ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении

Tекст: Евгений Поздняков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

«В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

В обед военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что «противник успеха не имел и понес ощутимые потери в людях и технике». Он также подчеркнул, что Россия продолжает удерживать ключевые позиции. При этом «атаки продолжаются, делается ставка на массированное применение артиллерии», а «говорить о полном отражении наступления ВСУ пока рано».

А ближе к вечеру Ходаковский сообщил, что «противнику удалость потеснить наши подразделения, но результат пока скромнее усилий». «При этом выведено из строя около четырех танков противника (нет пока подтвержденной информации) и до взвода пехоты. Потраченные усилия взывают к продолжению наступления, но силы первой волны уже на исходе, поэтому противник готовится бросить в бой резервную 38-ю бригаду. Что же, еще не вечер...», – указал он.

В бою за Новодонецкое особо интересным выглядит то, каким образом ВСУ осуществляли подготовку к началу продвижения. Противник попытался обезопасить территорию от мин при помощи массированных артиллерийских ударов. При этом минные поля в предполье играют важнейшую роль недопуска ВСУ к первым линиям обороны ВС Росси.

Так, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указывал, что у ВСУ практически не осталось техники для обезвреживания бомб. Может ли в таком случае массирование применение артиллерии стать одним из способов решения «минной проблемы» противника?

«Теоретически, с помощью артподготовки можно разминировать определенный участок территории. Однако прибегая к данному методу, важно помнить, что вы приобретаете «кота в мешке». Массированный обстрел участка земли действительно может способствовать детонации ряда механизмов, однако речь идет о минах старого образца», – военный эксперт Александр Артамонов.

«Сейчас многие мины обладают встроенными датчиками, которые могут точно определить природу внешнего «раздражителя». Они могут понимать силу оказываемого давления, а некоторые из наиболее прорывных моделей даже располагают акустическими системами, которые позволяют со стопроцентной вероятностью понять, чем именно вызвано вмешательство», – подчеркивает собеседник.

«Подобные устройства способны отличить взрывную волну от непосредственного нажима тяжелой техники или, скажем, ноги бойца. Поэтому подключать артиллерию к разминированию – не самая лучшая идея. Фактически, такая работа не может предоставить гарантий того, что обстрелянный участок является пригодным для продвижения», – уточняет эксперт.

«Огромное количество снарядов может быть потрачено впустую.

Невозможно предугадать, какие именно модели мин заложены с нашей стороны. Идти по такой территории попросту небезопасно для личного состава вооруженных сил. На фоне нехватки боеприпасов Украина не сможет себе позволить регулярные и интенсивные обстрелы по всей линии фронта», – акцентирует собеседник.

Еще один важный вопрос: для чего ВСУ предприняли атаку на Новодонецкое? Потому что к юго-западу от него располагается село Старомлыновка, важный логистический узел, подобраться к которому противник пытается достаточно давно. Иными словами, ВСУ пытаются через фланги пройти к важнейшему населенному пункту на юге ДНР.

Кроме того, одновременно с Новодонецким, украинские силы пытались продвинуться и к расположенному восточнее Новомайорскому. Контроль за двумя населенными пунктами, теоретически, позволяет ВСУ «вбить клин» в российскую линию обороны и может стать шагом для продвижения к Волновахе.

«Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

«Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР.

Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

«Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – подчеркивает Бердичевский.

«ВСУ пытаются достичь хоть каких-то заметных результатов в части контрнаступления. В связи с этим, видимо, и было принято решение о переброске дополнительных резервов в район Новодонецкого. Примечательно, что вблизи населенного пункта замечены и танки Challenger, которые ранее противник старался беречь», – сказал Рожин.

«Я бы не стал говорить о стратегических целях этого давления со стороны ВСУ. О прорыве к Мариуполю или Волновахе речь не идет. Вместо этого украинские военные, скорее всего, попытаются зайти с флангов в районе Времевского выступа, чтобы в дальнейшем атаковать село Старомлыновку. Населенный пункт является важным логистическим центром», – рассуждает собеседник.

«Однако на концентрацию сил на участке Украине потребовалось время. Российские войска видели эти передвижения и полностью подготовили оборонительные рубежи. Так что у нас достаточно сил для отражения удара», – заключил Рожин.

В свою очередь авторы аналитического проекта «Ватфор» напоминают, что первую половину лета ВСУ наступали по низине вдоль речки Мокрые Ялы, дошли до Урожайного и завязли. В районе Новодонецкого и Новомайорского боев в это время толком не шло, и фронт не двигался.

Похоже, завязнув в Урожайном, ВСУ пытаются выйти к реке Мокрые Ялы с востока, и если не форсировать реку, то хотя бы взять под огневой контроль идущее по западному ее берегу шоссе (обозначено черной линией) и перебить тем самым снабжение важного нашего узла обороны в Старомлыновке. «Проблем для противника тут две. Во-первых, и Новодонецкое, и Новомайорское – в низинах, то есть

ВСУ снова атакуют не там, где нужно, а там, где проще.

После занятия этих сел по пути к реке Мокрые Ялы нужно штурмовать высоты, на которых в поселок Керменчик – мощный наш опорник, фактически, дополнительная линия обороны», – отмечают аналитики.

«Во-вторых, в отличие от Работино, на данном направлении ВСУ все еще в 12-15 км от нашей главной линии обороны, и даже Старомлыновка тоже находится перед главной линией. Даже успех этого локального наступления не даст ВСУ ничего в стратегическом плане: они в лучшем случае займут часть полосы обеспечения, которая, собственно, и не предназначена для длительной обороны, но держит ее вот уже три месяца», – добавляют авторы.

«Посмотрим, как пойдут дела, но пока это похоже на очередную имитацию бурной деятельности по взятию никому не нужных сел, которое за неимением других новостей можно будет подавать как великую перемогу», – резюмируют аналитики.