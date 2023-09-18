Экс-премьер Украины заявил, что ВСУ полностью утратили наступательный потенциал

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и перешли к обороне

Tекст: Александра Юдина

По его словам, провал контрнаступления нанес ощутимый удар украинскому президенту Владимиру Зеленскому из-за того, что киевский режим сильно завысил ожидания не только собственного народа и от западных союзников, передает РИА «Новости».

Также Азаров отметил, что в данный момент офис Зеленского требует от генштаба показать большие успехи на фронте, чтобы отчитаться перед партнерами Запада.

Политик добавил, что Киеву при этом нечего продемонстрировать западным партнерам, несмотря на то, что ВСУ использовали более 50% западного оружия, однако в ходе так называемого контрнаступления потеряли минимум пятую часть предоставленных с Запада вооружений.

Кроме того, Азаров подчеркнул, что на Западе постепенно приходит понимание, что на самом деле у Киева не было никакого плана изначально, а западных партнеров попросту «водили за нос».

Сам Зеленский ранее подтвердил, что ВСУ находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительные.

Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.

