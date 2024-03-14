В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Путин рассказал о росте экономики России за январь на 4,6% в годовом выражении
Рост ВВП России в годовом выражении за январь составил 4,6%, сообщил президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.
«Рост экономики за январь – 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6%, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель. За январь 4,6%. Тоже понятно, что это только начало года», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин убежден в реализуемости планов, озвученных им в послании Федеральному собранию.
«У нас база для этого создана, <…> достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, они дают основания полагать, что все это действительно реализуемо, и что планы, о которых мы говорили, реализуемы», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям.