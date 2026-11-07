Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6
У побережья японской префектуры Ибараки на острове Хонсю зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.
Очаг землетрясения находился на глубине 20 км, передает ТАСС.
Национальное метеорологическое управление сообщило об отсутствии угрозы цунами. Подземные толчки ощущались в центре Токио. Информация о пострадавших и ущербе не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали у восточного побережья японского острова Хонсю.
В прошлом месяце Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9.
В сентябре вблизи японского острова Йонагуни произошли подземные толчки магнитудой 6,0.