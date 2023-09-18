Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.2 комментария
Зеленский признал сложности с контрнаступлением ВСУ
Владимир Зеленский признал сложности с контрнаступлением ВСУ
Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительные, на фронте происходит артиллерийская дуэль, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью СBS.
Украинский президент признался, что на фронте очень сложная ситуация, контрнаступление продвигается не очень быстро, а с каждой стороны ежедневно выпускается по 40 тыс. снарядов, передает ТАСС.
Ранее Зеленский отверг возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.
Напомним, президент России Владимир Путин метафорично заявил, что рано или поздно участникам украинского конфликта придется танцевать барыню или казачка.