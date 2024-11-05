ВОЗ составила список из 17 патогенов для приоритетной разработки вакцин

Tекст: Мария Иванова

ВОЗ выпустила исследование, в котором определила 17 патогенов, требующих приоритетной разработки новых вакцин. Это исследование стало первой глобальной попыткой систематически определить приоритеты в борьбе с эндемичными патогенами на основе таких критериев, как региональное бремя болезней и риск устойчивости к противомикробным препаратам, сообщает ТАСС.

Среди патогенов, вошедших в список, находятся ВИЧ, малярия и туберкулез, которые ежегодно уносят около 2,5 млн жизней. Другие приоритетные патогены включают стрептококк группы А и клебсиеллу пневмонию. Исследование подчеркивает необходимость разработки вакцин, которые могут значительно снизить уровень заболеваемости и медицинские расходы.

Кейт О’Брайен, директор департамента иммунизации ВОЗ, отметила, что глобальные решения по вакцинам часто принимались ради окупаемости инвестиций, а не спасения жизней. В этом исследовании акцент сделан на использовании региональных данных для оценки потребности в вакцинах.

ВОЗ привлекла международных экспертов для оценки факторов, важных при выборе вакцин. На основе их предпочтений и региональных данных был составлен список из 17 приоритетных патогенов. В список вошли среди прочих вирус гепатита С, цитомегаловирус и вирус гриппа.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на конференции по профилактике заболеваний сообщил о росте биологических угроз в мире, вызванных изменением свойств патогенов и появлением новых инфекций.

Возросшее количество микроорганизмов, вызванное туризмом и неконтролируемым употреблением антибиотиков, снижает их эффективность, отмечают ученые.

Между тем европейское бюро ВОЗ предупреждает, что на фоне конфликтов на Украине возрастает риск возвращения полиомиелита в Европу, поскольку страна остается уязвимой из-за недостаточного иммунитета населения.