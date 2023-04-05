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Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое, по историческим меркам, время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».
«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свободе*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».
Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.
Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.
«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.
Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.
Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.
«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
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Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.
Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.
Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.
По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.
«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.
По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».
Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.
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Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».
«Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.
ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги
Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.
При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.
Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.
Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.
Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
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Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.
Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более двух килограммов, передает РИА «Новости».
По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.
В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.
Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла
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Москва требует скорейшего освобождения на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла и предоставления ему медпомощи, следует из заявления спецпредставителя главы МИД России и посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.
В документе подчеркнуто, что в Москве глубоко переживают за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом и в электронных кандалах, передает ТАСС.
Также отмечается, что сама фигура митрополита стала для людей доброй воли образом мученика за православную веру, на чьем фоне верхом цинизма являются слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является территорией самой большой религиозной свободы.
«Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», – заявлено в документе.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
В субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
В «России сегодня» рассказали, что о военкоре Татарском говорят в Германии
Глава представительства «России сегодня» Феоктистов: Немецкие СМИ транслируют только одно высказывание Татарского
Немецкая пресса с пропагандистским уклоном рассказывает о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.
Феоктистов в эфире радио Sputnik отметил, что для немецкой прессы «это, конечно, не новость номер один», но тем не менее об этом сообщается. Он отметил, что фигурируют в сюжетах обе точки зрения: и российская (об украинском следе), и украинская (в Киеве заявляют о своей непричастности).
О Татарском немецкие СМИ рассказывают, что у него было много подписчиков в Telegram-канале. Причем, по словам Феоктистова, во всех средствах массовой информации «показывают то самое легендарное обращение Татарского: «Всех победим…». Татарского называют «военным блогером» и «сторонником Кремля», однако мало кто упоминает, что он уроженец Макеевки, заметил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.
«В общем и целом, они довольно нейтрально рассказывают – такой-то факт случился, терроризм – это ужасно и так далее», – добавил Феоктистов.
Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
США объявили о новой военной помощи Украине
США объявили о выделении Украине новой военной помощи на 2,6 млрд долларов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов, сообщила пресс-служба Пентагона.
В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.
Решение о выделении новой военной помощи Украине подписал президент США Джозеф Байден.
Ранее западные СМИ сообщали, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
Раскольники на Украине пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольничьей ПЦУ пытались захватить два храма УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территории храмов УПЦ в Хмельницкой области, и попытались пытались захватить их, сообщила украинская организация «Союз православных журналистов».
В частности, раскольники зашли на территорию храма в районе Гречаны в Хмельницком и потребовали отдать им ключи от здания. Другие сторонники ПЦУ прибыли в Свято-Воздвиженский мужской монастырь в Староконстантинове. Сообщается, что на защиту церквей от раскольников вышло большое количество прихожан и мирян, а также священники, передает ТАСС.
Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
Напомним, сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили кафедральный собор в городе Хмельницком. Перед этим мужчина, переодетый в военную форму вооруженных сил Украины, пытался сорвать богослужение
Российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных
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Российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале МО.
На Краснолиманском направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.
Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики и Каховка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных.
В Кремле не увидели перспектив для переговоров с Киевом
Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
У него спросили, как в Кремле расценивают возможность возобновления переговоров с Киевом или ведения переговоров о будущем Украины без участия киевских властей, передает ТАСС.
«Мы пока никаких перспектив для этого не видим, поэтому добавить нечего», – сказал Песков.
Между тем 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выражает желание стать организатором мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее.