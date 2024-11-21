На дом Блиновской за 750 млн рублей нашелся покупатель

  • Новость часаПесков: Россия не ставила в известность другие страны о пуске ракеты средней дальности «Орешник»
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    Как рушатся четыре столпа глобального западного господства
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    В Британии усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    В детсадах Владивостока запретили на Новый год костюмы иностранных супергероев
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник» по Днепропетровску
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной по Украине ракете «Орешник»
    Европейские лидеры договорились посетить парад Победы в Москве
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    21 ноября 2024, 21:40 • Новости дня

    На дом Блиновской за 750 млн рублей нашелся покупатель

    Блиновская нашла покупателя на коттедж в Подмосковье за 750 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Елена Блиновская подписала предварительный договор продажи своего коттеджа в «Миллениум Парке», который оценивается в 750 млн рублей, а площадь составляет 1700 кв. метров, сообщает Telegram-канал SHOT.

    По данным, опубликованным в Life, Елена Блиновская, известная как «королева марафонов», успешно нашла покупателя на свой двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке», расположенный в Истре. Сообщается, что уже подписан предварительный договор купли-продажи с будущим владельцем.

    Адвокат блогерши подтвердила каналу SHOT, что сделка включает недвижимость стоимостью около 750 млн рублей. Площадь этого роскошного дома составляет 1,7 тыс. кв. м.

    SHOT также отмечает, что Блиновская могла немного уступить в цене потенциальному покупателю. Все средства, которые будут выручены от продажи коттеджа, планируется направить на погашение существующего долга блогерши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы блогера Елены Блиновской завершили выплату долга по НДФЛ в размере более 320 млн рублей и приступили к погашению НДС, общий долг перед государством составляет 1 млрд 151 млн 722 тыс. рублей, а недавно «Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом.

    21 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску

    Reuters: По Днепропетровску нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой

    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    По украинскому Днепропетровску нанесен групповой ракетный удар, включая применение межконтинентальной баллистической ракеты МБР, передает Reuters и Financial Times со ссылкой на ПВО Украины.

    Против ВСУ впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает Financial Times. Украинские силы ПВО заявили, что ракета, не оснащенная ядерной боеголовкой, была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами  по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Использование межконтинентальной баллистической ракеты произошло после того, как Украина запустила произведенные в США ракеты дальнего действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadows по российской территории.

    На этой неделе Россия изменила свою ядерную доктрину, снизив порог для первого использования ядерного оружия, что свидетельствует о возможной эскалации напряженности.

    По данным Reuters, американские и британские союзники Украины должны были быть предупреждены о запуске, чтобы предотвратить срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о применении западных ракет Storm Shadow по цели в Курской области новой эскалацией и безответственной позицией.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 22:43 • Новости дня
    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии

    ОНТ: Оппозиция и Запад планировали проникновение в Белоруссию через юго-западные регионы

    Белорусское ТВ сообщило о планах Запада атаковать четыре региона Белоруссии
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Оппозиционные силы и западные кураторы разработали план по захвату Белоруссии, предполагающий вторжение в юго-западные регионы со стороны Польши, Литвы и Украины с участием вооруженных групп, сообщил государственный телеканал ОНТ.

    По имеющейся информации, оппозиция совместно с западными кураторами разработала план по захвату Белоруссии. Предполагается, что вооруженные группы войдут в юго-западные регионы страны, в частности в Кобринский район и Полесье, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению, активная фаза плана начнется с пересечения границы бойцами «Белорусского добровольческого корпуса», а также формированиями и «хоругвями» из Польши и Литвы. Эти действия будут сопровождаться поддержкой прозападных ячеек, уже действующих внутри страны.

    Отмечается, что для реализации захвата Запад определил четыре ключевые территории на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Это предполагает координированные действия оппозиционных сил и международных участников с целью дестабилизации ситуации в республике.

    Ранее КГБ Белоруссии заявил о подготовке террористических ячеек спецназом Польши.

