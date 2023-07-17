Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

Эксперты указали на связь нападения на Севастополь и атаки по Крымскому мосту

Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем?

В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что за терактом стоит Украина, удар был нанесен двумя надводными беспилотниками. В ведомстве добавили, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заверил, что предпринимаются все необходимые меры. Он попросил отдыхающих «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Известно, что в результате теракта пострадала девочка, ее родители погибли. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что семья проживала в возглавляемом им регионе. Он отметил, что как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область.

Вскоре движение по железнодорожной части моста было возобновлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он также опубликовал сообщение издания «Крым 24» о возобновлении движения поездов на мосту. В частности сообщается, что поезд «Симферополь – Москва» после пятичасовой стоянки отправился в сторону Краснодарского края.

Крючков также рассказал о том, как добраться в Крым на автомобилях и автобусах. «Автобусное движение до станции «Южная». Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», – написал он. Легковые автомобили могут добраться на полуостров на пароме, либо по альтернативному маршруту через новые территории. Грузовой транспорт – только по альтернативному маршруту.

Российские власти жестко отреагировали на произошедший теракт. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что атака была осуществлена силами Украины. Она подчеркнула, что решения о нападении на российские объекты власти страны принимают при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Британии.

В подтверждение своих слов она прикрепила видео разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), который произошел в октябре прошлого года. Тогда глава МИД Украины признался, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале отметил, что террористы понимают только язык силы и действовать против них нужно «негуманными методами». Он также призвал отказаться от «пресной идеи» судебного процесса над боевиками, а начать взрывать их дома и дома их родственников.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти знают о коварности противника. Он подчеркнул, что украинские военные убили «молодую семью, родителей девочки». Кроме того, он отметил, что Москва знает о «глубокой координации» ВСУ с Вашингтоном, «рядом европейских столиц» и НАТО.

Говоря о ситуации с туризмом в Крыму, Песков отметил, что следует сохранять бдительность и собранность. «Все соответствующие службы, ведомства работают. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима. Мы все будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», – заявил он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что он обсудил взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по республике с Аксеновым. Он отметил, что в регионе вводится ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе.

Кроме того, профильным ведомствам было поручено обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров. Отмечается, что по сухопутному коридору будет осуществляться круглосуточный проезд – действие комендантского часа временно приостановлено.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также встретился с Аксеновым. В своем Telergam-канале он сообщает, что для ускорения проезда машин на всех трех автомобильных пунктах пропуска между регионом и Крымом будет увеличено количество персонала. Кроме того, предприняты меры по распределению транспортного потока в Ростовской области.

Что касается военной составляющей теракта, то эксперты связывают произошедшее с другими попытками терактов, устроенных противником накануне. Тогда Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. ВС РФ сбили два беспилотника и еще пять подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала эту тактику ВСУ.

Эксперты также полагают, что нападение на город осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ от основного удара по инфраструктурному объекту. Также высказываются предположения, что противник мог вести разведывательные работы по обнаружению слабых мест в российских системах ПВО и РЭБ.

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«Наблюдается прямая взаимосвязь между воскресной атакой на Севастополь и ударом по Крымскому мосту. Противник использует тактику «малых уколов». С ее помощью производилась разведка работы наших средств противодействия. Задача ставилась следующая: выявить слабые места систем ПВО и РЭБ, а также проверить, какая техника будет задействована для отражения ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Не думаю, что ВСУ хотели замаскировать планы по нападению на Крымский мост. Мы не наблюдали попыток перегрузить российские средства противодействия: количество целей со стороны противника заведомо не превышало того объема, который ВС РФ могли отразить», – подчеркивает Климов.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. «Скорее всего, атакой БПЛА на Севастополь противник пытался отвлечь ВС РФ, в частности силы береговой охраны, от нанесения основного удара по Крымскому мосту. Использовалась малая группа беспилотников для того, чтобы создать у российских сил ощущение грядущей второй волны нападения на город», – считает эксперт.

«Не исключаю того, что с помощью налета на Севастополь ВСУ пытались найти и бреши внутри наших систем ПВО и РЭБ. На их стороне разведывательные самолеты НАТО и спутники альянса, с помощью которых и были получены данные – на каком участке нанесение удара будет наиболее эффективным. Имеется и информационный аспект – теракт совершен в последний день действия зерновой сделки», – подчеркивает собеседник.

«Конечно, в будущем необходимо провести хорошую работу для предотвращения подобных случаев. Важно усовершенствовать имеющиеся на вооружении системы РЭБ, а также внимательно изучить имеющиеся недочеты в работе по противодействию БПЛА. Кроме того, полезным было бы вспомнить те практики, которые активно применялись нами во времена Великой Отечественной», – отмечает эксперт.

«Тогда СССР активно использовал боновые заграждения с сетями, что позволяло не подпускать технику и торпеды противника. Утром система открывалась для прохода гражданских судов, а к вечеру – закрывалась.

Это очень эффективная практика, которая внесла немалый вклад в победу нашей страны», – акцентирует Кнутов. «Также необходимо усилить оборону Крымского моста с моря. Не помешало бы расставить зенитные орудия вдоль объекта, а также использовать сетевые заграждения. Однако защита линейно-протяженной конструкции длиной 19 км все равно останется сложной задачей», – сказал Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий.

«Наиболее эффективно решить проблему обороны можно лишь наступательными средствами. Необходимо повысить для противника риски атаки, разрушая в ответ его инфраструктурные объекты, например, мосты через Днепр в Киеве», – резюмирует Денисенцев.