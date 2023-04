Россия лишит Украину монополии на мову ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление Эксперты объяснили смысл «утечек» секретов Пентагона о состоянии дел в ВСУ

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов? В ближайшие недели вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в наступление. Об этом в интервью немецким журналистам заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, решение о наступлении Украина будет принимать самостоятельно, а ее партнеры придерживаются двух целей: помогают в организации контрнаступления, а также наращивают среднесрочный и долгосрочный потенциал ВСУ. В офисе Зеленского также неоднократно заявляли о планах пойти в наступление. Разговоры об этом активно велись еще с осени прошлого года, но в реальности главные события разворачивались на территории ДНР вокруг Артемовска, который постепенно переходит под контроль российских военных. Тем не менее министр обороны Алексей Резников в конце марта анонсировал наступление на апрель-май. О том, что Вашингтон ждет от ВСУ контрнаступления в ближайшие недели, заявила на днях постпред США при НАТО Джулиан Смит. При этом отдельно многими проговаривался вопрос Крыма. Как заявил в интервью Financial Times замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига, Украина «не исключает военный путь взятия Крыма». По его словам, если ВСУ удастся выйти на административную границу с Крымом, то власти Украины якобы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Однако позже он смягчил свое заявление. О возможностях Украины захватить Крым за пять-семь месяцев заявлял на этой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. После «захвата» полуострова Украина «снесет Крымский мост» и будет стремиться искоренить там все русское. По его мнению, «война продолжится до полного освобождения всей территории Украины». Кроме того, для захвата Крыма и республик Донбасса Украина сформировала не менее восьми бригад «Гвардии наступления». По данным западных СМИ, это примерно 40 тыс. человек. О готовности военных к активным наступательным мероприятиям сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко. Примечательно, что о планах ВСУ также говорится в документах Пентагона, которые оказались слиты в соцсети. Также Примечательно, что о планах ВСУ также говорится в документах Пентагона, которые оказались слиты в соцсети. Также появились данные об украинских воинских частях и их оборудовании. Как пишет газета The New York Times, Пентагон проводит расследование утечки секретных документов и пытается уничтожить их. По мнению издания, публикация документов стала результатом работы российской разведки. В них сообщается, что половина из 12 боевых украинских групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность каждой из этих групп составляет от четырех до пяти тысяч солдат. Также в документах упоминается локация и другие данные о войсках ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по поводу утечки, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. По его словам, степень их вовлеченности в конфликт на Украине постепенно растет. «Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – добавил Песков. На этом фоне в экспертной среде звучат неоднозначные оценки как самой утечки, так и публичных анонсов наступления. По мнению собеседников газеты ВЗГЛЯД, противник действительно может предпринять попытку прорыва в районах Приазовья, однако детали этой попытки окутаны разными слухами, домыслами и дезинформацией, которая намеренно распространяется в СМИ. Отдельного внимания заслуживают заявления украинской стороны о Крыме. Их характер – подчеркнуто угрожающий и сулящий не столько проблемы для ВС России, сколько репрессии для крымчан. При этом риторические приемы, используемые офисом Зеленского в отношении жителей Крыма, напоминают скорее информационно-психологическую атаку и попытку посеять панику на полуострове. «Давайте сразу скажем: никаких «сливов» и «утечек» тут быть не может. Когда СМИ вдруг публикуют карты с силами сторон, локациями – это смешно. ВСУ полностью контролируются американским командованием – что в технической части, что в оперативной. Представляете, какой скандал вызвала бы реальная утечка? – считает военный эксперт Алексей Леонков. – То, что мы видим сейчас, я имею в виду публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном, – это для отвода глаз. Поэтому достоверность утечки невелика». «Минобороны РФ правильно делает, что почти никак не реагирует на сообщения о контрнаступлении. С другой стороны, мы можем перемещать наши подразделения вдоль линии соприкосновения, якобы реагируя на будущую атаку противника, и также вводить Пентагон в заблуждение, чтобы посмотреть, какие шаги противник будут предпринимать. Но тут тоже все зависит от оперативной обстановки. Все-таки любое военное противостояние – это искусство обмана», – напомнил Леонков. «Все заявления о предстоящем контрнаступлении ВСУ делаются для того, чтобы напугать нас. Мол, вот весь «цивилизованный мир» вооружил украинцев и отправил их покорять Крым, Донбасс и Приазовье. И для того чтобы скрыть отдельные детали и создать хоть какой-то эффект неожиданности, они пытаются заболтать эту историю в СМИ», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Запад также понимает, что ВСУ не готовы к полноценному наступлению. Поэтому Блинкен и другие представители США делают вбросы для того, чтобы склонить нас к необдуманным военным шагам. Есть в этом и некоторая попытка приободрить украинских военных, посеяв иллюзию скорейшего завершения конфликта», – отметил он. «Если США и дальше будут продолжать накачивать Украину дорогостоящим оружием и выделять финансовые транши, то в Конгрессе зададутся вопросом: где результат? Уже сейчас республиканцы все серьезнее говорят об опасности третьей мировой войны. Ситуацию осложняет и тот факт, что США находятся на грани крупнейшей в истории рецессии», – говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, администрация Джо Байдена старается сделать вид, что Украина – это удачный внешнеполитический проект, и «именно поэтому Вашингтон говорит о готовящемся контрнаступлении при любом удобном и неудобном случае». «Американцам надо каким-то образом объяснять европейским союзникам, зачем те тратят на этот проект. Контрнаступление – отличный способ еще сильнее прогнуть ЕС», – замечает американист. «При этом основной риск для Демпартии и Белого дома – если на поле боя ничего не произойдет. Если не будет хотя бы попытки контрнаступления, то вопрос «а куда вы дели деньги?» от республиканцев прозвучит очень и очень громко. Разумеется, к отставкам это не приведет, но в самой администрации Байдена начнут искать крайнего, и это обострит отношения внутри Белого дома», – заключил Дробницкий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД