Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ

Эксперты оценили цели визита госсекретаря США на Украину

Tекст: Евгений Поздняков

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, после чего прошла церемония возложения венков в честь павших солдат.

Блинкен также дал оценку ходу боевых действий, отмечает CNN. «Мы наблюдаем хороший прогресс в контрнаступлении, это очень обнадеживает», – подчеркнул он. Кроме того, ему хотелось бы убедиться, что ВСУ обладают всем необходимым «в долгосрочной перспективе». CNN напоминает, что приезд Блинкена происходит спустя месяц после того, как Джо Байден запросил у Конгресса более 24 млрд долларов на помощь ВСУ.

Поэтому текущий визит позволит «обосновать продолжение поддержки союзнического государства». Кроме того, в Сеть просочилась информация о том, что глава дипведомства США объявит в Киеве о выделении офису Зеленского более 1 млрд долларов.

Напомним, год назад Энтони Блинкен уже приезжал в украинскую столицу. Итоги двух визитов в своем Telegram-канале сравнивает политолог-американист Малек Дудаков. «В 2022 году госсекретарь посетил Ирпень и привез офису Зеленского 3 млрд долларов. Сейчас он тоже прибыл не с пустыми руками, но денег пообещал сильно меньше – всего лишь 1 млрд», – подчеркивает эксперт.

«У Пентагона уже почти закончился бюджет на Украину, и нынешние подачки – это остатки тех 6 млрд, которые вдруг были обнаружены в закромах Вашингтона после пересчета. При этом Блинкена сводили не в полузабытую Бучу, а на кладбище солдат, пытаясь показать масштабные потери контрнаступления», – указывает он.

«Визит госсекретаря – это попытка оценить на месте ситуацию с проваливающимся контрнаступом и согласовать стратегию на будущее. Американцы требуют от Украины бросить все боеспособные части на прорыв фронта в Запорожье. Если же этого не получится, от страны ожидают перехода в режим глухой обороны до весны 2024-го. В этом случае начнется и новая мобилизация», – акцентирует политолог.

«Недавно Киев посетили и американские сенаторы, потребовавшие от Зеленского провести в следующем году выборы. Нужно, с одной стороны, заниматься имитацией демократии, а то в США все чаще стали называть Украину автократией с запретом оппозиционных партий и медиа. И заодно готовить замену действующему главе государства. Эти вопросы наверняка поднимает и Блинкен», – напоминает эксперт.

«При этом большинство американцев недовольны столь сильной поддержкой Украины. Согласование нового бюджета военной помощи в Конгрессе идет сложно. Сохраняется угроза приостановки работы правительства. При этом деньги почти иссякли. На фоне поражения контрнаступа Зеленский рискует и вовсе на время остаться совсем без траншей, что еще усугубит ситуацию на фронте», – уточняет Дудаков.

В экспертном сообществе отмечают, что Энтони Блинкену в рамках визита необходимо оценить текущее положение дел на Украине и попробовать разобраться в потенциале контрнаступления. Также личный приезд дипломата связывают с недавними коррупционными скандалами на Украине.

«Очень символично то, что Энтони Блинкен в первую очередь посетил Берковецкое кладбище. Он оценил дело своих рук и посмотрел, насколько расширилось захоронение за время контрнаступления. По сути, он проверил, есть ли там еще места для новых жертв американской политики», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«При этом слова Блинкена об успехе ВСУ далеки от реальности. В начале контрнаступления американские чиновники заявляли, что оно закончится в течение нескольких недель или месяцев. Сейчас в США говорят, что ничего не происходит быстро, успех будет, но позже. С помощью таких речей Вашингтон пытается дать украинцам ложную надежду на победу», – отмечает собеседник.

«Но, несмотря на заявления об успехе контрнаступления и официальную цель визита, связанную с обсуждением нового пакета помощи ВСУ, Блинкен приехал на Украину решать политические вопросы. Вашингтону не понравилось, что Зеленский начал вести свою игру, поэтому США послали госсекретаря урезонить своего протеже», – подчеркивает эксперт.

«Визит госсекретаря, на мой взгляд, связан с отставкой министра обороны Резникова и делом Коломойского. Последнее наиболее важно. США хотят самостоятельно судить олигарха за коррупцию, речь идет об очень больших деньгах и важных политических вопросах. Зеленский прикрыл бизнесмена от этой угрозы с помощью своего расследования, что не понравилось Вашингтону», – акцентирует Корнилов.

«Визит Блинкена начался крайне помпезно. Американцам и украинцам показали красивую картинку того, как госсекретарь США печально бродит по крупнейшему кладбищу в Киеве, а потом с гордостью отмечает, насколько важен подвиг этой страны в общем вкладе продвижения демократических ценностей. Обставили все помпезно – ничего не скажешь», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Конечно, находясь в столице Украины, нельзя не сказать о якобы успехах ВСУ. Это правила жанра.

Относиться к таким словам всерьез не стоит. Работа на публику не отражает реальные мысли руководства США по поводу текущей ситуации. Между тем, судя по значительно снизившимся объемам финансовой поддержки, положение дел они оценивают достаточно трезво», – подчеркивает эксперт.

«Американские деньги фактически улетают в трубу. Явных достижений контрнаступление продемонстрировать так и не сумело. Соответственно, одна из задач Блинкена в рамках приезда – тонко намекнуть Зеленскому, что экономические вливания не будут вечными. В определенный момент их придется обменивать на конкретный результат», – уточняет собеседник.

«Имеется и другой аспект текущей поездки. На Украине, откровенно говоря, происходит неразбериха. За последнее время в стране произошло так много кадровых перестановок и резонансных арестов, что у американских наблюдателей невольно возникает вопрос: а не ведется ли в стране активная борьба за власть?» – считает эксперт.

«Поэтому Блинкен прибыл четко оценить ситуацию в Киеве. Ему нужно посмотреть, насколько сильны позиции президента, имеется ли опасность государственного переворота. Кроме того, в Британии сменился министр обороны, а Лондон имеет тесные связи с офисом Зеленского. Поэтому Блинкену тоже важно понять, как в Киеве собираются выстраивать взаимодействие с новыми лицами», – резюмирует Дробницкий.