ВСУ отправляют десант в Крым по нескольким причинам

Эксперты назвали цели попыток ВСУ высадить десант в Крыму

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Российская авиация уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

К слову, эти же катера противник использовал при попытке десанта на остров Змеиный во второй половине августа. Газета ВЗГЛЯД тогда подробно писала о сложностях уничтожения подобных лодок. Напомним, еще 30 января 2015 года США по программе материально-технической помощи передали Украине пять быстроходных надувных моторных лодок типа Willard Sea Force 730 и Sea Force 11M. В 2021 году была еще одна схожая поставка. Вероятно, десантная группа противника использовала одну из этих моделей в качестве средства передвижения.

В целом же это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

При этом Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВКС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

Еще в феврале в социальной сети X Бен Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма». В России же планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Крымский парламентарий Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией.

«Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.



«И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

«Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

«Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

«Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

«Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – отмечает Онуфриенко.

Схожего мнения придерживается капитан I ранга Василий Дандыкин. Он отмечает, что ВСУ с помощью попыток высадить десант на полуострове хотят напугать крымчан и продемонстрировать собственные претензии на регион. «Еще одна цель офиса Зеленского – выпросить у западных стран еще больше помощи. Противник пытается показать, что ВСУ готовы сражаться, но умирают без современного оружия», – добавляет он.

«У Украины нет средств, чтобы реализовать действительно серьезную десантную операцию на полуострове. Во-первых, высадки осуществляют не мобилизованные бойцы, а спецназовцы, которых у ВСУ не так много. Во-вторых, противник испытывает дефицит в части плавсредств, предназначающихся для десанта. В основном остались небольшие американские лодки, но их мало», – продолжил эксперт.

«Еще одна проблема ВСУ – отсутствие поддержки с воздуха и на земле. Жители полуострова также не горят желанием помогать Украине. Даже затеряться в преимущественно степной местности Западного Крыма противник не сможет»,

– подчеркнул эксперт. «Кроме того, наша армия тоже не дремлет. Береговая линия и акватория Черного моря находятся под постоянным наблюдением радиолокационных средств и авиации. Поэтому любой массовый десант ВСУ будет сразу обнаружен и уничтожен», – акцентирует Дандыкин.

В свою очередь военный эксперт, капитан III ранга запаса Максим Климов называет потенциальные цели, который могли преследовать ВСУ на мысе Тарханкут. «Первая – разведать ситуацию в акватории вблизи полуострова. Вполне вероятно, что в настоящий момент противник выбирает самое перспективное направление для более крупных операций», – предполагает эксперт.

«Вторая – минирование территории полуострова с целью создания помех Вооруженным силам России и устрашения гражданских лиц региона. Третья – данные вылазки могут быть частью большой информационной кампании, суть которой заключается в оправдании перед украинским обществом за провал контрнаступления», – отмечает собеседник.

«Руководство ВСУ пытается сместить градус новостного освещения с общих неудач на частные успехи. Если бы высадка была реализована, это подарило бы офису Зеленского возможность заявить во всеуслышание об успехе «морской кампании», – подчеркивает эксперт.

«Но России удалось пресечь эти планы в зародыше.

И не в первый раз. Это говорит о том, что в украинской армии наблюдается отсутствие комплексной стратегии в отношении того, как именно стоит использовать военные суда. В ВСУ попросту отсутствуют опытные кадры, способные грамотно расставить приоритеты в данной сфере», – считает Климов.

«В результате этого и возникают подобные ситуации: 50 человек, которые, судя по всему, принадлежали к спецназу, посылаются на убой. Катера проделывают крайне странный маршрут – фактически под прямым взором России. И очевидно, что ликвидация цели была неминуема», – акцентирует собеседник.

«Помимо невероятных проблем с администрированием, в ВСУ наблюдается и явная недооценка возможностей ВС РФ. Видимо, Украина слишком поверила в собственные силы после нескольких относительно успешных акций в акватории Черного моря. За непомерные амбиции всегда приходится отвечать», – резюмирует Климов.