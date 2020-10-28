Путин заявил о широкой популярности дзюдо в России

Президент Владимир Путин отмечает широкую популярность дзюдо, сочетающего в себе единоборство и философию. Глава государства направил приветствие участникам и гостям торжественного мероприятия по случаю юбилея Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, а также поздравил их с 85-летием со дня основания федерации.

«Созданная в 1935 году как Ленинградская городская секция борьбы вольного стиля дзюу-до, федерация выросла в крупный образовательно-спортивный центр, объединила талантливых, преданных делу тренеров, энтузиастов, просветителей. Людей, которые воспитали немало достойных учеников, передали им свои знания, опыт, научили добиваться успеха - и на татами, и в профессии, и в жизни. К этой плеяде блестящих наставников, мастеров по праву принадлежал и Анатолий Соломонович Рахлин, чье имя носит Традиционный юношеский турнир – одно из самых ярких и ожидаемых событий в молодежном спортивном календаре», – передает ТАСС текст послания Путина.

«Благодаря таким настоящим подвижникам в нашей стране дзюдо пользуется широкой популярностью, – подчеркивает президент. – Отрадно, что сегодня сотрудники федерации бережно хранят творческое, педагогическое наследие предшественников. Делают все, чтобы в Санкт-Петербурге, в России это боевое искусство, сочетающее в себе единоборство и философию, продолжало развиваться, вовлекать в свою орбиту многочисленных поклонников».