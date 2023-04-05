Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».

По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое, по историческим меркам, время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».

«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свободе*» (признано иностранным агентом).

По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».

Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.

Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.

«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.

Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.

Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.

«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.