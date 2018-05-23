Путин посетил детский турнир памяти своего тренера по дзюдо

Президент Владимир Путин посетил VI юношеский турнир по дзюдо памяти своего наставника, заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, в Санкт-Петербурге.

В турнире участвуют более 300 спортсменов 2004-2006 годов рождения из 16 стран.

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Путин в прошлом году говорил, что такие турниры помогают «сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина», которого он навал «выдающимся тренером и наставником», передает ТАСС.

Рахлин за 50 лет подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо, среди его воспитанников, в том числе, Путин, Аркадий и Борис Ротенберги и другие.

Борис Ротенберг, совладелец СМП-Банка, также прибыл на турнир и рассказа о своих особых отношениях с тренером, которому 23 мая исполнилось бы 80 лет, сообщает «Фонтанка».

«Рахлин увел нас с улицы. К нему меня привел отец, когда мне было 11 лет, хотя в те годы было принято начинать заниматься дзюдо гораздо позже», – рассказал Ротенберг.

По его словам, отец передал его Рахлину и попросил «делать с ним, что хотите».

«С тех пор мы тренировались каждый день у него. Он всегда настраивал нас на победу, чтобы мы выходили на татами и выигрывали каждую схватку. Вот это чувство победы с тех пор присутствует со мной всегда, какими бы делами я ни занимался. Рахлин – главный учитель в моей жизни», – заявил Ротенберг.

Рахлин обучал Путина в течение 11 лет.

Тренер скончался в августе 2013 года в возрасте 75 лет после тяжелой продолжительной болезни.