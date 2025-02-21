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    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже – этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

    19 февраля 2025, 14:22 • Новости дня
    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге

    Зеленский ответил Трампу, что поменять его сейчас не получится

    Зеленский резко ответил на слова Трампа о выборах на Украине и низком рейтинге
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг заявления президента США о низком рейтинге, заявив о 57% доверия по данным Киевского международного института социологии (КМИС), и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    Зеленский отреагировал на слова президента США, который заявил, что его рейтинг доверия составляет всего 4%, пишет украинское издание «Страна».

    В ответ глава киевского режима привел данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому, по его словам, его поддержка составляет 57%. «Сегодня вышел рейтинг КМИС с 57% доверия ко мне», – заявил Зеленский. Он выразил убеждение, что цифра в 4% якобы является дезинформацией, поступающей от России. По его словам, существуют доказательства обсуждения таких данных между американскими и российскими сторонами.

    Он добавил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Кроме того, Зеленский выразил свое возмущение по поводу высказываний президента США, обвинив его в том, что он «живет в дезинформационном пространстве».

    Отмечается, что опрос КМИС, на который сослался Зеленский, был опубликован спустя несколько часов после заявления американского лидера о низкой поддержке Зеленского на Украине. Исследование показало, что за последние два месяца, с декабря 2024 года по февраль 2025 года, рейтинг доверия к украинскому лидеру вырос с 52% до 57%, хотя до этого он демонстрировал устойчивое снижение.

    Президент США ранее заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    19 февраля 2025, 21:52 • Новости дня
    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому

    Daily Mail: Вэнс пообещал, что выпады Зеленского в адрес президента США «обернутся против него же»

    Вэнс сделал предупреждение Зеленскому
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Pess

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что публичные нападки Владимира Зеленского на президента США могут обернуться против него самого, передает РИА «Новости». Вэнс подчеркнул, что критика Трампа в публичном пространстве – это «ужасный способ» взаимодействия с администрацией США и не приведет к изменению мнения Трампа.

    В Белом доме также предупредили, что президент США не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского.

    Издание отмечает, что обострение риторики между Киевом и Вашингтоном происходит на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Вэнса, Зеленский получает «неправильные советы» о взаимодействии с новой администрацией и привык к условиям, где его действия не подвергались критике.

    Вэнс также подчеркнул, что конфликт должен завершиться как можно скорее. Он отметил, что политика президента США основывается на его четком геополитическом видении, а не «на российской дезинформации».

    Президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять свою страну.

    Зеленский отверг обвинения Трампа в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве».

    На фоне этой критики глава МИД России Сергей Лавров также назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала, что происходит в отношениях между США и Украиной.

    Коментарии (24)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

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    19 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

    Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

    Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкая критика Киева главой Белого дома Дональдом Трампом говорит о том, что нынешняя украинская власть обречена. Единственный вопрос – уйдет ли Владимир Зеленский со своего поста самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее американский лидер высказался за проведение президентских выборов на Украине.

    «Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

    «Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

    «Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

    Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

    Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

    Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

    Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

    На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

    Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

    Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

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    19 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа

    Лавров: Президент США не скрывает мнения о «жалкой личности» Зеленского

    Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США является политиком, который не скрывает своего мнения о таких «жалких личностях», как Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение о президенте США и его отношении к некоторым мировым лидерам. Лавров подчеркнул, что американский лидер является абсолютно самостоятельным политиком, который привык выражать свои мысли и мнения прямо и открыто, передает ТАСС.

    «Такие люди обычно не скрывают своего мнения о жалких личностях, наподобие господина Зеленского», – заявил Лавров.

    Ранее президент США раскритиковал Владимира Зеленского, указывая на его низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Политолог Владимир Скачко отметил, что эта резкая критика со стороны Трампа свидетельствует о том, что нынешняя украинская власть обречена.

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    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    Коментарии (17)
    19 февраля 2025, 19:37 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    Трамп назвал Зеленского диктатором
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    По мнению американского лидера, украинский президент пользуется низкой поддержкой среди населения и не смог бы добиться успеха без манипуляций с экс-президентом США Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    В публикации в соцсети TRUTH Social глава США также подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией разрушает Украину. По его словам, ситуация остается критической, и Зеленский должен поторопиться, иначе Украина может потерять свою независимость.

    Кроме того, Трамп напомнил о своей позиции, заявив, что он, будучи президентом, смог бы быстро достичь мирного урегулирования. Он высказал недовольство политикой администрации Байдена, которая, по его мнению, не пыталась добиться мирного разрешения конфликта.

    Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием к западным странам продолжать поставки вооружений Киеву, а не обсуждать проведение выборов в стране.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне критики Трампа.

    Коментарии (17)
    19 февраля 2025, 20:15 • Новости дня
    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи Путина и Трампа

    Песков: Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на телеканале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.

    Он отметил, что работа над встречей будет носить конкретный и субстантивный характер, сообщает РИА «Новости». Песков рассказал, что в мире будут присутствовать силы, которые могут попытаться подорвать диалог между Россией и США. Он подчеркнул, что необходимо быть начеку, чтобы такие попытки не увенчались успехом.

    Также представитель Кремля отметил важность реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. Песков подчеркнул, что посольства в Москве и Вашингтоне в настоящее время парализованы, и восстановление их работы – одна из первоочередных задач на пути к нормализации отношений.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Песков сообщил, что переговоры между президентами могут состояться до конца февраля.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 03:24 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам
    @ Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сделка с Украиной по редкоземельным металлам была сорвана киевскими властями, заявил президент США Дональд Трамп. Он также возмутился тем, что Киев не знает, куда пропали переданные Вашингтоном средства.

    Президент США заявил, что «сделка была», но украинские власти «сорвали эту сделку». «Они сорвали ее два дня назад», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он заявил, что намерен «возродить» сделку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, он отверг заявления киевских властей о неточности его слов, касающихся низкого уровня популярности Владимира Зеленского на Украине.

    Как подчеркнул глава американского государства, «Зеленский признает, что половина переданных нами средств пропала, они не знают, где они». «Он сказал, что не знает, куда пропала половина средств. Просто отлично, замечательно», – сказал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

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    21 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.

    Источники в Белом доме советуют ему уехать во Францию в связи с ухудшением дипломатических отношений, передает The New York Post.

    Вопросы вызвал его отказ подписать соглашение о передаче половины редкоземельных элементов США в обмен на военную помощь.

    Обострение конфликта произошло после того, как украинская сторона раскритиковала визит американских эмиссаров в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    17 комментариев

    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 03:54 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на вопрос о том, когда он «встретится с Путиным»

    Путин ответил шуткой на оговорку журналиста о сроках встречи с президентом США

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист, задавая вопрос президенту России Владимиру Путину о вероятной встрече с главой американского государства, оговорился и спросил, когда российский лидер «встретится с Путиным». Президент ответил шуткой.

    «А когда вы уже с Путиным встретитесь?» – задал вопрос журналист. Затем он, исправившись, повторно задал вопрос о сроках встречи с Дональдом Трампом. Путин, отвечая на оговорку, улыбнулся и пошутил: «Каждый день! В зеркало смотрюсь», – передает РИА «Новости».

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена по целому ряду важнейших вопросов.

    «Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись… Я думаю, что он тоже, это было видно по характеру нашего телефонного разговора… Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы просто чай и кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между российским президентом и американским лидером могут состояться до конца февраля.

    Коментарии (12)
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