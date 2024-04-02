Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.4 комментария
Володин: Россия вопреки санкциям остается крупнейшей экономикой Европы
Россия, вопреки беспрецедентному санкционному давлению, удержала пятое место в рейтинге стран мира по ВВП по ППС за 2023 год, оставаясь при этом крупнейшей экономикой Европы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, политическая система и экономическая модель, созданные президентом России Владимиром Путиным, продемонстрировали свою эффективность. В то же время страны, ведущие санкционную войну против России, сами страдают от ее последствий. США утратили лидерство в мировом рейтинге и не могут его вернуть, а такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Канада, значительно снизили свои позиции, пишет Володин в своем Telegram-канале.
Отказавшиеся вводить антироссийские санкции страны сделали выбор в пользу взаимовыгодного сотрудничества и опередили «сателлитов Вашингтона», подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента. Речь идет о таких странах, как Египет, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Турция, перечислил Володин, отметив, что тенденция сохраняется уже второй год подряд.
России, отметил он, необходимо войти в четверку ведущих экономических держав. Такую задачу, напомнил Володин, поставил президент России.
Путин ранее сообщал, что рост ВВП России в годовом выражении за январь составил 4,6%.