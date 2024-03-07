Путин посетил новый Дворец самбо в Краснодаре

Tекст: Ольга Никитина

Современный комплекс является крупнейшим на юге России. Он построен за полтора года. В центре есть все необходимое для проведения соревнований всероссийского и международного уровня: спортивная арена на четыре ковра, разминочный и тренажерный залы. Дворец вмещает 3 тыс. зрителей. В мае здесь пройдет первый крупный турнир – финальные соревнования по самбо летней спартакиады учащихся России, передает ТАСС.

Комплекс построен в рамках масштабного краснодарского проекта «Город спорта». Он позволил разместить на одной территории Ледовый дворец, арену «Баскет-Холл», Дворец водных видов спорта и учебно-тренировочные залы «Чемпион». На стадии проектирования находится Дворец гимнастики. Также готов проект спортивной школы-интерната на 500 мест, к строительству планируется приступить в 2024 году.

Развитие самбо и в целом единоборств – приоритет для Краснодарского края. Секции самбо открыты в спортивных школах во всех муниципалитетах. Регион в числе первых начал реализовывать программу «Самбо в школу». В настоящее время этот проект охватывает 795 школ края – самбо занимаются 489 тыс. учеников. За каждой школой, где есть уроки самбо, в качестве наставника закреплен профессиональный спортсмен.

Чтобы повышать интерес жителей к занятиям всеми видами единоборств, край создает необходимую инфраструктуру. С 2019 года начато строительство центров единоборств в каждом муниципалитете. Уже открыто 26 объектов. До конца года планируется завершить строительство оставшихся 18 центров. Они станут основой единой краевой школы самбо.

Путин сам является мастером спорта по дзюдо и самбо. Президент неоднократно с теплотой вспоминал своего первого тренера по этим видам спорта Анатолия Рахлина, отмечая, что именно под влиянием наставника у него сформировался «мужской характер». Глава государства называл самбо национальным видом спорта.