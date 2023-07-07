Столтенберг анонсировал три плана обороны по борьбе с Россией и терроризмом

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7 июля, пятница | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 10 атак ВСУ
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Столтенберг анонсировал три плана обороны по борьбе с Россией и терроризмом
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Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе намерен принять три плана обороны, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
После саммита планируется принять три оборонных плана, чтобы «бороться с основными угрозами» – Россией и терроризмом, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Один план предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов, продолжил он.
Генсек отметил, что члены НАТО на саммите установят 2% ВВП в качестве минимального размера ежегодных оборонных расходов.
В 2023 году альянс планирует нарастить военные расходы на 8,3%. Среди европейских союзников и Канады это станет самым большим ростом за десятилетия. С 2014 года союзники потратят на оборону 450 млрд долларов дополнительно, заключил Столтенберг.
Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям
Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit.
По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева.
«Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий.
СМИ: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
Washington Post: Запад разрабатывает официальные обязательства по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля
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Лидеры участниц Североатлантического альянса разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщает газета Washington Post.
Так, представители западных стран разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля с 1970-х годов, что обеспечит способность ВСУ сражаться дальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание уточняет, что данная мера не указывает на то, что Киев получит долгожданное приглашение вступить в НАТО, так как альянс столкнулся с дилеммой в этом вопросе.
По словам авторов статьи, Украине придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году. «Либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией», – подчеркивает издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о неспособности НАТО выстоять против России.
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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WSJ подсчитал, на сколько хватит оружия США в случае конфликта с Россией или КНР
Если у США случится прямой конфликт с Россией и Китаем, то запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
«Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощиться за часы или дни. … А вскоре после этого у США закончатся и другие жизненно важные запасы», – сообщает Wall Street Journal.
Кроме того, автор материала отмечает, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, поскольку на их производство уходит более двух лет.
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал Россию серьезной угрозой для НАТО.
В США раскрыли план вторжения НАТО на Украину
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО планирует вторжение на Украину
Страны Североатлантического альянса планируют интервенцию на Украину, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал мнение, что это произойдет в любом случае.
Американский офицер добавил, что власти Литвы и Польши уже обсуждают возможное совместное вторжение на территорию соседней страны. По мнению Макгрегора, не обязательно, что данная операция будет финансироваться остальными союзниками. Он считает, что две страны, входящие в НАТО, могут реализовать все самостоятельно, передает РИА «Новости».
Ранее Макгрегор заявлял, что Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе.
Столтенберг: Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите в Вильнюсе
Генсек НАТО Столтенберг заявил о невозможности включить Швецию в альянс на саммите в Вильнюсе
Швеция не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите необходимо добиться того, чтобы Анкара согласилась на ратификацию включения Швеции в состав НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
К понедельнику ратификация не пройдет, но может быть достигнуто политическое решение. ОН добавил, что намерен 10 июля в Вильнюсе провести встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.
Белый дом назвал условие принятия Украины в НАТО
Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы его можно было принять в альянс
Киеву необходимо провести реформы, прежде чем Украину можно будет включить в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер напомнила заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина должна соответствовать стандартам, которых придерживаются и другие страны Североатлантического альянса. При этом американская сторона считает, что Украина может добиться этого, передает ТАСС.
Спикер Белого дома добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «открытых дверей» НАТО.
Ранее председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО лишь часть Украины.
Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО назвали спор по Украине
Daily Telegraph: США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16 для Украины
Вашингтон не стал поддерживать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО из-за позиции Лондона по вопросу поставок Украине истребителей F-16, пишут британские СМИ.
Источники в НАТО сообщили The Daily Telegraph, что «последняя надежда испарилась», когда правительство Британии в мае сообщило о планах вместе с Гаагой создать коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16. По информации издания, сделано это было без предварительного согласия с американской стороны, передает ТАСС.
У Британии нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, изготовленных компаниями General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США, напоминает газета.
