы обучения под руководством военных НАТО сложным наступательным действиям не привели к значительным успехам, на которые надеялся Вашингтон».

И в этом, судя по всему, заключается еще одна причина, почему коллективный Запад воспринимает происходящее так близко к сердцу. На кону не только огромные деньги, потраченные на противостояние с Россией, но и демонстрация собственной силы,

пусть даже исполнителями и расходным материалом служат граждане Украины. Если западное вооружение не помогает, сам собой начинает напрашиваться вывод, что оно так себе, и то же самое можно сказать о западных военных советниках, раз их помощь и обучение у них не помогли добиться успеха.

Именно поэтому стрелки уже заблаговременно переводятся на украинцев, которые будто бы плохо учились и ничему не научились. Кстати, заодно западным стратегам пришлось пересмотреть теорию, согласно которой наступающая сторона должна иметь в три раза больше солдат, чем сторона обороняющаяся.

«В ситуации с настолько грамотно организованной обороной вам нужно соотношение больше, чем три к одному. Это может быть шесть к одному, десять к одному», – рассуждает, сидя в безопасном Вашингтоне, Марк Кэнкайн, бывший военный, ставший экспертом в Центре изучения стратегии и международной политики. В статье не говорится ни слова о том, сколько из этих шести или десяти должны стать трупами или покалечиться ради того, чтобы подтвердить новую захватывающую военную теорию.

Тем не менее общий скептицизм рос и накануне очередного визита Зеленского в США. Как депутаты Конгресса, главным образом из числа республиканцев, так и многие простые американцы считают, что пора сократить помощь Украине – причем число последних выросло на 10% с декабря прошлого года. Да, пока это не большинство общества, а чуть более трети, но тем не менее динамика налицо.

В Европе меж тем свои проблемы: обострился кризис с мигрантами, которые проникают в ЕС через итальянский остров Лампедуза, расположенный недалеко от берегов Африки, и конфликт на Украине фактически отошел на второй план. Конечно, за его ходом следят, но уже не возлагают на него особых надежд – по крайней мере, в этом сезоне.

«Цель украинского контрнаступления прежде всего – рассечь российские силы, выйти к Азовскому морю и отрезать Крым», – заявлял французский генерал Жером Пеллистранди, который является редактором журнала «Национальная оборона» и считается в стране одним из главных экспертов по анализу военных действий.

«Предполагалось, что украинские силы с легкостью смогут преодолеть российскую оборону, но этого не случилось…

Внешне представляется, что происходит продвижение с украинской стороны. На самом деле это движение напоминает кровавые битвы Первой мировой войны, по итогам которых удавалось отвоевать один-два километра». И генерал Пеллистранди заключил: «Если не случится тактического чуда, до наступления зимы фронт если и сдвинется, то незначительно. Скорее всего, военные действия будут продолжаться и в 2024 году».

Если помощь Запада будет поступать в прежнем объеме, в этом можно не сомневаться. Однако любые деньги имеют свойство кончаться, даже самые большие, и самые амбициозные проекты сворачиваются при отсутствии нужного результата. Вопрос лишь в том, кому придется оплачивать убытки.

