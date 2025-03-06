«Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

Одной из важнейших философий бывшего президента США Ричарда Никсона была так называемая «теория безумца». Ее суть проста: если американский лидер действует нерационально, то власти стран, с которыми он ведет переговоры (особенно коммунистические), впадают в замешательство и опасаются, что он может сбросить на них атомную бомбу. Это должно заставить их быть более осторожными в своих решениях, чтобы не разозлить Никсона и не рисковать получить такой неприятный ответ на свои предложения.

Дональд Трамп, похоже, возродил эту теорию, но применил ее уже не к государствам, а к рынкам: Уолл-стрит трясет уже несколько недель, там не знают, чего ожидать от президента. И беспокойство продолжает расти каждый раз, когда Трамп открывает рот, чтобы пригрозить введением все более и более высоких пошлин для большего числа участников мирового рынка, бессистемно меняя даты и ставки.

Главное оружие, которого все опасаются – это тарифы. И хаос продолжает расти. Ранее Трамп пригрозил ввести 25%-е пошлины для Мексики и Канады, что серьезно повлияет на экономику этих стран. Эти пошлины должны были вступить в силу 4 февраля, но накануне этой даты, буквально в последнюю минуту, Трамп придумал предлог, чтобы отложить повышение тарифов на месяц.

В момент, когда отсрочка подходит к концу, американский президент (во вторник, 25 февраля) выступает с заявлением, что «на этот раз он настроен серьезно» и «тема развивается по графику». Однако в среду, 26 февраля, на своей встрече с кабинетом министров заявляет, что «меры вступят в силу еще через месяц».

Взрыв экономической бомбы отложен, но часы тикают и психологически давят на всех, кто может попасть под удар. Трампу уже ничего не надо делать – только следить за реакцией визави, выбирающих ответ на поистине гамлетовский вопрос: быть или не быть. Министр торговли США Говард Лютник предположил, что санкции могут быть снова отложены, если будет достигнут прогресс в вопросе пограничного контроля за движением мигрантов из этих стран в направлении Соединенных Штатов. Еще раз и снова в последнюю минуту.

Такие игры в непредсказуемость лишают рынки возможности строить даже краткосрочные планы. А что, если Трамп докажет, что он «сумасшедший», и все-таки введет пошлины на импорт из Канады и Мексики? В одночасье экономики двух стран взлетят на воздух, что приведет к колоссальному ущербу для многочисленных компаний, массовым увольнениям и величайшему социальному хаосу. Американскому автопрому тоже, конечно, прилетит рикошетом – некоторые экономисты даже считают, что вплоть до развала – но в большой игре не без издержек.

И если бы дело было только в постоянных угрозах экономической войны против соседей и основных торговых партнеров. Но Трамп взводит часовые механизмы экономических бомб замедленного действия почти каждую неделю. Сначала он поставил под угрозу автомобили, лекарства и полупроводники по всему миру. Потом – конкретно пригрозил ЕС. Кстати, всем им Трамп обещает тарифы в 25%, что, кажется, стало его счастливым числом.

Инвесторы, похоже, пока полагают, что все эти угрозы – блеф, который сойдет на нет, когда дойдет до дела. Однако проблема в том, что это не совсем так: обещанные 10%-е пошлины против Китая действительно были введены, что, естественно, спровоцировало ответную реакцию со стороны Китая.

И Трамп, похоже, убежден, что его тарифы – это хорошо для Америки. Он десятилетиями утверждал, что тарифы приносят «процветание и богатство», и свято верил, что их введение позволит ему снизить налоги в своей стране, а уменьшение внутренних поступлений в казну будет компенсировано платежами иностранных государств.

На данный момент такие средства массовой информации, как Wall Street Journal, открыто поддерживавшие Трампа в предвыборной кампании, уже несколько недель просят его отказаться от реализации своих предвыборных обещаний и не вводить пошлины, предупреждая об ущербе, который это нанесет экономике. Даже крупные бизнесмены и банкиры с Уолл-стрит, которые поддерживали Трампа в надежде, что он откроет новую эру экономического процветания, начинают говорить, что они все больше обеспокоены: а что, если это не игра? А что, если Трамп действительно «сумасшедший»?

Трамп выиграл второй срок в Белом доме, напомнив американцам, насколько хороша была экономика в период с 2017 по 2020 годы, и, «если бы COVID не перевернул все с ног на голову», она была бы еще лучше. Но эта великолепная экономика 2017 года появилась после еще семи прекрасных лет до этого, после восстановления от мирового финансового кризиса. Трамп просто не снимал ногу с педали газа. Но тогда в его окружении были люди, демонстрировавшие разумность вплоть до готовности не только сказать «нет» шефу. Однако на этот раз экономика более неопределенна, инфляция нависла, и Трамп сделал все возможное, чтобы избавиться от всех, кто мог с ним не согласиться.

Ненавидящий «глубинное государство» Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в главном кресле Овального кабинета, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.