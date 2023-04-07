ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

Взгляд
7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
Разделы

Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
Перейти в раздел…

Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
Перейти в раздел…

Французы мстят Макрону за повышение пенсионного возраста

Марин Ле Пен становится главной соперницей Макрона MAO/Global Look Press
Если бы выборы президента Франции проходили прямо сейчас, действующий хозяин Елисейского дворца лишился бы своего места. По крайней мере, именно такие результаты показывают свежие социологические опросы. А в лидеры рейтингов выбилась политик, которую много раз упрекали в пророссийских настроениях – Марин Ле Пен. Как же такое произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
Перейти в раздел…

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден продлил на год режим санкций против России
    Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт Трепову отправили в СИЗО «Лефортово» на время суда и следствия Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США Грузия напомнила американцам о пролитой за них крови
    Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали Научно-технический центр Украины объявил о наборе персонала для лабораторий США Названы новые участники военно-биологических программ США на Украине Кабмин одобрил продажу вина по почте
    Байден продлил на год режим санкций против России Золотовалютные резервы России выросли до 593 млрд долларов Замдиректора производящей Javelin и Stinger корпорации погиб в авиакатастрофе YouTube заблокировал канал юмориста Андрея Бочарова

    советские истребители


    Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29 для Украины

    сельхозконкуренция


    Украина согласилась прекратить поставки зерна в Польшу после протестов фермеров

    «другая одежда»


    В Гидрометцентре рассказали о майской погоде на следующей неделе в Москве

    Видео

    безрезультатные переговоры


    Надежды Китая на Макрона похожи на надежды России

    месторождения нефти


    Байден предал Аляску из-за России

    безопасность и производство


    Путин определил новым регионам главные задачи развития

    «угрозы и вмешательство»


    Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    реформа образования


    Джомарт Алиев: Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

    проблемы демографии


    Ирина Алкснис: Человечество теряет инстинкт размножения

    исполнительницы теракта


    Владислав Исаев: Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

    на ваш взгляд


    Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?

    ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

    Эксперты объяснили смысл «утечек» секретов Пентагона о состоянии дел в ВСУ
    В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике
    		  
    7 апреля 2023, 21:00
    Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?

    В ближайшие недели вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в наступление. Об этом в интервью немецким журналистам заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, решение о наступлении Украина будет принимать самостоятельно, а ее партнеры придерживаются двух целей: помогают в организации контрнаступления, а также наращивают среднесрочный и долгосрочный потенциал ВСУ.

    В офисе Зеленского также неоднократно заявляли о планах пойти в наступление. Разговоры об этом активно велись еще с осени прошлого года, но в реальности главные события разворачивались на территории ДНР вокруг Артемовска, который постепенно переходит под контроль российских военных. Тем не менее министр обороны Алексей Резников в конце марта анонсировал наступление на апрель-май.

    О том, что Вашингтон ждет от ВСУ контрнаступления в ближайшие недели, заявила на днях постпред США при НАТО Джулиан Смит. При этом отдельно многими проговаривался вопрос Крыма. Как заявил в интервью Financial Times замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига, Украина «не исключает военный путь взятия Крыма». По его словам, если ВСУ удастся выйти на административную границу с Крымом, то власти Украины якобы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Однако позже он смягчил свое заявление.

    О возможностях Украины захватить Крым за пять-семь месяцев заявлял на этой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. После «захвата» полуострова Украина «снесет Крымский мост» и будет стремиться искоренить там все русское. По его мнению, «война продолжится до полного освобождения всей территории Украины».

    Кроме того, для захвата Крыма и республик Донбасса Украина сформировала не менее восьми бригад «Гвардии наступления». По данным западных СМИ, это примерно 40 тыс. человек. О готовности военных к активным наступательным мероприятиям сообщал глава МВД Украины Игорь Клименко.

    Примечательно, что о планах ВСУ также говорится в документах Пентагона, которые оказались слиты в соцсети. Также появились данные об украинских воинских частях и их оборудовании. Как пишет газета The New York Times, Пентагон проводит расследование утечки секретных документов и пытается уничтожить их. По мнению издания, публикация документов стала результатом работы российской разведки.

