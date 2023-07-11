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11 июля, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Расширение НАТО за счет Украины поставлено на паузу

Украину пока не ждут в НАТО Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Неудачное контрнаступление привело ВСУ к дефициту наемников

ВСУ потеряли почти 5 тыс. наемников Global Look Press/Keystone Press Agency
Ошибки и провалы первого этапа контрнаступления принесли ВСУ еще одну проблему. В частности, наемники из стран Восточной Европы все реже желают воевать на стороне Украины, из-за чего власти Киева начали активную вербовочную кампанию в других регионах планеты. О каких конкретно странах идет речь – и удастся ли ВСУ восполнить дефицит наемников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Спокойствие граждан – это и есть мобилизация общества

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Спокойно и негромко работающая власть, делающая конкретное дело и добивающаяся реальных результатов, вызывает куда больше доверия, нежели впадающие по малейшему поводу в исступление интернет-манипуляторы – и неважно, действуют они по зову души или по заказу. Подробности...

Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...
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Новое расширение НАТО становится угрозой для США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Любое реальное движение Вашингтона в сторону приглашения Киева в НАТО будет означать готовность вступить в прямое военное столкновение с Россией. Подробности...
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Турция: выдача «азовцев» и поворот в ЕС

Обсуждение: 6 комментариев

Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
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    11 июля 2023, 08:40
    Фото: Sascha Steinach/Imago/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Во вторник стартует саммит НАТО в Вильнюсе. Как ожидается, в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский намерен вновь поднять вопрос вступления страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока. Что это означает для России?

    Буквально за сутки до встречи в верхах выяснилось, что Германия и США намерены заблокировать заявку Украины на вступление в альянс. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Bild. Кроме того, согласно данным источников, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны альянса, чтобы те присоединились к их позиции.

    Уточняется, что США и Германия планируют подписать с Украиной декларацию, которая «едва ли выходит за рамки документа, подписанного в Бухаресте в 2008 году». Это означает поддержку общего курса в НАТО без какой-либо конкретики. Bild также выяснил, что Зеленский, узнав о таких планах, якобы сильно разозлился.

    Вместе с тем разочарования офиса Зеленского на этом не закончились. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих соцсетях заявил, что его стране упростили путь к членству в военном блоке, отменив План действий по членству (ПДЧ). Он также поприветствовал это «долгожданное решение».

    Правда, уже спустя несколько часов генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с опровержением сообщения. В альянсе ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, пояснил он.

    Особняком стоит вопрос работы Совета Украина – НАТО. Газета The Wall Street Journal указывает, что Украина получит право созывать заседания Совета, сможет создавать рабочие комитеты и принимать решения, которые будут иметь обязывающий характер для других стран. Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд в этой связи указал, что Совет Украина – НАТО будет важнее, чем думают многие.

    «США и Германия на правах основных стран НАТО признают очевидную истину – Украине сейчас не место в альянсе. Включение страны в союз будет иметь колоссальные последствия в области безопасности и экономики. Более того, Украина в состоянии просто развалить блок изнутри», – говорит Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «При этом другие страны-кандидаты на роль блокирующих заявку не тянут. Например, этот вопрос не смогла бы реализовать даже Турция. Тема Украины в нынешних условиях – слишком важна политически и ставит под вопрос существование альянса в текущем виде. Ветирование заявки Зеленского – явный признак того, что Украина не вступит в альянс до завершения военного конфликта, этот вопрос поставлен на паузу», – прогнозирует эксперт.

    «Берлин всегда был менее расположен к тому, чтобы давать Украине прямые обязательства. Ведь само по себе членство в НАТО – это полбеды. Пятая статья устава альянса, гарантирующая защиту всем участникам объединения, куда больше волнует Германию. Тут банальной поддержкой и помощью не обойтись, придется отправлять войска», – добавляет Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «Соответственно, до тех пор, пока расширение НАТО не было сопряжено с рисками введения реальных войск, все делалось легко и просто. Сейчас ситуация совершенно иная. Поэтому такие страны, как Германия, которые изначально испытывали опасения, чувствуют тревогу еще больше», – продолжает политолог.

    «Что касается Соединенных Штатов, то они являются главной боевой силой НАТО. Вашингтон в полной мере может оценить все риски такого расширения альянса на Восток.

    А война с Россией – не то чтобы мечта кого бы то ни было в мире»,

    – иронично замечает собеседник. «Одно дело – поддержка, которая не только не прекращается, но и усиливается. Эта история происходит на условно добровольной основе – государства решили, что надо помогать Украине, вот и помогают. Если надоест, то можно перестать это делать без каких-то отягчающих для них последствий. С членством в НАТО такое провернуть уже не получится», – рассуждает Лукьянов.

    «Что касается ПДЧ, я бы не стал придавать этому большого значения. Если вступление Украины в НАТО станет реальностью, то о привычной процедуре речи не будет. Изначально эта процедура применима к средненьким центральноевропейским странам. А тут речь идет о крупном воюющем государстве. В данном случае начинать историю с формальными критериями типа ПДЧ было бы странно», – полагает Лукьянов.

    Общие планы НАТО

    В минувшую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе. При этом все они будут находиться в высокой степени боеготовности. Уточняется, что значительную долю контингента составят воздушные и морские боевые силы.

    Помимо этого, в рамках саммита в Вильнюсе НАТО планирует принять три оборонных плана, чтобы «бороться с основными угрозами» – Россией и терроризмом. Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.

    Генсек также отметил, что члены НАТО на саммите установят 2% ВВП в качестве минимального размера ежегодных оборонных расходов. В 2023 году альянс планирует нарастить военные расходы на 8,3%. Среди европейских союзников и Канады это станет самым большим ростом за десятилетия.

    Как отмечают эксперты, альянс на этом не остановится. «Например, развертывание 300 тыс. военнослужащих имеет огромное значение в контексте потенциальных угроз для России.

    Одно дело – звучавшие ранее заявления. И совсем другое – реальные действия», – отмечает Федор Лукьянов. «Альянс разворачивает дополнительные силы, активно усиливается. Мы перешли в режим полномасштабной холодной войны в самой острой ее форме. И тут, к сожалению, наивным было бы полагать, что НАТО останется такой организацией, какой было предшествующие десятилетия», – замечает он.

    «Североатлантический альянс вновь толкает ситуацию к очередному довольно серьезному витку эскалации между блоком и Россией. Важен даже не факт развертывания контингента, а то, что он будет находиться в состоянии повышенной готовности. То есть в очень сжатые сроки эти силы могут быть переброшены к западным границам нашей страны», – добавляет Станислав Ткаченко.

    «Очевидно, что России нельзя оставлять эти действия без внимания. Не исключаю, что сам альянс может расценивать принятые решения как нечто символичное, рассчитанное на долгие годы. Более того, они могут надеяться, что в полной мере задуманное реализовывать никогда не придется», – рассуждает собеседник.

    «Мы же, бесспорно, должны расценивать это как случившийся факт и реагировать соответствующим образом. Полагаю, что частично эта деятельность уже ведется. Вступление Финляндии в НАТО привело к созданию новых военных округов и армий. В связи с этим можно говорить, что Россия морально готова к тому, что альянс пойдет на эскалацию вблизи наших границ», – заключил Ткаченко.
     
     
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