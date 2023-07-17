Как России усилить защиту Крымского моста

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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:30  |  vz.ru
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Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

ВСУ вновь попытались разрушить Крымский мост Следственный комитет РФ
Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Подробности...
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«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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    Названы способы защиты Крымского моста в краткосрочной и долгосрочной перспективе
    Крымский мост надо защищать прямо сейчас
    		  
    17 июля 2023, 21:30
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?

    В ночь на понедельник было повреждено дорожное полотно на Крымском мосту. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, за атакой стоит Украина, а сам удар нанесли при помощи двух надводных безэкипажных катеров. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    Это уже второй теракт на Крымском мосту за последние девять месяцев. Так, в октябре противник организовал взрыв, в результате которого были повреждены два пролета одной из ниток автомобильного моста.

    Переоценка угроз

    «Очередной террористический акт показывает, что в системе обороны Крымского моста есть пробелы. Судя по всему, они были недооценены на этапе выработки и принятия комплекса мер по защите важнейшего инфраструктурного объекта», – сказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    «Поэтому сейчас надо действовать следующим образом: еще раз с участием представителей всех профильных силовых ведомств, а также экспертов профильных негосударственных структур рассмотреть модель Крымского моста с точки зрения возможных угроз», – продолжает собеседник.

    «Защита Крымского моста не может быть делом только силовиков или профильных спецслужб. У нас есть независимые аналитические центры и эксперты. Если надо, им можно выдать соответствующий допуск к документации. Но работа должна быть проведена комплексная и детальная, я против так называемого затыкания дырок, – считает эксперт.

    «Необходимо спрогнозировать любые, даже самые невероятные, но технически реализуемые диверсионно-террористические акции. После того как полнейший список будет составлен, каждый пункт необходимо рассмотреть и понять, насколько наша система безопасности готова к отражению атаки», – указывает он.

    «Дело в том, что мы в лице противника видим креативную и достаточно хорошо организованную постановку задачи и ее реализацию. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов довольно молод, ему 37 лет. И, как показывает практика, он с Зеленским обсуждает даже самые невероятные идеи. А затем они претворяют их в жизнь. Именно из этого нам и надо исходить», – говорит Коротченко.

    «Сейчас ответственным лицам предстоит выработать новые методы защиты от военных водолазов и операторов морских дронов. Инструменты аналогичные тем, которые применяются в случае БПЛА: обнаружение всеми доступными способами (оптико-электронные устройства и радары), радиоэлектронное и физическое противодействие. Задача дорогостоящая, но решить ее необходимо», – добавляет в своем Telegram-канале руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

    Здесь и сейчас

    «Конечно, в будущем необходимо провести хорошую работу для предотвращения подобных случаев. Важно усовершенствовать имеющиеся на вооружении системы РЭБ, а также внимательно изучить имеющиеся недочеты в работе по противодействию БПЛА. Кроме того, полезным было бы вспомнить те практики, которые активно применялись нами во времена Великой Отечественной», – отмечает эксперт.

    «Тогда СССР активно использовал боновые заграждения с сетями, что позволяло не подпускать технику и торпеды противника. Утром система открывалась для прохода гражданских судов, а к вечеру закрывалась. Это очень эффективная практика, которая внесла немалый вклад в победу нашей страны», – акцентирует Кнутов.

    Схожего мнения придерживается и капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. «Опыт Севастопольской бухты, которая защищена несколькими рядами боновых заграждений, показывает действенность способа. Однако помимо самих заграждений, должны дежурить и противодиверсионные катера типа «Грачонок», – полагает эксперт.

    «Также нам необходимо оставить фарватер, который позволит не останавливать судоходство. Этот проход катера должны охранять особенно пристально. Кроме того, нам известны способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), некоторые меры могут пригодиться и в борьбе с безэкипажными катерами (БЭК)», – продолжил специалист.

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    «Однако, организовать это не только дорого, но и довольно сложно. Сам БЭК идет к цели, выглядывая из воды всего несколько сантиметров, поэтому заметить его на поверхности воды, особенно если море неспокойное, практически невозможно. Ну а если на поверхности штиль, то выдать его, по сути, может только бурун», – указывает эксперт.

    «Есть еще вариант модернизации уже имеющейся системы обнаружения подводных лодок. Можно также усилить работу систем РЭБ, чтобы глушить изображение, которое катер передает оператору на суше. Но все это требует колоссального количества времени. А очередная атака ВСУ может произойти не сегодня, так завтра. Крымский мост необходимо защитить прямо сейчас», – заключил Ищенко.

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