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    21 ноября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске

    Путин: Россия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по объекту ВПК Украины

    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, об этом в своем обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

    Президент в ходе своего телеобращения в связи с последними ударами западных дальнобойных ракет по России сообщил, что 21 ноября российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, выпускающему вооружения и ракетную технику.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», – приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в ответ на применение американского и британского оружия.

    Он отметил, что ракетчики назвали новую ракетную систему «Орешник». Эти новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают, сказал президент.

    В случае дальнейшего использования в качестве ответных мер удары комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины, российская сторона будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных государств покинуть опасные зоны. «Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», – отметил глава государства.




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    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    21 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    Европейские лидеры договорились посетить парад Победы в Москве

    Фицо и Вучич договорились вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич планируют посетить парад Победы в Москве в 2025 году, чтобы подчеркнуть значение борьбы с фашизмом.

    В ходе визита в Белград Фицо отметил: «Я надеюсь, что могу сказать, что в мае мы договорились, что поедем в Москву вместе, потому что мы разделяем одно и то же мнение о том, как бороться с фашизмом и уважать страны, которые присутствовали при освобождении наших государств в конце Второй мировой войны», сообщает ТАСС.

    Ранее президент Сербии подчеркнул, что Сербия и Словакия готовы противостоять попыткам переписать историю и защитить результаты борьбы против фашизма. Эти позиции лидеры озвучили в ходе совместных переговоров, где была подтверждена их решимость сохранять историческую память и усиливать сотрудничество в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена пригласить зарубежных лидеров на празднование 80-летия Победы в 2025 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на это мероприятие, считая это личным долгом. Президент Владимир Путин открыт к контактам с другими лидерами, включая Фицо, хотя конкретные планы пока отсутствуют.

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    21 ноября 2024, 08:37 • Новости дня
    Симоньян рассказала, как Захарова заставила покраснеть британскую журналистку
    Симоньян рассказала, как Захарова заставила покраснеть британскую журналистку
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян иронично отозвалась о журналистке Sky News, пробравшейся на брифинг Сергея Лаврова, и отметила ее реакцию.

    В своем Telegram-канале она указала, что журналистка покраснела, «увидев настоящую демократию».

    «Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование – коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале», – отметила Симоньян.

    Напомним, инцидент произошел в рамках саммита G20, на котором присутствовали лишь аккредитованные российские и бразильские журналисты. Британская журналистка Sky News предприняла попытку проникнуть на мероприятие без приглашения, но после голосования ее оставили в зале.

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    21 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14

    Алиханов сообщил о первых полетах импортозамещенного МС-21 в марте-апреле 2025 года

    Анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минпромторге сообщили о намеченных на конец марта – начало апреля 2025 года первых полетах полностью импортозамещенного самолета МС-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14.

    По его словам, первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланированы на конец марта – начало апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Алиханов заявил: «В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14».

    Он также отметил, что работы над отечественным широкофюзеляжным самолетом с двигателями ПД-35 продолжаются и завершатся после 2030 года. По его словам, точные сроки пока не определены, но «работа, самое главное, она идет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, а гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    В Финляндии одобрили выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    Правительство Финляндии одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    В Финляндии одобрили выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона
    @ РИА Новости/МИД РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Финляндии одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), что приведет к расторжению соглашения о международном Баренцевом секретариате.

    С выходом из СБЕР Финляндия также планирует расторгнуть соглашение о создании международного Баренцева секретариата по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе. В пресс-релизе по итогам заседания кабмина подчеркивается, что правительство предлагает президенту Финляндии принять решение о прекращении действия этого соглашения между странами-участниками, передает ТАСС.

    Такое решение затронет не только Финляндию, но и других участников соглашения – Норвегию, Россию и Швецию, которые также подписали соглашение о создании секретариата.

    Напомним, в 2023 году МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

    Политолог Тимофей Бордачев сказал газете ВЗГЛЯД, что выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно, так как изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой, но сейчас членство для Москвы потеряло актуальность.

