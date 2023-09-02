Как устроена защита Крымского моста от украинских атак

Военный эксперт Дандыкин: Россия сделала выводы из атак Украины на Крымский мост

В ночь на субботу киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост полупогруженными безэкипажными морскими катерами (БЭК). Как сообщило Минобороны России, первый беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря около 23.15 мск. Следующая попытка атаки в той же акватории была предпринята двумя безэкипажными катерами – первый был уничтожен около 02.10 мск, а другой спустя десять минут.

По информации Telegram-канала «Рыбарь», один из катеров был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива. Второй БЭК сразу же развернулся и пытался укрыться среди судов на якорной стоянке у пролива, где его обнаружил экипаж сторожевого корабля «Пытливый». «Оператор безэкипажного катера хотел атаковать российский корабль, с которого БЭК был обстрелян и впоследствии уничтожен южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае», – пишет «Рыбарь».

Ранее Украина неоднократно пыталась наносить удары по мосту с помощью беспилотников, как морских, так и воздушных. Одна из самых масштабных атак была предпринята в ночь на 12 августа. Тогда, по данным Минобороны, 14 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще шесть – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Киев взял на себя ответственность за эти атаки. Как говорил глава СБУ Василий Малюк, Украина вела разработку морских беспилотников для атак на Крымский мост, а также на военно-морскую базу в Новороссийске и российский танкер «Сиг». Кроме того, Малюк рассказывал, что лично планировал и руководил атакой в октябре 2022 года, когда на мосту взорвался грузовик, а затем загорелись несколько топливных цистерн в хвосте следовавшего на полуостров железнодорожного состава (в результате взрыва погибли пять человек, частично обрушились два пролета автомобильной части моста). В середине июля после атаки украинских надводных беспилотников была повреждена автомобильная часть моста, погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, которые одобряют идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. Подоляк отмечал, что количество беспилотников для атак по российской территории будет увеличиваться.

Однако Россия в итоге нашла способы противодействия подобным атакам. В частности, на этой неделе самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных военных катера с 50-ю военнослужащими сил специальных операций ВСУ. Отряд противника рассчитывал высадиться на побережье полуострова около полуночи 30 августа.

Кроме того, для защиты от атак по обе стороны Крымского моста устанавливаются боны (плавучие заграждения в виде сети, через которую не могут проникнуть полупогруженные дроны или диверсанты). Такие конструкции уже появились в Севастопольской бухте, которая неоднократно подвергалась атакам украинских надводных беспилотников.

В планах разместить боны на всей протяженности моста (19 километров). Однако некоторые эксперты считают более целесообразным защитить определенные участки, а в основном положиться на усиление противодиверсионной службы и контроля надводной обстановки

Впрочем, как отметил в субботу экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, «если бы не обеспечили защиту в виде бонов, то, вполне возможно, утром получили бы разрушенный Крымский мост». «Осталось сделать капониры для самолетов в военных аэропортах», – пишет Царев в своем Telegram-канале.

«Морские полупогруженные безэкипажные катера проще всего уничтожаются стрелковым оружием – от крупнокалиберного пулемета до скорострельных многоствольных 30-мм пушек. БЭК гораздо легче обнаружить, чем торпеды, потому что они идут в полупогруженном состоянии, их можно засечь с помощью гидроакустических станций, РЛС, визуально. В акватории Крымского моста дежурят патрульные корабли морских частей погранслужбы, в воздухе барражируют вертолеты», – пояснил Владимир Гундаров, капитан первого ранга запаса.

По его словам, отражение атаки трех катеров показала, что «форточка к мосту и к Новороссийскую для ВСУ закрылась». «Но с другой стороны, БЭК все равно представляют большую угрозу, такие атаки будут повторяться. Выход один – как можно быстрее победоносно завершить специальную военную операцию», – считает собеседник.

«Уничтожение трех дронов – очень положительный момент,

но будем проявлять осторожный оптимизм. Во всяком случае выводы сделаны и катера были уничтожены, как и ранее места их производства в районе Одессы. Все это будет сказываться на возможностях противника. После срыва надводных атак ВСУ пытались использовать воздушные дроны в разных регионах, но у них ничего не вышло. Атаки будут продолжаться, но их результативность будет близка к нулю», – прогнозирует Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса.

По его словам, в ночь на субботу украинские дроны были обнаружены с помощью радиотехнических средств, станций освещения подводной обстановки, которые расположены на подходе к мосту и под самим мостом. «Средства уничтожения БЭК самые разные, начиная с пулеметного огня до артиллерии. Для нанесения ударов по малопогруженным безэкипажным катерам надо приспосабливать воздушные беспилотники, это вопрос времени… Крымский мост теперь защищен комплексно. В этот раз БЭК были уничтожены на подходе, они только успели выйти на дальний рубеж», – указал Дандыкин.

На Украине существуют подземные заводы по производству не только морских, но и воздушных беспилотников, «поэтому противник будет только наращивать производство и усиливать интенсивность террористических ударов», добавляет Гундаров. Он согласен с тем, что боны эффективны при защите Крымского моста. «Кроме боновых сетей затоплены баржи, старые суда – они преграждают путь к мосту. Физически БЭК не может перескочить по воздуху через эти заграждения. Мы извлекаем уроки, принимаем меры и для украинской стороны создаются дополнительные препятствия в реализации их террористических целей», – уверен собеседник.

По мнению эксперта, задача разместить боны на всей протяженности моста вполне реализуема.

Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны Германия перегородила таким образом Финский залив и ни одна советская подлодка и корабль не могли выйти в Балтийское море.

«В принципе, сделать можно все, но надо соизмерять цену и целесообразность. Зачем перегораживать бонами чуть ли не половину Черного моря, когда можно все это сделать более изящно – использовать заграждения только на определенных направлениях. Например, боны невозможно поставить на судоходном фарватере под Крымским мостом, суда идут в обе стороны и для каждого открывать и закрывать боновые ворота просто нереально, выстроится очередь из десятка и более судов», – предупреждает Гундаров.