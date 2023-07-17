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17 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:16  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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ВСУ опробовали новую тактику при атаке беспилотников на Севастополь

Украина атакует Россию морскими беспилотниками в комбинации с воздушными кадр из видео
Украина атаковала Севастополь воздушными и морскими беспилотниками, пытаясь перегрузить российскую ПВО. Все девять БПЛА были уничтожены или перехвачены, что говорит о возросшей эффективности российских систем РЭБ и ПВО. Какие цели хотели поразить ВСУ и как эскалация со стороны Украины связана с прошедшим в Вильнюсе саммитом НАТО? Подробности...
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Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Специальная операция продолжается, но ее финал уже предопределен РИА Новости
Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов - и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Почему провалилось первое восстание большевиков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 июля 1917 года стартовало июльское выступление – попытка большевиков в союзе с другими левыми радикалами захватить власть в столице. Мятеж был подавлен, а партии пришлось скрыться в подполье. Но спустя менее чем полгода у большевиков чудесным образом все получилось. Почему? Подробности...
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Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Киев требует от Запада ядерную бомбу

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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    17 июля 2023, 07:52
    Фото: РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов - и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них?

    Спецоперация на Украине длится почти полтора года. Cводки заполнены перипетиями боев, телеграм-каналы обсуждают успешные/неуспешные операции. И лишь немногие пытаются прогнозировать варианты исхода конфликта. Казалось бы, смысла в таких прогнозах нет. На сегодняшний день сроки окончания конфликта не просматриваются. Киевский режим отказывается от переговоров, президент США Байден заявляет о готовности Запада поддерживать киевский режим бессрочно, а российские официальные лица признают, что выполнить цели СВО сейчас можно только военным путем.

    C другой стороны, сколько бы не длилась СВО, она все равно может закончиться лишь несколькими вариантами. По сути, тремя главными сценариями. Их, в частности, обозначил на днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Со своими, естественно, трактовками.

    Сценарий первый. «Военная победа Украины»

    Первый сценарий, который он называет «позитивным» для Киева – это не только победа над Россией, но и последующее «доминирование Украины в регионе». По мнению Подоляка, «победившая Украина» будет обладать модернизированной и эффективной армией, а также прочными «партнерскими связями».

    Однако ряд экспертов полагает, что победа Украины и коллективного Запада в войне против России невозможна просто потому, что для них она просто самоубийственна.

    «Украина не может победить просто потому, что США и ЕС не перевели свою военную промышленность в мобилизационный режим, что не позволяет им вооружать ВСУ в необходимых для наступления объемах. Да и сам потенциал ВСУ серьезно подорван, а воевать с Россией напрямую страны НАТО не намерены», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

    Ведь все прекрасно понимают, что воевать напрямую (в формате ввода натовских войск на Украину) – это значит спровоцировать ядерную войну. Если Россия вдруг по каким-то причинам оказывается на грани военного поражения, то ядерная доктрина дает право использовать ядерное оружие.

    Но даже без ядерного фактора ни о каком доминировании киевского режима в регионе речи быть не может. Украина – классическое «несостоявшееся государство». Такое государство не способно проецировать силу. Украина, как говорит венгерский премьер Орбан - страна, уже полностью лишенная суверенитета.

    «Украинский государственный проект зашел в тупик еще в 2014 году, когда Киев перешел под внешнее управление. Противники киевских фашистов в Крыму, Донецке и Луганске увидели выход исключительно в интеграции с Россией. Референдумы в Херсоне и Запорожье показали аналогичную позицию местных жителей», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

    Поэтому если кто в случае гипотетического поражения и будет доминировать в Восточной Европе, то это поляки. А украинцам уготована роль «чего изволите», каковую русскоязычное население нынешней Украины и играли при поляках до XVII века и от которой это население спасла лишь усилившаяся Москва.

