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    Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    30 мая 2024, 11:18 Мнение

    Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

    Владимир Добрынин Владимир Добрынин

    журналист

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    В теплой беседе двух иноагентов – экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и журналиста Юрия Дудя* – первый похвастался второму, что лично был знаком с Джейкобом Ротшильдом. Представителем седьмого поколения династии банкиров Великобритании. Клана, выступившего в начале прошлого века одним из соучредителей американской Федеральной резервной системы, с помощью которой (и не только) пытаются держать под финансовым контролем практически весь мир.

    Правда, стоит такое знакомство совсем не дешево. Помните завершающую сцену из «Невероятных приключений итальянцев в России»: «Сколько ты отдал за этот план? – Да пустяки. Всю твою долю»?

    Цена для желающих быть включенным в «списки имеющих доступ к руке для целования» (может быть не сразу, но сколько веревочке ни виться…) именно такая.

    По словам экс-олигарха, во времена, когда он возглавлял нефтяную компанию, ему пришла в голову мысль, что у нее непременно должен быть протектор. Лицо независимое, в задачи которого входит следить за тем, что происходит.

    Можно было бы наречь этого человека «смотрящим», как заведено в криминальном мире (МБХ, напомним, отмотал десятилетний срок, лексику той стороны знает), но нет, это было бы неправильно. Поскольку в функции протектора должно было входить не только наблюдение за ситуацией, но и право «передачи контрольного пакета компании другому человеку, если он видит, что первое лицо фирмы действует под давлением со стороны». То есть в понимании Ходорковского протектор – это смотрящий и решала, два в одном.

    Этим решением тогдашний владелец ЮКОСа добился главной своей цели – выбрав в качестве протектора лорда Ротшильда, Михаил Борисович прикоснулся к британской, да и мировой элите. Вот только наличие у Ротшильдов желания избегать публичности не давало возможности МБХ похвастаться членством в клубе избранных.

    Умолчал Ходорковский и о другом. Более важном и более страшном для страны, в которой он вырос и за чей счет разбогател. Контролем над ЮКОСом (четвертое место в России по объему имевшихся в собственности и распоряжении месторождений на тот момент) распоряжалась британская династия банкиров. Вся нефть компании под британским протекторатом в любой момент могла быть объявлена чужой собственностью. Что нанесло бы огромный удар по экономике едва начавшей оправляться от потрясений России.

    План тотального подчинения России и разграбления ее ресурсов не сработал по причине элементарной жадности. Господа Ходорковский, иноагент Невзлин и остальные совладельцы ЮКОСа посчитали прибыли и дивиденды недостаточными способами наполнения собственных карманов. И решили сыграть еще и на неполной уплате налогов.

    В августе 2000 года в российской прессе были опубликованы сравнительные ставки налогообложения нефтяных компаний страны. В 1999 году компания Ходорковского выплатила налогов на тонну добытой нефти в 10 раз меньше, чем «Сургутнефтегаз», и в пять раз меньше, чем «Лукойл». Но на этом «игра в минимизацию выплат в бюджет» не заканчивалась. У своих «дочек» – «Юганскнефтегаза», например – ЮКОС закупал нефть по 2,9 доллара за баррель при среднемировой цене на тот момент в 30 долларов.

    Во всех цивилизованных странах неуплата налогов – тяжкое экономическое преступление. Стоит ли удивляться, что Российская Федерация тоже склонилась к этому мнению? Даже Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), проведя свое расследование, ужаснулся картине уплаты налогов в компании и исключил ЮКОС из числа своих потенциальных клиентов с формулировкой «по причине неприемлемых рисков в налоговой сфере».

    Стоит ли удивляться тому, что зарвавшуюся (и заворовавшуюся) компанию государство национализировало? Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

    Что до контрольного пакета, которым должен был распорядиться протектор, то сегодня уже неважно, кому Ротшильд его передал: Невзлину, когда Ходорковский получил срок, вернул Ходорковскому, когда тот вышел, или оставил себе. Для России главным является то, что ее активы остались в собственности государства.

    По причине того, что живем мы по законам, а не правилам, то и дело придумываемым за нашими границами.

    Кстати, имеется подсказка для Дудя: в 2016 году некто Петр Порошенко тоже прикрыл весь свой бизнес патронажем все того же Ротшильда. Может, порасспросить экс-президента Украины и кондитерского магната, как у него обстоят дела с контрольным пакетом?

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