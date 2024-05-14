США пригрозили Грузии последствиями из-за принятия закона об иноагентах

Tекст: Валерия Городецкая

«Если данный законопроект будет принят, то это вынудит нас фундаментальным образом пересмотреть свои отношения с Грузией», – сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, передает ТАСС.

При этом она отказалась раскрыть подробности о потенциальных результатах пересмотра американо-грузинских отношений.

Ранее парламент Грузии принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты от парламентского большинства и оппозиционеры подрались в парламенте Грузии во время обсуждения законопроекта.