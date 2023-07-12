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12 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Как будет создан новый российский флот

Производство кораблей и судов на российских верфях резко увеличивается Руслан Шамуков/ТАСС
Россия начала грандиозную программу обновления ключевого в текущих условиях вида транспорта – морского торгового флота. Какие суда требуются нашей стране прежде всего, почему сегодня это имеет настолько большое значение и какие маршруты новые корабли будут обслуживать? Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Подвиг советских танкистов стал одной из тайн сражения под Прохоровкой

Экипажи «тридцатьчетверок» стали главными героями битвы под Прохоровкой Иван Шагин/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, произошло крупнейшее танковое сражение в мировой истории – битва при Прохоровке. Одним из легендарных эпизодов той грандиозной битвы стал танковый таран, совершенный экипажем советского Т-34. Почему же сведения об этом подвиге оказались настолько противоречивы, а сам экипаж – почти забыт? Подробности...
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Торг Эрдогана затмил истерику Зеленского на саммите НАТО

Эрдоган стал ключевой фигурой на саммите НАТО REUTERS
Первый день саммита НАТО в Вильнюсе завершился скандалом. Владимир Зеленский хотел стать главной звездой встречи в верхах, однако гостю с Украины не повезло – эта роль досталась лидеру Турции. Почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО и что это означает для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

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«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Во что превращается Украина без России

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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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Зачем Константинополь занялся рейдерством на Украине

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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Обсуждение: 8 комментариев
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    Зеленский приглашает натовцев в могилу

    Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

    		   
    12 июля 2023, 12:40
    Фото: Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что результаты саммита НАТО оказались для Украины скромными: страна всего лишь получила повышение уровня сотрудничества с альянсом. Он отметил, что в настоящий момент подобный итог встречи является единственно правильным решением.

    Газета The New York Times пишет, что отсутствие точных дат приема Украины в НАТО разочаровало некоторых восточноевропейских членов альянса. По мнению старшего политолога RAND Corporation Сэмюэля Чарапа, подобная ситуация вызвана «фундаментальным разрывом» между интересами США и других стран – участниц союза.

    «Для Соединенных Штатов слишком раннее вступление Украины связано с риском войны между НАТО и Россией. Ряд других государств воспринимает принятие новой страны в организацию как путь к миру и стабильности, поскольку это усилит сдерживание России и положит конец нестабильности», – отмечает он.

    Газета Politico сообщает, что пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер назвал несколько условий, которые, по мнению НАТО, должна выполнить Украина перед вступлением в альянс. В частности, он повторил мнение Джо Байдена о том, что страна не может быть принята в организацию до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией.

    Кроме того, Миллер указал на важность проведения на Украине реформ с целью «борьбы с коррупцией» и «укрепления демократии». Он отказался назвать конкретные условия, однако подчеркнул, что остальные участницы альянса готовы помочь офису Зеленского в рамках выполнения необходимых требований.

    The Wall Street Journal резюмирует итоги первого дня саммита фразой: «Есть успех, но неразбериха сохраняется». В статье под названием «Мутная дорога Украины в НАТО» отмечается, что страны – участницы альянса сумели достичь консенсуса по вопросу вступления Швеции, однако членство Украины до сих пор не встретило единогласного решения. Подчеркивается, что Джо Байден наиболее неохотно идет навстречу офису Зеленского, поскольку на протяжении всего конфликта президент США сохраняет «политическую амбивалентность».

    NBC News называет саммит «дипломатической неудачей». Подчеркивается, что Джо Байден столкнулся с критикой после того, как альянс дал Украине «отдаленные обещания на пути к будущему членству в НАТО». Помощник главы Совета национальной безопасности в администрации Барака Обамы Брет Брюэн отмечает, что встреча окончилась провалом, поскольку офис Зеленского так и не получил четкого плана по вступлению в альянс.

    «Владимир Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения в НАТО», – пишет The Guardian. «Разочарованный президент Украины» обвинил Джо Байдена и других лидеров стран – участниц альянса в проявлении неуважения к воюющей стране. Отмечается, что он был недоволен обсуждением некоторых формулировок итогового документа без его присутствия.

    «Я отправился сюда с верой в решения, с верой в партнеров, с верой в сильную НАТО. В НАТО, которая не колеблется, не теряет времени и не оглядывается…» – цитирует Зеленского газета.

    Издание, ссылаясь на анонимные источники в НАТО, отмечает, что президент Украины решился на жесткие заявления в последнюю минуту, надеясь спровоцировать внесение изменений в итоговую декларацию саммита перед закрытием двухдневной встречи.

    В Deutsche Welle* (признана иноагентом) саммит НАТО охарактеризовали как «день разочарований в Вильнюсе». Подчеркивается, что Зеленский негативно воспринял положения итоговой декларации. «Украинский гость был тронут, как вся Лукишкская площадь пела гимн его страны, однако это не смогло компенсировать стойкое ощущение нереализованного шанса», – резюмирует издание.

    The Washington Post отмечает, что члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса. Слова президента Украины оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс, счел источник издания в организации. И более того,

    заявления Зеленского резко контрастировали с тем образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники при выходе из тупика по теме вступления Швеции в НАТО.

    В свою очередь СNN по итогам первого дня саммита сделал акцент не на Украине. По мнению телеканала, тема Китая и Тайваня занимает все более важное место в повестке НАТО. На это указывает визит лидеров четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии), а также резкие формулировки в адрес Пекина в итоговом коммюнике альянса. При этом государства АТР выразили мнение, что произошедшее на Украине может повториться и в районе Тихого океана. Таким образом, Украина – не единственный важный вопрос на саммите, отмечают аналитики издания.

    Однако главным разочарованием для Зеленского станут, вероятно, заголовки британских газет. Как отмечают РИА «Новости» в своем Telegram-канале, местные таблоиды второй день подряд посвящают первые полосы скандалу с ведущим BBC (его имя сохраняют в тайне), которого уличили в многолетней интимной переписке с подростком.

    К сожалению, этот случай еще раз демонстрирует печальную реальность, которую Зеленский упорно продолжает игнорировать: конфликт на Украине для западного зрителя – лишь часть развлекательной повестки, которая в силу давности легко уступает место скандалам с местными звездами.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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