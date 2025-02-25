Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

Илон Маск в своей социальной сети «Х» раскритиковал «сердобольных либералов», которые требуют продолжать поддержку военных действий на Украине. Как он заметил, «каждый сердобольный либерал, с которым я разговариваю о российско-украинской войне, хочет вечно отправлять тела в мясорубку. У них нет плана на успех. Поверхностное сочувствие, а не настоящее».

Собственно, парадокс, на который обращает внимание Маск, бросается в глаза. Новая администрация США, похоже, взяла курс на сворачивание конфликта и нормализацию отношений с Россией. Для очень многих людей – это безусловно хорошая новость и ответ на их молитвы. Мы можем надеяться, что приближается мир. Перестанут гибнуть и страдать люди. Жуткий призрак ядерной войны, в последние годы приобретавший все более реальные очертания, отступает. Воины вернутся к своим семьям. Но есть и довольно много людей, которых все это глубоко огорчает и раздражает.

Парадокс, на который обращает внимание Маск – то, что это не свирепые милитаристы, а «сердобольные либералы», которые позиционируют себя как люди, преисполненные сочувствия ко всем униженным и оскорбленным, чьи сердца разбиты и кровоточат от страданий бедняков на другом конце света, требуют продолжения войны.

Когда впереди забрезжила возможность прекращения кровопролития, эти люди возмутились тем, что администрация Трампа «предает» Украину. Но что это значит? Кого именно «предаст» долгожданный мир? Зеленского? Зеленский, скорее всего, умрет в глубокой старости, окруженный высочайшим уровнем комфорта, который только можно купить за очень большие деньги. Как и люди из его ближайшего окружения. Тех бедолаг, которых хватают на харьковских и одесских улицах, как беглых крепостных, и везут на убой? Будет ли «предательством» по отношению к ним дать им возможность вернуться домой?

Но их-то жизнями как раз «сердобольные либералы» готовы мужественно пожертвовать. Ушедшая администрация Байдена (и ее британские союзники) еще недавно требовали от Украины начать призывать молодежь с 18 лет. Не чтобы одержать грандиозную победу – ее невозможность для всех очевидна. А чтобы несколько подызрасходовать об них ресурсы геополитического противника, а потом прийти к все той же необходимости договариваться, очевидно, на еще худших условиях. При этом сторонники продолжения войны восхваляют себя как людей превосходных нравственных качеств и носителей высочайших принципов.

Администрация Трампа говорит довольно очевидные вещи – не следовало доводить до такого развития событий. Сейчас конфликт надо сворачивать – особенно учитывая, что ситуация на земле вполне очевидна. Это непафосный, деловой подход – не стоит вкладываться в явно прогоревшее предприятие, нужно признать убытки и минимизировать ущерб. Россия никуда не денется с карты мира, а только укрепится – поэтому в лучших интересах США договориться с ней по-хорошему.

«Какой цинизм! Какое пренебрежение нашими высокими ценностями!» – возмущаются либералы. Вот только для множества конкретных, живых людей их высокие идеалы означают смерть – не говоря уже о риске ядерной эскалации – а «цинизм» трампистов дает надежду на жизнь. Как будто в римском колизее одни требуют увести с арены истекающего кровью и явно проигравшего гладиатора – мол, хватит уже! – а другие требуют от него сражаться, пока он еще может как-то шевелиться. Прекрасно зная, чем это для него кончится. При этом вторые громко прославляют себя как лучших друзей гладиатора, которые будут «поддерживать его, сколько потребуется». При этом на вопрос «потребуется для чего?» повисает в воздухе. Ответ на него не таков, чтобы его хотели открыто озвучивать.

Еще в средние века были выработаны критерии так называемой «справедливой войны». Некоторые из них стоит вспомнить. В частности, война должна вестись «при наличии разумных шансов на успех». Неправильно губить людей просто для того, чтобы выказать свою решимость, доблесть или преданность высоким идеалам. Военачальник, бросающий людей в топку без всяких шансов добиться победы, поступал, по мнению средневековых теоретиков, несправедливо.

Западные либералы готовы платить за сохранение западного доминирования, за расширение НАТО, за продвижение идеологии, уже отвергнутой американскими избирателями – за что-то, что в любом случае не является для них вопросом жизни и смерти, и готовы платить щедро. Потому что платят, на самом деле, не они – вернее, они платят только деньгами, а деньги, особенно деньги налогоплательщиков, дело наживное. Их интересы и устремления оплачиваются жизнями украинцев – а это, в глазах западных либералов, очень недорогой расходный материал. Они не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться, ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета. Конечно, это выглядит безобразно цинично. Поэтому все это упаковывается в толстые слои оглушительной пропаганды про то, как великодушные западные политики помогают героическому украинскому народу.

Но действительно ли вас интересуют страдания народа – выясняется, когда оказывается, что эти страдания можно прекратить. «Бусифицированных» вернуть по домам. Начать восстанавливать разрушенное. Если людей пугает и возмущает такая перспектива, их сочувствие, как и пишет Маск, выглядит неубедительно.