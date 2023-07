Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу Западные СМИ: Зеленский на саммите НАТО сыграл роль еврейской бабушки

Фото: YVES HERMAN/POOl/EPA/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

«Капризная примадонна», «Типичный стиль морального давления», «Вспышки гнева» и «Дипломатия еврейской бабушки». Так западные СМИ описывают поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. На что еще пресса обратила внимание и как это повлияло на мнение лидеров стран НАТО о Зеленском? Упреки и хамство Владимира Зеленского в адрес НАТО неприятно удивили участников саммита НАТО. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. По ее словам, нетактичное поведение президента Украины привело к тому, что у него «стало меньше друзей». Она отметила, что Зеленский поступает так, словно ему должен весь мир. При этом президент Украины ведет себя как «капризная примадонна», что делает перспективы страны гораздо более хрупкими. Действия Зеленского насторожили и других западных журналистов. Так, The New York Times отмечает, что президент был разочарован итоговым коммюнике саммита. Он был возмущен тем, что в альянсе поставили условия даже для оформления приглашения Украины вступить в организацию. Как отмечает анонимный источник, уже во вторник вечером он «угрожал не явиться» на первое заседание Совета Украина – НАТО. Тем не менее отмечается, что Зеленскому не стоило завышать надежд перед саммитом. В частности, военный аналитик Франсуа Эйсбур подчеркивает, что результаты встречи оказались «не такими слабыми, как ожидалось, но и не такими хорошими, как было необходимо». Издание Politico пишет, что вспыльчивость президента Украины угрожала испортить саммит НАТО и, в частности, личную встречу Зеленского с Джо Байденом. Тем не менее он быстро остыл, признав, что страна пока «не может стать членом альянса». Перед беседой с главой США Зеленский назвал успехом достижение «большого единства со стороны лидеров» и получение «гарантий безопасности» со стороны стран альянса. Телеканал CNN отмечает, что Зеленский «ворвался в Вильнюс в типичном стиле, используя моральное давление и силу СМИ, чтобы заставить лидеров НАТО дать ему больше гарантий». Несмотря на то что по окончании встречи президент Украины выразил удовлетворенность итоговым коммюнике, газета подчеркивает, что «главы западных стран прекрасно осознают, что их коллега в будущем потребует большего». Подчеркивается, что «постоянное давление со стороны Зеленского регулярно срывало красные линии альянса», что вело ко все большим и большим поставкам ВСУ. На эту тему Отсутствие благодарности со стороны офиса Зеленского возмутило министра обороны Британии Бена Уоллеса. Как отмечает The Guardian , чиновнику не понравилось, как в прошлом году он провел в дороге до Киева 11 часов лишь для того, чтобы получить список требуемых вооружений. «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon», – подчеркнул Уоллес. Он также напомнил, что «людям естественно желать получить толику благодарности». На заявления британского министра Зеленский ответил в свойственной ему манере: «Как нам еще его благодарить? Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю». Французское издание Le Monde пишет, что Зеленский пытался оказывать давление на Джо Байдена и Олафа Шольца, однако те остались непреклонными. Подчеркивается, что президенту Украины с трудом удалось «проглотить пилюлю» неоправданных ожиданий, что вылилось в гневные посты Зеленского в Twitter (заблокирован в РФ). The Washington Post сообщает, что «вспышка» Зеленского застала многих западных чиновников врасплох. Как отмечает издание, «украинские коллеги давно знали, что немедленного приглашения в НАТО не будет». Подчеркивается, что образовавшийся накал страстей рисковал «разрушить дух единства» альянса. Кроме того, Джереми Шапиро, директор исследовательской работы Европейского совета по международным отношениям, называет стиль общения украинского президента «дипломатией, основанной на чувстве вины», и сравнивает его со своей «еврейской бабушкой, гроссмейстером подобного стиля общения».