Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.0 комментариев
Путин прилетел в Краснодар
Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар. Глава государства планирует посетить Краснодарское высшее военное авиационное училище.
За годы своего существования учебное заведение подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. летчиков. С сентября 2017 года училище приступило к обучению курсантов-девушек, передает ТАСС.
Также Путин приедет во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.