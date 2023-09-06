Политолог Корнилов: На кладбище в Киеве Блинкен увидел результаты политики США на Украине

Tекст: Илья Абрамов

«Очень символично то, что Энтони Блинкен в первую очередь посетил Берковецкое кладбище. Он оценил дело своих рук и посмотрел, насколько расширилось захоронение за время контрнаступления. По сути, он проверил, есть ли там еще места для новых жертв американской политики», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«При этом слова Блинкена об успехе ВСУ далеки от реальности. В начале контрнаступления американские чиновники заявляли, что оно закончится в течении нескольких недель или месяцев. Сейчас в США говорят, что ничего не происходит быстро, успех будет, но позже. С помощью таких речей Вашингтон пытается дать украинцам ложную надежду на победу», – отмечает собеседник.

«Но, несмотря на заявления об успехе контрнаступления и официальную цель визита, связанную с обсуждением нового пакета помощи ВСУ, Блинкен приехал на Украину решать политические вопросы. Вашингтону не понравилось, что Зеленский начал вести свою игру, поэтому США послали госсекретаря урезонить своего протеже», – подчеркнул эксперт.

«Визит госсекретаря, на мой взгляд, связан с отставкой министра обороны Резникова и делом Коломойского. Последнее наиболее важно. США хотят самостоятельно судить олигарха за коррупцию, речь идет об очень больших деньгах и важных политических вопросах. Зеленский прикрыл бизнесмена от этой угрозы с помощью своего расследования, что не понравилось Вашингтону», – акцентировал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину с намерением обсудить ее потребности в области безопасности, энергетики и гуманитарной сфере. Американские СМИ предположили, что дипломат может объявить о выделении пакета помощи размером более 1 млрд долларов.

«Госсекретарь Блинкен впервые за год посетил Украину. В прошлый раз он был в Киеве в сентябре 2022 – тогда Блинкен посетил Ирпень и привез 3 миллиарда долларов Украине. Сейчас он тоже приехал не с пустыми руками – но денег пообещал сильно меньше», – прокомментировал визит дипломата американист Малек Дудаков в своем Telegram-канале.

«Блинкена нынче сводили уже не в полузабытую на Западе Бучу – а на кладбище украинских солдат, пытаясь показать масштабные потери в рамках контрнаступления. Сам он привез в Киев 1,2 миллиарда долларов. У Пентагона уже почти закончился бюджет на Украину, и нынешние подачки – это остатки тех 6 миллиардов, которые вдруг были обнаружены в закромах Вашингтона после пересчета», – поясняет эксперт.

«Визит Блинкена является попыткой оценить на месте ситуацию с проваливающимся контрнаступлением и согласовать стратегию на будущее. Американцы требуют от Киева бросить все боеспособные части на прорыв фронта в Запорожье. Если же этого не получится, от Украины ожидают перехода в режим глухой обороны до весны 2024, с новой мобилизацией ради уже следующей операции», – акцентирует политолог.

«Недавно Киев посетили и американские сенаторы, потребовавшие от Зеленского провести в следующем году выборы. Нужно, с одной стороны, заниматься имитацией демократии, а то в США все чаще стали называть Украину автократией с запретом оппозиционных партий и медиа. И заодно готовить замену Зеленскому. Эти вопросы наверняка поднимает и Блинкен», – подчеркнул он.

«При этом большинство американцев недовольны украинской стратегией Байдена – и выступают против любых новых траншей Киеву. Согласование нового украинского бюджета в Конгрессе идет сложно – это даже грозит Америке шатдауном и приостановкой работы правительства. А деньги почти иссякли – и на фоне поражения в контрнаступлении Украина рискует и вовсе на время остаться совсем без траншей, что еще усугубит ситуацию на фронте», – резюмировал Дудаков.

Напомним, Берковецкое кладбище, куда прибыл Блинкен, является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий СССР в Афганистане и некоторых известных людей.