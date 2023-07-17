Как будет выглядеть Украина после окончания СВО

Политологи: Перемирие с Россией станет концом власти Зеленского

Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду. Как эти сценарии выглядят с точки зрения российских интересов - и почему в итоге наша страна может стремиться только к единственному из них?

Спецоперация на Украине длится почти полтора года. Cводки заполнены перипетиями боев, телеграм-каналы обсуждают успешные/неуспешные операции. И лишь немногие пытаются прогнозировать варианты исхода конфликта. Казалось бы, смысла в таких прогнозах нет. На сегодняшний день сроки окончания конфликта не просматриваются. Киевский режим отказывается от переговоров, президент США Байден заявляет о готовности Запада поддерживать киевский режим бессрочно, а российские официальные лица признают, что выполнить цели СВО сейчас можно только военным путем.

C другой стороны, сколько бы не длилась СВО, она все равно может закончиться лишь несколькими вариантами. По сути, тремя главными сценариями. Их, в частности, обозначил на днях советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Со своими, естественно, трактовками.

Сценарий первый. «Военная победа Украины»

Первый сценарий, который он называет «позитивным» для Киева – это не только победа над Россией, но и последующее «доминирование Украины в регионе». По мнению Подоляка, «победившая Украина» будет обладать модернизированной и эффективной армией, а также прочными «партнерскими связями».

Однако ряд экспертов полагает, что победа Украины и коллективного Запада в войне против России невозможна просто потому, что для них она просто самоубийственна.

«Украина не может победить просто потому, что США и ЕС не перевели свою военную промышленность в мобилизационный режим, что не позволяет им вооружать ВСУ в необходимых для наступления объемах. Да и сам потенциал ВСУ серьезно подорван, а воевать с Россией напрямую страны НАТО не намерены», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Ведь все прекрасно понимают, что воевать напрямую (в формате ввода натовских войск на Украину) – это значит спровоцировать ядерную войну. Если Россия вдруг по каким-то причинам оказывается на грани военного поражения, то ядерная доктрина дает право использовать ядерное оружие.

Но даже без ядерного фактора ни о каком доминировании киевского режима в регионе речи быть не может. Украина – классическое «несостоявшееся государство». Такое государство не способно проецировать силу. Украина, как говорит венгерский премьер Орбан - страна, уже полностью лишенная суверенитета.

«Украинский государственный проект зашел в тупик еще в 2014 году, когда Киев перешел под внешнее управление. Противники киевских фашистов в Крыму, Донецке и Луганске увидели выход исключительно в интеграции с Россией. Референдумы в Херсоне и Запорожье показали аналогичную позицию местных жителей», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Поэтому если кто в случае гипотетического поражения и будет доминировать в Восточной Европе, то это поляки. А украинцам уготована роль «чего изволите», каковую русскоязычное население нынешней Украины и играли при поляках до XVII века и от которой это население спасла лишь усилившаяся Москва.

Сценарий второй. Полная военная победа России



Второй подоляковский сценарий – это военное поражение Украины и ее последующее уничтожение. «Мы будем постепенно исчезать: год, три, пять, шесть», – заявил украинский чиновник. И с этой его трактовкой эксперты согласны.

«Украина не исчезнет завтра или послезавтра просто потому, что ВС РФ пока не умеют брать города-миллионники и в России не планируют проводить тотальную мобилизацию для создания критической массы живой силы, без которой невозможно освободить территорию пост-Украины за год-два. Такая мобилизация сочтена нашим политическим руководством неприемлемой из-за колоссальных издержек. Проблем с экономикой, изменения настроений в обществе – но, самое главное, кратного роста числа погибших», – считает Иван Лизан. Именно поэтому СВО может растянуться, судя по всему, на достаточно долгое время. ВС РФ будут двигаться от города к городу в темпе, который позволят минимизировать потери в живой силе. И в итоге полностью займут ту территорию, которую занимает сегодня украинское государство.

«Очевидно, что по мере демонтажа киевского режима все новые регионы будут выходить из состава Украины и либо присоединяться к России, либо существовать в виде новых независимых государств под контролем российской армии», – говорит Никита Мендкович. «Проще говоря, Украину как слона будут есть по частям, так как в Москве исходят из того, что время играет на стороне России», – продолжает Иван Лизан.

На руку России будут играть, с одной стороны, сокращение финансирования ВСУ, снижение объёмов поставляемых вооружений, а также исчерпание мобилизационного потенциала киевского режима. С другой стороны, отечественная промышленность уже резко увеличила военные поставки, а российское общество наращивает поддержку спецоперации. Осознает невозможность жить по соседству с режимом, занимающимся ядерным терроризмом и зарабатывающим на уничтожении всего русского. «По сути, мы должны выбирать между выживанием России и русского и украинского народов – или выживанием марионеточного режима в Киеве и превращением России наравне с Украиной в колонию США», – говорит Никита Мендкович.

Сценарий третий. Фиксация по итогам переговоров



Наконец, третий сценарий – это, в понимании Подоляка, «посерединке». Приостановка боевых действий либо посредством создания линии разграничения и заморозки конфликта, либо какой-то компромисс по аналогии с Минскими договоренностями. По словам Подоляка, при этом сценарии Украина будет исчезать «чуть медленнее».

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«Третий сценарий – это продление агонии, медленное самоубийство страны с тем же финалом, что и во втором сценарии. Поражение Украины и прекращение ее существования, как государства – дело времени», – поясняет газете ВЗГЛЯД политобозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский. Опять же по причине того, что Украина как государство более не жизнеспособно. В лучшем случае, Западу остается накачивать ее оружием и вводить внешнее управление, чтобы этот антироссийский плацдарм просуществовал как можно дольше. Ну и, конечно, без Владимира Зеленского.

«Для режима Зеленского перемирие станет началом острого внутриполитического кризиса, который повлечёт проведение выборов и потерю власти», – говорит Иван Лизан.

Однако и Москве этот сценарий не слишком интересен. Не только потому, что новый Минск будет означать новое нарушение Украиной взятых на себя обязательств и постоянные обстрелы российских территорий. Какой смысл в заморозке, если есть возможность полноценной победы?

Да, теоретически остается возможность победы без продолжения боевых действий, по итогам переговоров. Фиксации текущих условий Москвы – сохранения вошедших в состав России территорий и признание Киевом новых политических реалий. Это и будет означать мир. И к этому миру киевский режим может принудить истощенный и уставший от Украины Запад.

Окно для мира на условиях Москвы (денацификация, демилитаризация и освобождение от украинской оккупации российских территорий) может появиться через полтора года – в случае победы Трампа на выборах президента США. Трамп намерен сконцентрировать все усилия внешней политики США на сдерживании Китая. Однако такой сценарий все-таки маловероятен. Как минимум из-за отсутствия атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном.