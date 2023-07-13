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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский на саммите НАТО сыграл роль еврейской бабушки

Действия Зеленского насторожили западных журналистов YVES HERMAN/POOl/EPA/ТАСС
«Капризная примадонна», «Типичный стиль морального давления», «Вспышки гнева» и «Дипломатия еврейской бабушки». Так западные СМИ описывают поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. На что еще пресса обратила внимание и как это повлияло на мнение лидеров стран НАТО о Зеленском? Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
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Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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    Действия Зеленского насторожили западных журналистов
    		  
    13 июля 2023, 13:08
    Фото: YVES HERMAN/POOl/EPA/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    «Капризная примадонна», «Типичный стиль морального давления», «Вспышки гнева» и «Дипломатия еврейской бабушки». Так западные СМИ описывают поведение президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе. На что еще пресса обратила внимание и как это повлияло на мнение лидеров стран НАТО о Зеленском?

    Упреки и хамство Владимира Зеленского в адрес НАТО неприятно удивили участников саммита НАТО. Об этом рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. По ее словам, нетактичное поведение президента Украины привело к тому, что у него «стало меньше друзей». Она отметила, что Зеленский поступает так, словно ему должен весь мир. При этом президент Украины ведет себя как «капризная примадонна», что делает перспективы страны гораздо более хрупкими.

    Действия Зеленского насторожили и других западных журналистов. Так, The New York Times отмечает, что президент был разочарован итоговым коммюнике саммита. Он был возмущен тем, что в альянсе поставили условия даже для оформления приглашения Украины вступить в организацию. Как отмечает анонимный источник, уже во вторник вечером он «угрожал не явиться» на первое заседание Совета Украина – НАТО.

    Тем не менее отмечается, что Зеленскому не стоило завышать надежд перед саммитом. В частности, военный аналитик Франсуа Эйсбур подчеркивает, что результаты встречи оказались «не такими слабыми, как ожидалось, но и не такими хорошими, как было необходимо».

    Издание Politico пишет, что вспыльчивость президента Украины угрожала испортить саммит НАТО и, в частности, личную встречу Зеленского с Джо Байденом. Тем не менее он быстро остыл, признав, что страна пока «не может стать членом альянса». Перед беседой с главой США Зеленский назвал успехом достижение «большого единства со стороны лидеров» и получение «гарантий безопасности» со стороны стран альянса.

    Телеканал CNN отмечает, что Зеленский «ворвался в Вильнюс в типичном стиле, используя моральное давление и силу СМИ, чтобы заставить лидеров НАТО дать ему больше гарантий». Несмотря на то что по окончании встречи президент Украины выразил удовлетворенность итоговым коммюнике, газета подчеркивает, что «главы западных стран прекрасно осознают, что их коллега в будущем потребует большего». Подчеркивается, что «постоянное давление со стороны Зеленского регулярно срывало красные линии альянса», что вело ко все большим и большим поставкам ВСУ.

    Отсутствие благодарности со стороны офиса Зеленского возмутило министра обороны Британии Бена Уоллеса. Как отмечает The Guardian, чиновнику не понравилось, как в прошлом году он провел в дороге до Киева 11 часов лишь для того, чтобы получить список требуемых вооружений. «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon», – подчеркнул Уоллес.

    Он также напомнил, что «людям естественно желать получить толику благодарности». На заявления британского министра Зеленский ответил в свойственной ему манере: «Как нам еще его благодарить? Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю».

    Французское издание Le Monde пишет, что Зеленский пытался оказывать давление на Джо Байдена и Олафа Шольца, однако те остались непреклонными. Подчеркивается, что президенту Украины с трудом удалось «проглотить пилюлю» неоправданных ожиданий, что вылилось в гневные посты Зеленского в Twitter (заблокирован в РФ).

    The Washington Post сообщает, что «вспышка» Зеленского застала многих западных чиновников врасплох. Как отмечает издание, «украинские коллеги давно знали, что немедленного приглашения в НАТО не будет». Подчеркивается, что образовавшийся накал страстей рисковал «разрушить дух единства» альянса.

    Кроме того, Джереми Шапиро, директор исследовательской работы Европейского совета по международным отношениям, называет стиль общения украинского президента «дипломатией, основанной на чувстве вины», и сравнивает его со своей «еврейской бабушкой, гроссмейстером подобного стиля общения».

     
     
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