Лондон ранее первым из «западных союзников Украины» объявил о передаче Киеву танков Challenger 2, ракет Storm Shadow, а ПТРК NLAW британская сторона начала передавать Украине еще до начала СВО, перечисляет издание. Таким образом, по оценке газеты, британская сторона целенаправленно пыталась повлиять на Вашингтон, который в вопросах военных поставок Украине занимает достаточно осторожную позицию, добавляет газета.
Накануне источники в НАТО сообщили, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Между тем действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что Столтенберг в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен будет готовить вторую попытку «контрнаступа» ВСУ.
Байдена призвали не поддаваться «восточной периферии» НАТО
Guardian: Байден должен противостоять повестке, которую продвигает восточная периферия НАТО
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Президент США Джо Байден не должен поддаваться неуместному энтузиазму «восточной периферии» НАТО по поводу хода украинского конфликта, говорится в статье главреда журнала The Nation Катрины ванден Хювел и экс-советника Госдепа Джеймса Кардена.
В материале, опубликованном британской газетой The Guardian, говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе «самые стойкие союзники Украины», к коим авторы причислили Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и Чехию, будут оказывать на других членов альянса «огромное давление». Однако, по мнению ванден Хювел и Кардена, интересы Украины и региональной безопасности заключаются в том, чтобы «основные государства НАТО» не поддались на этот глубоко неуместный энтузиазм «в отношении «победы» над Москвой», передает РИА «Новости».
В статье говорится, что такие мысли на Западе считаются «еретичными», однако дальнейшие боевые действия на Украине противоречат истинным интересам Соединенных Штатов. Авторы публикации напоминают, что нацбезопасность США в первую очередь зависит от стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
Ванден Хювел и Карден предостерегают от того, чтобы «периферия» подменяла американскую повестку собственной. Вместо линии, которая не отвечает интересам США, на саммите НАТО в Вильнюсе Вашингтону следует сосредоточиться на «реконструкции и создании инклюзивной архитектуры европейской безопасности», говорится в статье. Такая архитектура, как поясняется в материале, позволит преодолеть старый разрыв между Востоком и Западом времен холодной войны, а не усугубить его. Именно отсутствие такой политики авторы статьи называют причиной, по которой настал «такой трагический момент».
Российское руководство неоднократно подчеркивало, что не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет завершить его, однако Запад настаивает на продолжении боевых действий и наращивает военные поставки киевскому режиму.
Как отмечал ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер, предстоящий на следующей неделе саммит стран НАТО в Вильнюсе продемонстрирует, что Североатлантический альянс оказался на грани коллапса.
Зеленский объяснил страхом перед Россией нежелание приглашать Украину в НАТО
Зеленский: Украину могут не пригласить в НАТО из-за страха ряда стран перед Россией
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«Идеальный» сценарий, при котором Украина получает приглашение в Североатлантический альянс, не реализуется, поскольку некоторые страны «боятся Россию», считает президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге, куда он прибыл вечером четверга, заявил, что понимает, какие трудности вызывает получение объединенной поддержки Украины со стороны всех стран НАТО, которая необходима для приглашения страны в альянс.
«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский отметил, что Украина хочет получить «четкий сигнал», речь идет о «конкретных целях».
Кроме того, президент Украины сообщил, что обсуждал с президентом Чехии вопрос усиления обороны украинского государства, а также взаимодействие двух стран на всех уровнях, включая поддержку Прагой «формулы мира», предложенной Зеленским.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины ищут поводы для введения в страну ограниченного контингента НАТО, одним из них может стать провокация в отношении ЗАЭС.
Белорусский полковник заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу
Белорусский полковник Богодель заявил о ежемесячных тренировках НАТО для ударов по Москве и Петербургу
Натовская авиация почти каждый месяц отрабатывает пуски крылатых ракет по российской столице и по Петербургу из Восточной Европы, заявил замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.
