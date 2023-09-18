Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Зеленский отверг вариант окончания конфликта на Украине с отказом от территорий
Зеленский отверг вариант отказа Украины от части территорий ради мира
Комментируя возможность для Украины ради мира отказаться от части территорий, которые она считает своими, президент страны Владимир Зеленский отверг такой вариант.
«Нет. Это наша территория», – заявил Зеленский в ответ на соответствующий вопрос. Также он заявил, что и после того, как благоприятные погодные условия пройдут, вооруженные силы Украины намерены продолжить попытки контрнаступления. По его словам, ВСУ нужно «двигаться вперед». Он призвал «забыть о погоде и тому подобном», передает ТАСС со ссылкой на СBS.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказался от части территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров по украинскому вопросу необходим вывод российских войск. Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что украинское контрнаступление не даст возможности киевскому режиму полностью вернуть утерянные территории.