    В них сообщается, что половина из 12 боевых украинских групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность каждой из этих групп составляет от четырех до пяти тысяч солдат. Также в документах упоминается локация и другие данные о войсках ВСУ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по поводу утечки, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. По его словам, степень их вовлеченности в конфликт на Украине постепенно растет. «Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – добавил Песков.

    На этом фоне в экспертной среде звучат неоднозначные оценки как самой утечки, так и публичных анонсов наступления. По мнению собеседников газеты ВЗГЛЯД, противник действительно может предпринять попытку прорыва в районах Приазовья, однако детали этой попытки окутаны разными слухами, домыслами и дезинформацией, которая намеренно распространяется в СМИ.

    Отдельного внимания заслуживают заявления украинской стороны о Крыме. Их характер – подчеркнуто угрожающий и сулящий не столько проблемы для ВС России, сколько репрессии для крымчан. При этом риторические приемы, используемые офисом Зеленского в отношении жителей Крыма, напоминают скорее информационно-психологическую атаку и попытку посеять панику на полуострове.

    «Давайте сразу скажем: никаких «сливов» и «утечек» тут быть не может. Когда СМИ вдруг публикуют карты с силами сторон, локациями – это смешно. ВСУ полностью контролируются американским командованием – что в технической части, что в оперативной. Представляете, какой скандал вызвала бы реальная утечка? – считает военный эксперт Алексей Леонков. – То, что мы видим сейчас, я имею в виду публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном, – это для отвода глаз.

    Поэтому достоверность утечки невелика».

    «Минобороны РФ правильно делает, что почти никак не реагирует на сообщения о контрнаступлении. С другой стороны, мы можем перемещать наши подразделения вдоль линии соприкосновения, якобы реагируя на будущую атаку противника, и также вводить Пентагон в заблуждение, чтобы посмотреть, какие шаги противник будут предпринимать. Но тут тоже все зависит от оперативной обстановки. Все-таки любое военное противостояние – это искусство обмана», – напомнил Леонков.

    «Все заявления о предстоящем контрнаступлении ВСУ делаются для того, чтобы напугать нас. Мол, вот весь «цивилизованный мир» вооружил украинцев и отправил их покорять Крым, Донбасс и Приазовье. И для того чтобы скрыть отдельные детали и создать хоть какой-то эффект неожиданности, они пытаются заболтать эту историю в СМИ», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Запад также понимает, что ВСУ не готовы к полноценному наступлению. Поэтому Блинкен и другие представители США делают вбросы для того, чтобы склонить нас к необдуманным военным шагам. Есть в этом и некоторая попытка приободрить украинских военных, посеяв иллюзию скорейшего завершения конфликта», – отметил он.

    «Если США и дальше будут продолжать накачивать Украину дорогостоящим оружием и выделять финансовые транши, то в Конгрессе зададутся вопросом: где результат?

    Уже сейчас республиканцы все серьезнее говорят об опасности третьей мировой войны. Ситуацию осложняет и тот факт, что США находятся на грани крупнейшей в истории рецессии», – говорит политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, администрация Джо Байдена старается сделать вид, что Украина – это удачный внешнеполитический проект, и «именно поэтому Вашингтон говорит о готовящемся контрнаступлении при любом удобном и неудобном случае». «Американцам надо каким-то образом объяснять европейским союзникам, зачем те тратят на этот проект. Контрнаступление – отличный способ еще сильнее прогнуть ЕС», – замечает американист.

    «При этом основной риск для Демпартии и Белого дома – если на поле боя ничего не произойдет. Если не будет хотя бы попытки контрнаступления, то вопрос «а куда вы дели деньги?» от республиканцев прозвучит очень и очень громко. Разумеется, к отставкам это не приведет, но в самой администрации Байдена начнут искать крайнего, и это обострит отношения внутри Белого дома», – заключил Дробницкий.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •