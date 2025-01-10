Зачем России нужна ВОЗ

«Команда Дональда Трампа хочет, чтобы США в день его инаугурации вышли из Всемирной организации здравоохранения», – прокатилось по мировым СМИ с подачи британской Financial Times.

Трамп еще в бытность 45-м президентом США зарекомендовал себя лидером, не только склонным принимать радикальные «выходные» решения, но и способным слова подкреплять делами. 1 июня 2017 года он, напомню, безапелляционно заявил о предстоящем расставании Америки с Парижским соглашением (ПС) по климату. Выход из этой организации не получился немедленным – покинуть ряды организации любая страна может не ранее чем через четыре года после вступления документа в законную силу на ее территории. Но все же получился – 4 ноября 2020-го. Правда, Вашингтон оставался за пределами ПС недолго – в день своей инаугурации 20 января 2021 года 46-й президент Штатов Джо Байден вернул стране членство в организации.

Из ВОЗ американцы в период первого президентства Трампа тоже выходили. 3 сентября 2020 года на сайте Госдепа появилась запись:

«Соединенные Штаты уже давно являются самым щедрым в мире поставщиком помощи в области здравоохранения и гуманитарной помощи людям во всем мире. Эта помощь предоставляется при поддержке американских налогоплательщиков с разумным расчетом на то, что она служит эффективной цели и достигает тех, кто в ней нуждается. К сожалению, Всемирная организация здравоохранения совершенно не справляется со своими обязанностями в этой области не только в рамках реагирования на COVID-19, но и в преодолении других кризисов в области здравоохранения в последние десятилетия. <…> Этот выход вступает в силу 6 июля 2021 года <…> Правительство США работает над поиском партнеров, которые возьмут на себя деятельность, ранее осуществлявшуюся ВОЗ».

И в этом случае Байден тоже задушил на корню инициативу Трампа и вернул США в ВОЗ. Что, в общем-то, было неудивительно: демократы последовательно отстаивают идеи глобалистов. Глубинного государства, продвигающего мир к ситуации, когда планетой будет управлять единственное для всех правительство. Одним из главных столпов которого и является ВОЗ. Согласно уставу организации, решения Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – высшего органа ВОЗ – являются обязательными к безусловному исполнению всеми ее членами. Жестко. Куда жестче, чем рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН, носящие, соответственно, всего лишь рекомендательный характер.

Главная функция ВАЗ «заключается в определении общих политических направлений деятельности ВОЗ», следует из устава. Заметим – политических, а не медицинских. Благодаря вертикали с жестким подчинением членов организации ее высшему органу, ВОЗ имеет возможность (и реализует ее) диктовать условия и действия правительству любого входящего в систему государства, требуя от него беспрекословного исполнения решений, принятых ВАЗ. Фактически правительства стран – членов ВОЗ теряют свою самостоятельность под давлением международной организации, вроде бы призванной стоять лишь на страже интересов здоровья человечества.

ВОЗ уже проверила как работает ее диктат на практике, приказав государствам-членам закрыться друг от друга во времена так называемой пандемии COVID-19, запереть население по домам, закрыв ему рот маской. Не везде это было реализовано на сто процентов, но теперь в ВОЗ знают точно, на какие страны надо давить, чтобы исправить недоработки.

Ашиш Джа, экс-координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса, отметил, что выход из ВОЗ в первый день полномочий Трампа рассматривается его окружением как символический жест. Джа также утверждает, что в команде Трампа не было единомыслия по этому поводу – часть чиновников считает, что достаточно реформировать организацию так, чтобы это устраивало США, но сторонники полного разрыва оказались сильнее.

По информации Financial Times, Соединенные Штаты являются крупнейшим источником финансирования ВОЗ, в 2022-2023 годах на них приходилось до 16% общего объема поступлений на счета организации.

Вашингтон стесняться в следовании своим интересам не будет.

Почему бы Москве не последовать его примеру? Иногда бывает не грех воспользоваться опытом Запада – когда это выгодно России. Можно вспомнить, что зампред Госдумы Петр Толстой летом 2023 года уже выступал с призывом вывести Россию из ВОЗ.

«Эта организация ввела и поддерживает санкции против нас, препятствует обмену информацией, закрыла офис по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве», – сказал тогда Толстой.

Тут дело обстоит практически как с ПАСЕ и ОБСЕ, которые требуют от России взносов, а трибуну ей не предоставляют. Зачем нам это? Для обмена мнениями и данными можно (и нужно) создать другую международную организацию, куда будут входить наши потенциальные единомышленники. Создали же БРИКС, хотя вроде бы есть ООН. С ВОЗ – ситуация такая же. И момент для обрушения этой глобалистской структуры возник подходящий – без взносов США и России она просто превратится в говорильню без влияния.

А пока ВОЗ не теряет надежды, что страны-участницы сами себя закабалят, подписав разработанное ею так называемое Пандемическое соглашение. Составлено оно в лучших традициях западного словоблудия – читающему трудно пробиться к сути сквозь множество округлых юридических оборотов. Зерна надежно спрятаны в толще слов о совместной заботе о мировом здоровье. Ради достижения этой цели всем членам организации придется-таки поступиться не только принципами, но и суверенитетом. Поскольку ВОЗ получит право контроля основных направлений жизнедеятельности стран-членов, обложит их налогами на пандемические товары; предполагается наличие в структуре ВОЗ субконторы, которая займется распределением пандемических ресурсов между странами. Производить медикаменты самостоятельно без разрешения ВОЗ, свободно продавать их кому-то или обмениваться ими будет запрещено. При этом ВОЗ снимает с себя какую-либо ответственность за вред от пандемических вакцин, распространяемых при ее посредничестве и под ее руководством. ВОЗ получит право управлять создаваемыми международными запасами медикаментов, а также право налагать запрет на изготовление лекарств «про запас».

Лечение будет производиться только в соответствии с протоколами, спущенными из ВОЗ. Шаг влево – шаг вправо – и всемирная организация откроет «огонь на поражение» непослушных ее членов в правах. Вакцинация? Только по команде из ВОЗ и только препаратами, прописанными ВОЗ (привет, «Спутник V»). Карантин? В любой локации мира – только по указанию ВОЗ.

Кстати, поскольку необходимые пандемические запасы лекарств будут общими, а поставки – строго регламентированными (кто, кому, когда и сколько), то и от соблюдения прав интеллектуальной собственности предполагается отказаться. То есть все научные секреты, разработки вакцин, методов лечения и т. д., имеющиеся в распоряжении, например, российских ученых, должны быть переданы в ВОЗ. Во всеобщее пользование и без компенсации. Более того, нам еще и запретят их производить, потому что среди равных фармкомпаний найдут «более равных» (точнее, они уже найдены – Pfizer, Astra-Zeneca, Moderna).

И надо бы поторопиться с принятием решения о выходе, поскольку в ВОЗ все чаще заговаривают о «подготовке к будущей эпидемии». Не знают, какой именно болезни, но намек более чем прозрачный: эпидемия будет, мы ее подадим как более страшную угрозу, чем пресловутый COVID. А значит, и руководящие указания будут более жесткими, чем в ту пору. Соблюдая новые хотелки ВОЗ, человечество легко может оказаться в рабстве у глобалистов – нельзя недооценивать эту угрозу и считать, что мы имеем дело только с конспирологией. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но опыт говорит, что это не так.