Разведывательная авиация постоянно проводит полеты вдоль границ Белоруссии, почти каждый месяц стратегические бомбардировщики B-52 «изображают элементы», связанные с пуском крылатых ракет в сторону Петербурга и Москвы, заявил Богодель в интервью YouTube-каналу «Беларусь сегодня», передает ТАСС.
Сейчас НАТО «очень серьезно» рассматривает возможность конфликта со странами «восточного вектора», а именно – с Союзным государством.
Богодель усомнился в том, что сейчас есть прямая угроза начала войны, но подготовка к такому сценарию ведется. «Потому что просто так никто развертывать войска в таких количествах не будет», – продолжил он.
Полковник отметил, что в Польше и Прибалтике уже находится от 16 тыс. до 30 тыс. натовских военных, есть планы по увеличению этого контингента до 300 тыс. человек.
Подполковник ВС США: Зеленский выпрашивает новое оружие, как двухлетний ребенок выпрашивает шоколад
Подполковник ВС США Шаффер: Зеленский выпрашивает новое оружие, как двухлетний ребенок выпрашивает шоколад
Украинский президент Владимир Зеленский избрал сомнительную стратегию в общении со странами Североатлантического альянса, считает подполковник ВС США Тони Шаффер.
Зеленский забирает оружие у стран НАТО, объясняя это тем, что тот или иной вид вооружений даст ВСУ шансы на успех, заявил Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
В качестве примера подполковник указал на согласие Франции передать легкие танки. Эти машины, по словам военного, предназначены для операций по борьбе с повстанцами, но это не то, что происходит в зоне СВО.
По словам Шаффера, подобное поведение – глупость, странно надеяться на некое «чудо-оружие». Зеленский ведет себя, словно «двухлетний ребенок», который говорит: «Дай мне шоколадную конфету, тогда я заткнусь». При этом Зеленский «не затыкается», а требует все новых и новых поставок оружия.
В Североатлантическом альянсе подтвердили создание Совета Украина – НАТО
Североатлантический альянс создает Совет Украина – НАТО (СУН), его первое заседание пройдет 12 июля в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе военного блока.
Встреча Совета намечена на 12 июля с 13.00 до 15.00 мск в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Встреча пройдет на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. С открытым вступительным словом выступит генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал опасения, что киевский режим может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Вучич заявил о прекращении экспорта оружия и боеприпасов Сербией
Сербия на следующей неделе может полностью остановить экспорт всех видов вооружений и боеприпасов для обеспечения своей безопасности, заявил президент Александр Вучич.
Также, по его словам, будет введен запрет на вывоз любого оружия, любых боеприпасов из страны, так как национальные интересы Сербии находятся под угрозой, передает ТАСС.
Власти страны запросили проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косово и Метохии, страна будет требовать от сил НАТО для Косово демилитаризации косовских албанцев, рассказал глава.
«Жизнь сербов и их безопасность находятся под угрозой, и на этом заседании мы будем просить срочные меры, а именно – чтобы Совбез потребовал от KFOR немедленного прекращения деятельности приштинских структур, которые этим занимаются, и демилитаризации всех вооруженных албанских формирований», – сказал Вучич.
Ранее президент Сербии говорил о том, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе Киев может попытаться развить контрнаступление, а власти Косово начнут новую волну гонений на сербов.
Генсек НАТО снял ответственность с альянса за поставки кассетных боеприпасов Украине
Столтенберг снял ответственность с НАТО за поставки кассетных боеприпасов Украине
Страны Североатлантического альянса самостоятельно должны решать вопрос о поставках кассетных боеприпасов киевскому режиму, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
НАТО не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, поскольку некоторые страны объединения подписали конвенцию, а некоторые – нет, сказал генсек, передает ТАСС.
Решение о поставках оружия и боеприпасов Киеву принимается отдельными членами альянса, это должны решать правительства стран, а не само НАТО, заключил он.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США планируют передать Киеву кассетные боеприпасы, которые оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов и якобы представляют «минимальную угрозу для мирного населения».
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