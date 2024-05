Доминик Каммингс, человек, фактически усадивший Бориса Джонсона в кресло премьера и обеспечивший Великобритании Брекзит, выступил с заявлением, что введение Россией войск на территорию Украины было спровоцировано коллективным Западом.

«Мы много и безответственно болтали, что примем Украину в НАТО. Мы их (русских) провоцировали. А русские в ответ нас неоднократно предупреждали: только попробуйте, мы там все разнесем нахрен! За каким чертом мы ввязались в эту глупую историю? И было бы за кого вписываться – за Украину, эту чертову коррупмированную дыру, которая вообще для нас ничего не значит!», – сказал Каммингс в своем интервью.

И продолжил:

«Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло всех нас, и как следствие, нас всех будут иметь (это – максимально приближенный к исходнику цензурный перевод). Нас прямо сейчас нагибают, и имеют (We are getting f**ked now right), верно?». Но и на этом не остановился и прошелся по другим аспектам «неправильных действий Запада в отношении России». Запад, по мнению Каммингса, «никогда не должен был попадать в такую глупую ситуацию», имея в виду налагаемые на Россию европейцами и американцами санкции. Потому что трезвомыслящий человек, анализируя возможные последствия, должен был понять, что «вводимые ограничения будут оказывать (и оказывают сейчас) более серьезное (негативное) влияние на европейскую политику, чем на Москву». Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что война, к которой Запад подтолкнул Россию, «только укрепит отношения между Россией и Китаем, союз Москвы с крупнейшей в мире промышленной державой».

И завершил тему эффектным выводом:

«Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

Можно было бы посмеяться над речью британского политтехнолога, сказать, что парень, как и большинство лиц, вращающихся в высших властных слоях Великобритании, умеет держать нос по ветру. Но дело-то как раз в том, что это – не случай Каммингса. Доминик, что подтверждает и успешное продвижение Джонсона в премьеры, и позитивное решение вопроса о выходе Великобритании ез Евросоюза, обладает не только способностью ловить ветер всеми парусами, но и точно прогнозировать, откуда ветер через некоторое время подует и даже направлять его в нужное русло. Этакая британская реплика нашего Владимира Вольфовича с некоторыми отличиями и нюансами.

Да, до Каммингса уже звучали намеки на неверную позицию Запада в украинском кризисе. Например, в январе нынешнего года вернувшийся в кресло премьера Словакии Роберт Фицо выступил со статьей в издании Pravda, где заявил:

«Мне не нравится, что у нас пытаются выставить Россию в качестве страны-врага. Запад ошибочно оценил сложившуюся ситуацию как подвернувшуюся возможность поставить Россию на колени. То, как Запад неоднократно ошибался в оценке ситуации в России, шокирует», – добавил Фицо, подчеркнув, что все «началось не в 2022, а в 2014 году».

Не остался в стороне от внесения своих «пяти копеек» и бывший (а может быть, и будущий) президент США Дональд Трамп, который, по информации The Guardian называл Украину «частью России» и «коррумпированным государством с большим количеством ужасных людей». А в интервью сети Real America's Voice Трамп раскритиковал администрацию Джо Байдена, заявив:

«Наша страна и наше так называемое руководство насмехались над Путиным. Они почти вынудили его вторгнуться на Украину».

Но эти изречения прошли почти незамеченными. Просто потому, что Словакия, как и Венгрия, лидер которой Виктор Орбан тоже выступает за разумное поведение по отношению к Москве, не та страна, которая определяет политику Евросоюза. А Трамп – не тот человек, который пока определяет политику США.

Каммингс же, формирующий ныне собственную партию, которая, по его словам, будет способна в будущем отодвинуть правящих ныне тори «на задний план британской действительности», своими резкими высказываниями подает сигнал здравомыслящим людям на Западе: пора прийти в себя, пришло время восстанавливать общение с Россией, перестав считать ее агрессором. Для формируемой им партии это – один из краеугольных камней.

Кстати, в сети Х (бывшая Twitter) у Каммингса уже появился последователь. Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в своем аккаунте: «Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отказаться от безумной эскалации конфликта на Украине в сторону ядерной Третьей мировой войны».

Доминик Каммингс умеет решать поставленные задачи. И потому нет сомнений в том, что у него получится как минимум начать разговор о формировании в Британии адекватного мнения по отношению к России.