    Сценарий второй. Полная военная победа России

    Второй подоляковский сценарий – это военное поражение Украины и ее последующее уничтожение. «Мы будем постепенно исчезать: год, три, пять, шесть», – заявил украинский чиновник. И с этой его трактовкой эксперты согласны.

    «Украина не исчезнет завтра или послезавтра просто потому, что ВС РФ пока не умеют брать города-миллионники и в России не планируют проводить тотальную мобилизацию для создания критической массы живой силы, без которой невозможно освободить территорию пост-Украины за год-два. Такая мобилизация сочтена нашим политическим руководством неприемлемой из-за колоссальных издержек. Проблем с экономикой, изменения настроений в обществе – но, самое главное, кратного роста числа погибших», – считает Иван Лизан. Именно поэтому СВО может растянуться, судя по всему, на достаточно долгое время. ВС РФ будут двигаться от города к городу в темпе, который позволят минимизировать потери в живой силе. И в итоге полностью займут ту территорию, которую занимает сегодня украинское государство.

    «Очевидно, что по мере демонтажа киевского режима все новые регионы будут выходить из состава Украины и либо присоединяться к России, либо существовать в виде новых независимых государств под контролем российской армии», – говорит Никита Мендкович. «Проще говоря, Украину как слона будут есть по частям, так как в Москве исходят из того, что время играет на стороне России», – продолжает Иван Лизан.

    На руку России будут играть, с одной стороны, сокращение финансирования ВСУ, снижение объёмов поставляемых вооружений, а также исчерпание мобилизационного потенциала киевского режима. С другой стороны, отечественная промышленность уже резко увеличила военные поставки, а российское общество наращивает поддержку спецоперации. Осознает невозможность жить по соседству с режимом, занимающимся ядерным терроризмом и зарабатывающим на уничтожении всего русского. «По сути, мы должны выбирать между выживанием России и русского и украинского народов – или выживанием марионеточного режима в Киеве и превращением России наравне с Украиной в колонию США», – говорит Никита Мендкович.

    Сценарий третий. Фиксация по итогам переговоров

    Наконец, третий сценарий – это, в понимании Подоляка, «посерединке». Приостановка боевых действий либо посредством создания линии разграничения и заморозки конфликта, либо какой-то компромисс по аналогии с Минскими договоренностями. По словам Подоляка, при этом сценарии Украина будет исчезать «чуть медленнее».

    «Третий сценарий – это продление агонии, медленное самоубийство страны с тем же финалом, что и во втором сценарии. Поражение Украины и прекращение ее существования, как государства – дело времени», – поясняет газете ВЗГЛЯД политобозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский. Опять же по причине того, что Украина как государство более не жизнеспособно. В лучшем случае, Западу остается накачивать ее оружием и вводить внешнее управление, чтобы этот антироссийский плацдарм просуществовал как можно дольше. Ну и, конечно, без Владимира Зеленского.

    «Для режима Зеленского перемирие станет началом острого внутриполитического кризиса, который повлечёт проведение выборов  и потерю власти», – говорит Иван Лизан.

    Однако и Москве этот сценарий не слишком интересен. Не только потому, что новый Минск будет означать новое нарушение Украиной взятых на себя обязательств и постоянные обстрелы российских территорий. Какой смысл в заморозке, если есть возможность полноценной победы?

    Да, теоретически остается возможность победы без продолжения боевых действий, по итогам переговоров. Фиксации текущих условий Москвы – сохранения вошедших в состав России территорий и признание Киевом новых политических реалий. Это и будет означать мир. И к этому миру киевский режим может принудить истощенный и уставший от Украины Запад.

    Окно для мира на условиях Москвы (денацификация, демилитаризация и освобождение от украинской оккупации российских территорий) может появиться через полтора года – в случае победы Трампа на выборах президента США. Трамп намерен сконцентрировать все усилия внешней политики США на сдерживании Китая. Однако такой сценарий все-таки маловероятен. Как минимум из-за отсутствия атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном.
     
     
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