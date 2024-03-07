Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям
Президент России Владимир Путин считает, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям, об этом он заявил во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Глава Кубани обратил внимание, что поручения Путина и принятые правительством РФ меры позволили обеспечить устойчивость экономики, в том числе и краевой. «Экономика показала адаптированность к вызовам, трудностям и устойчивость. И это очень важно», – приводит слова губернатора ТАСС.
Путин с его оценкой согласился. «Это точно», – сказал президент.
Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Позже глава государства посетил новый Дворец самбо в Краснодаре. Кроме того, традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.