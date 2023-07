Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Фото: Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press

Текст: Евгений Поздняков

Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что результаты саммита НАТО оказались для Украины скромными: страна всего лишь получила повышение уровня сотрудничества с альянсом. Он отметил, что в настоящий момент подобный итог встречи является единственно правильным решением. Газета The New York Times пишет, что отсутствие точных дат приема Украины в НАТО разочаровало некоторых восточноевропейских членов альянса. По мнению старшего политолога RAND Corporation Сэмюэля Чарапа, подобная ситуация вызвана «фундаментальным разрывом» между интересами США и других стран – участниц союза. «Для Соединенных Штатов слишком раннее вступление Украины связано с риском войны между НАТО и Россией. Ряд других государств воспринимает принятие новой страны в организацию как путь к миру и стабильности, поскольку это усилит сдерживание России и положит конец нестабильности», – отмечает он. Газета Politico сообщает, что пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер назвал несколько условий, которые, по мнению НАТО, должна выполнить Украина перед вступлением в альянс. В частности, он повторил мнение Джо Байдена о том, что страна не может быть принята в организацию до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией. Кроме того, Миллер указал на важность проведения на Украине реформ с целью «борьбы с коррупцией» и «укрепления демократии». Он отказался назвать конкретные условия, однако подчеркнул, что остальные участницы альянса готовы помочь офису Зеленского в рамках выполнения необходимых требований. На эту тему The Wall Street Journal резюмирует итоги первого дня саммита фразой: «Есть успех, но неразбериха сохраняется». В статье под названием «Мутная дорога Украины в НАТО» отмечается, что страны – участницы альянса сумели достичь консенсуса по вопросу вступления Швеции, однако членство Украины до сих пор не встретило единогласного решения. Подчеркивается, что Джо Байден наиболее неохотно идет навстречу офису Зеленского, поскольку на протяжении всего конфликта президент США сохраняет «политическую амбивалентность». NBC News называет саммит «дипломатической неудачей». Подчеркивается, что Джо Байден столкнулся с критикой после того, как альянс дал Украине «отдаленные обещания на пути к будущему членству в НАТО». Помощник главы Совета национальной безопасности в администрации Барака Обамы Брет Брюэн отмечает, что встреча окончилась провалом, поскольку офис Зеленского так и не получил четкого плана по вступлению в альянс. «Владимир Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения в НАТО», – пишет The Guardian. «Разочарованный президент Украины» обвинил Джо Байдена и других лидеров стран – участниц альянса в проявлении неуважения к воюющей стране. Отмечается, что он был недоволен обсуждением некоторых формулировок итогового документа без его присутствия. «Я отправился сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильную НАТО. В НАТО, которая не колеблется, не теряет времени и не оглядывается…» – цитирует Зеленского газета. Издание, ссылаясь на анонимные источники в НАТО, отмечает, что президент Украины решился на жесткие заявления в последнюю минуту, надеясь спровоцировать внесение изменений в итоговую декларацию саммита перед закрытием двухдневной встречи. В Deutsche Welle* (признана иноагентом) саммит НАТО охарактеризовали как «день разочарований в Вильнюсе». Подчеркивается, что Зеленский негативно воспринял положения итоговой декларации. «Украинский гость был тронут, как вся Лукишкская площадь пела гимн его страны, однако это не смогло компенсировать стойкое ощущение нереализованного шанса», – резюмирует издание. The Washington Post отмечает, что члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса. Слова президента Украины оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс, счел источник издания в организации. И более того, заявления Зеленского резко контрастировали с тем образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники при выходе из тупика по теме вступления Швеции в НАТО. В свою очередь СNN по итогам первого дня саммита сделал акцент не на Украине. По мнению телеканала, тема Китая и Тайваня занимает все более важное место в повестке НАТО. На это указывает визит лидеров четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии), а также резкие формулировки в адрес Пекина в итоговом коммюнике альянса. При этом государства АТР выразили мнение, что произошедшее на Украине может повториться и в районе Тихого океана. Таким образом, Украина – не единственный важный вопрос на саммите, отмечают аналитики издания. Однако главным разочарованием для Зеленского станут, вероятно, заголовки британских газет. Как отмечают РИА «Новости» в своем Telegram-канале, местные таблоиды второй день подряд посвящают первые полосы скандалу с ведущим BBC (его имя сохраняют в тайне), которого уличили в многолетней интимной переписке с подростком. К сожалению, этот случай еще раз демонстрирует печальную реальность, которую Зеленский упорно продолжает игнорировать: конфликт на Украине для западного зрителя – лишь часть развлекательной повестки, которая в силу давности легко уступает место скандалам с местными звездами.