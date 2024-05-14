Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
США пригрозили Грузии последствиями из-за принятия закона об иноагентах
Вашингтон намерен в корне пересмотреть отношения с Тбилиси, если в Грузии будет принят законопроект об иноагентах, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», – сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, передает ТАСС.
При этом она отказалась раскрыть подробности о потенциальных результатах пересмотра американо-грузинских отношений.
Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.