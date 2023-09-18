Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В офисе Зеленского посчитали контрнаступление ВСУ «успешным»
В офисе Зеленского на фоне критики Запада заявили об «успешном» наступлении ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал наступление ВСУ «успешным» на фоне критики украинских войск со стороны Запада.
В западных СМИ неоднократно писали, что союзники Украины недовольны результатами наступления, передает РИА «Новости».
По данным CNN, Подоляк заявил в интервью, что якобы контрнаступление «увенчалось успехом». «Инициатива полностью на стороне Украины», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительными, а ВСУ сейчас находятся в сложной ситуации.