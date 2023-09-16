В чем причины огромных потерь ВСУ

На Украине впервые официально озвучили правдивые данные о потерях ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

Начальник полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года. Таким образом, из каждой сотни человек, мобилизованных в ВСУ прошлой осенью, остались лишь 10-20 военных. Остальные, по словам Бережного, это погибшие, раненые и «выведенные из строя».

В ходе отчета перед депутатами Полтавского горсовета Бережной также пожаловался на провал утвержденного в облцентре генштабом ВСУ плана мобилизации, который выполнен лишь на 13%. Поэтому части остаются без пополнений.

Информацию Бережного по потерям подтвердил снайпер ВСУ Константин Прошинский. Как пишет издание «Страна.ua», эти цифры совпадали с потерями в подразделении Прошинского. Причем у некоторых других подразделений потери еще больше.

Согласно субботней сводке Минобороны, потери ВСУ на донецком и южно-донецком направлениях превысили 1,7 тысяч и 1,1 тыс. военнослужащих соответственно.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, результатов и успехов у него нет. Ранее Путин охарактеризовал ход контрнаступления фразой «это не пробуксовка, это провал».

В начале лета Владимир Зеленский говорил, что на Украине в результате боевых действий ежедневно гибнут до 100 военнослужащих ВСУ и около 500 человек получают ранения. На этом фоне данные Бережного впервые позволяют реально оценить людские масштабы потерь ВСУ.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин называл ошибкой решение властей скрывать потери, он уверен, что раскрытие этих данных «уничтожит» Зеленского и его команду. «Чего врать? Люди на Украине очень умные, и, конечно же, они понимают, какие страшные идут потери, поэтому надо правду говорить», – сказал Соскин на своем YouTube-канале.

По мнению некоторых украинских политиков, в конце осени офис Зеленского собирается провести всеобщую мобилизацию. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов предупреждал, что, скорее всего, будет объявлена дополнительная мобилизация. Как говорил бывший нардеп Украины Илья Кива, такой шаг со стороны Киева позволит «уничтожить протестное население, сделает невозможным проведение выборов» в государстве, а также поможет вернуть интерес мирового сообщества.

«Данные о потерях по Полтавщине можно проецировать на другие области, где-то в большей или меньшей пропорции. На Западной Украине призывали меньше. Но

в общем потери огромные, страшные – это одна треть численности ВСУ»,

– отмечает Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса, военный эксперт.

По его словам, не случайно на Украине отменены многие ограничения призыва по состоянию здоровья, «включая психические, венерические и прочие заболевания». «В том числе власти хотят вернуть по запросу тех, кто уехал за границу. Это делается с целью затыкать дыры в потерях. По сути дела, они ведут войну на истощение человеческих ресурсов. С техникой, разумеется, происходит то же самое», – добавляет собеседник.

Дандыкин подчеркивает, что одна из причин гигантских потерь заключается в том, что «пехота посылается в бой без поддержки танков и БМП, в так называемые мясные атаки». Все это негативно сказывается на мотивации и профессионализме украинских военнослужащих.

«Потери ВСУ резко увеличились, когда они пошли в так называемый контрнаступ. Мы видим низкий уровень подготовки военнослужащих даже несмотря на то, что некоторых тренировали за границей. Те, кто до начала специальной военной операции получил опыт в зоне АТО (так называемая антитеррористическая операция киевских властей в Донбассе после Евромайдана), то есть кадровые части, были выбиты в первые месяцы СВО. Те, кто был мобилизован после начала СВО, становились более легкой целью, потому что были меньше подготовлены. А дальше под раздачу пошли те, кто был призван непосредственно с гражданки», – пояснил эксперт.

Но главный фактор столь высоких потерь ВСУ – профессионализм российской армии, наше преимущество в авиации, героизм бойцов и командиров, подчеркивает Дандыкин. «Заявлениями Бережной подтверждает, что украинскому руководству не жалко своего населения. Но дальше для Украины будет гораздо хуже», – уверен капитан I ранга запаса.

«То, что Бережной заявил о невосполнимых потерях до 90%, прежде всего характерно для центральных и юго-восточных областей Украины. Они в начале лета интенсивно начали контрнаступление. Потери ВСУ на линии соприкосновения в основном восполняются за счет близлежащих территорий – это прежде всего Полтавская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская области, а также остатки Запорожской и Херсонской областей», – добавляет Юрий Чмутин, ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса, член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Потери ВСУ огромные, потому что «Россия ведет активную оборону, активно применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и танковые соединения, в результате противник уничтожается до разворачивания всех боевых порядков».

«Ежесуточные потери ВСУ составляют 500-800 солдат и офицеров. Это огромные потери для современного боя»,

– считает Чмутин.

Причины провала плана мобилизации на Украине тоже очевидны – люди прячутся, «страна находится в демографической яме». «Кто-то сбежал за границу, другие поступают по второму разу в вузы. Но кладбища растут и растут. У украинцев все больше понимания того, что они воюют за интересы Америки. США – главный выгодополучатель, в меньшей степени Польша и ряд других стран, а также местные жулики, олигархи, те же самые военкомы, которые берут взятки. У них там уже появилась реклама по призыву женщин, намерены набрать женщин-медиков, но недалек тот час, когда их направят в окопы», – считает Дандыкин.

Чмутин согласен, что на Украине все больше людей стараются уклониться от мобилизации и «не понимают этой войны». «Многие украинцы стараются любыми способами уехать. Этого уже никто не скрывает. Поэтому слова Бережного – это не вброс. Однако Украина не такая уж беззащитная. Десятки стран поставляют ей оружие, финансируют и выделяют новые транши. Это значит, что будут поставляться танки, снаряды и прочие вооружения. А человеческий фактор Запад не интересует, как говорил генсек НАТО, важно усиление военной помощи Украине. Поэтому война продолжится до последнего украинца. Они ошибочно считают, что Россия в конечном итоге проиграет экономически», – уверен полковник запаса.

«Россия должна обескровить противника на всех направлениях, после окончания «контрнаступа» не дать ВСУ возможность перейти к обороне – окопаться, закрепиться, залить бетоном укрепрайоны, что они делали в Донбассе восемь лет. После этого надо будет освобождать землю, прежде всего свои регионы и те, откуда они бьют по Крыму и Севастополю, – юг, Причерноморье», – отмечает Дандыкин.