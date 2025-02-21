Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

«Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

«Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.