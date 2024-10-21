Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Ученые предупредили о падении эффективности антибиотиков
Эффективность антибиотиков снижается из-за растущего числа микроорганизмов
Возросшее количество микроорганизмов, вызванное туризмом и неконтролируемым употреблением антибиотиков, снижает их эффективность.
Стремительное падение эффективности антибиотиков связано с увеличением числа микроорганизмов, передает РИА «Новости». Матиас Плетц, президент Общества инфекционной терапии, выразил обеспокоенность тем, что человечество может вернуться во времена до открытия пенициллина.
Существуют две основные причины ухудшения ситуации: рост числа туристических поездок после пандемии коронавируса и избыточное использование антибиотиков даже при лечении вирусных респираторных заболеваний. В частности, детям с простудой часто назначаются антибиотики без необходимости, что приводит к развитию устойчивости патогенов.
Согласно исследованию, к 2050 году более 39 млн человек могут умереть от инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами. Уже сейчас в странах Европейского Союза ежегодно погибают 35 тыс. человек от таких инфекций. Отсутствие новых антибиотиков и нехватка финансирования исследований также усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено лишь 12 новых препаратов, что недостаточно для борьбы с растущей угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали антибактериальное нанопокрытие для защиты от вредных микроорганизмов, инфекционист раскритиковал использование антибиотиков в период пандемии, а врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала домашний режим и обильное теплое питье для скорейшего восстановления после ОРВИ.