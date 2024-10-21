Ученые предупредили о падении эффективности антибиотиков

Эффективность антибиотиков снижается из-за растущего числа микроорганизмов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стремительное падение эффективности антибиотиков связано с увеличением числа микроорганизмов, передает РИА «Новости». Матиас Плетц, президент Общества инфекционной терапии, выразил обеспокоенность тем, что человечество может вернуться во времена до открытия пенициллина.

Существуют две основные причины ухудшения ситуации: рост числа туристических поездок после пандемии коронавируса и избыточное использование антибиотиков даже при лечении вирусных респираторных заболеваний. В частности, детям с простудой часто назначаются антибиотики без необходимости, что приводит к развитию устойчивости патогенов.

Согласно исследованию, к 2050 году более 39 млн человек могут умереть от инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами. Уже сейчас в странах Европейского Союза ежегодно погибают 35 тыс. человек от таких инфекций. Отсутствие новых антибиотиков и нехватка финансирования исследований также усугубляют кризис. С 2017 года было одобрено лишь 12 новых препаратов, что недостаточно для борьбы с растущей угрозой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые разработали антибактериальное нанопокрытие для защиты от вредных микроорганизмов, инфекционист раскритиковал использование антибиотиков в период пандемии, а врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала домашний режим и обильное теплое питье для скорейшего восстановления после ОРВИ.