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    21 ноября 2024, 03:11 • Новости дня
    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу

    Россия в сентябре заняла первое место по поставкам газа в Евросоюз с долей 23,7%

    Россия вновь стала основным поставщиком газа в Европу
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В сентябре Россия стала ведущим поставщиком газа в Евросоюз, достигнув доли 23,7% в совокупном импорте и обогнав других основных экспортеров, таких как Алжир и США.

    По данным, опубликованным РИА Новости, за сентябрь 2023 года Россия впервые с мая 2022 года стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, заняв 23,7% рынка. Европейские компании закупили российского газа на сумму 1,4 млрд евро, что на треть больше, чем месяцем и годом ранее.

    На долю сжиженного природного газа (СПГ) пришлось около 40% поставок, тогда как трубопроводный газ составил 60%. Это изменение структуры поставок произошло на фоне ранее принятых ЕС планов по отказу от российского трубопроводного газа к 2027–2028 годам в рамках стратегии REPowerEU.

    В сентябре Алжир, который временно занимал первое место, уступил лидерство, снизив объем поставок на 15%, что составило 1,1 млрд евро. США увеличили свои поставки на 21%, достигнув 990,2 млн евро, и поднялись на третье место в рейтинге экспортеров. Норвегия сохранила свою четвертую позицию, увеличив объемы на 7% до 975 млн евро, в то время как Великобритания, значительно сократившая экспорт, опустилась на пятую позицию с 429,2 млн евро.

    Ранее сообщалось, что на фоне похолодания страны Европы значительно увеличили расход газа из подземных хранилищ (ПХГ). С начала нынешнего отопительного сезона отбор газа уже на 67% превышает средние показатели за аналогичные периоды последних пяти лет.

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    21 ноября 2024, 01:37 • Новости дня
    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору

    Спикер Палаты представителей США запретил трансгендерам использовать туалеты по гендерной идентичности

    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответсвии с их гендерной идентичностью.

    Джонсон, представляющий Республиканскую партию от штата Луизиана, заявил о запрете трансгендерным людям пользоваться туалетами в здании Палаты представителей, которые не соответствуют их биологическому полу, сообщило Axion.

    Спикер Палаты представителей отметил, что все помещения для представителей одного пола будут предназначены исключительно для людей соответствующего биологического пола. Джонсон подчеркнул, что женские помещения только для женщин и что это правило теперь закреплено официально. Он так же добавил, что у каждого конгрессмена есть персональный туалет. «Мы не против кого-то. Мы за женщин. Я думаю, что для нас важно продолжать придерживаться этой политики», – указал спикер Палаты представителей.

    Данное решение было принято после избрания в Конгресс первого трансгендера, представителя Демократической партии Сары Макбрайд от штата Делавэр.


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    21 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
    Орбан заявил о конце 500-летнего доминирования западной цивилизации
    @ Szilard Koszticsak/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на форуме в Будапеште, что пятисотлетнее доминирование западной цивилизации завершилось, и следующий век станет веком Евразии.

    Как сообщает РИА «Новости», по его словам, стратегия вестернизации мира потерпела крах, и центр мировой экономики переместился на Восток. Орбан выступил на форуме «Евразия» в Будапеште, подчеркивая, что «либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось».

    Орбан отметил, что азиатские государства стали сильнее и доказали свою способность существовать как независимые центры экономической и политической силы. Он добавил, что восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных, что подтверждает смещение мирового экономического центра на Восток. Премьер-министр также указал, что Европа стала проигравшей стороной в современных мировых процессах.

    По мнению Орбана, Евросоюзу необходимо выйти из «пузыря» и пересмотреть свои отношения с азиатскими странами. Он подчеркнул, что без этого европейское экономическое отставание будет продолжаться, и Европа не сможет извлечь выгоду из своего положения в Евразии. Премьер также подчеркнул, что доля Евразии в мировой экономике превышает 70%, и континент является домом для 70% мирового населения.

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