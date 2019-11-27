Путин рассказал, что его родители не поддерживали решение заняться самбо

Родителей президента Владимира Путина выступали против его занятий спортом в детстве, но первый тренер будущего главы государства по дзюдо Анатолий Рахлин сумел их переубедить, рассказал президент в посвященном Рахлину фильме «Тренер».

«В какой-то момент у меня родители стали возражать против того, что я начал активнее заниматься спортом. Они считали, что это отвлекает меня от школы, нужно на этом сосредоточиться и так далее. А вообще, это самбо им казалось что-то такое на грани фола. Они говорили: «Ну, это почти драка, поэтому не нужно тебе этим заниматься», – рассказал российский лидер в фильме, который был показан в эфире Первого канала в среду.

По словам президента, его семья жила очень скромно, «в коммуналке на пятом этаже», но Рахлин все равно лично пришел в дом Путиных. «Побеседовал с родителями, убедил их в том, что спорт поможет мне не только в учебе и будет поддерживать физическое состояние, по жизни поможет. И они согласились», – добавил Путин, передает ТАСС.

По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, 27 ноября президент посетит клуб дзюдо «Турбостроитель», где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Для главы государства с этим клубом связано много личных моментов и воспоминаний. Он тренировался в клубе у Рахлина с 11 лет и со временим стал мастером спорта по дзюдо.

Заслуженный тренер РСФСР и заслуженный работник физической культуры Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Его сын Михаил Рахлин также является главой Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.